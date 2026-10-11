11 Ottobre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/ASUS apre i preordini dei ProArt con piattaforma NVIDIA RTX Spark
La notizia in sintesi
- ASUS apre i preordini di ProArt P14, P16 e GR1X, disponibili dal 16 ottobre 2026.
- La piattaforma NVIDIA RTX Spark offre fino a 128 GB di memoria unificata e 1 petaflop di prestazioni AI.
- Hermes, ComfyUI e le applicazioni ASUS permettono di sviluppare workflow di intelligenza artificiale sul dispositivo.
- Prezzi iniziali di 3.599 euro per ProArt P14 e 4.599 euro per ProArt P16.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
ASUS ProArt P14 H7407IA#B09BZF1L5L | Notebook con display 14″ OLED 120Hz | NVIDIA RTX Spark N1X con 5120-core GPU e 18-core CPU | RAM 24GB | 1TB SSD | WIN11 HOME | BLACK
PER I CREATOR: ProArt P14 è pensato per chi lavora con contenuti visivi, progetti creativi e produttività avanzata. Il supporto touch e alle ASUS Pen rendono l’interazione più naturale durante sketch, annotazioni e revisioni creative, mentre il touchpad aptico aggiunge precisione e comfort nell’uso quotidiano. · DISPLAY OLED 3K: Il display touch OLED 3K in formato 16:10 offre immagini nitide, colori intensi e più spazio verticale per lavorare. La certificazione VESA DisplayHDR True Black 1000 valorizza neri profondi e contrasti elevati, mentre la validazione PANTONE aiuta a mantenere una resa colore affidabile nei flussi creativi. · CONNESSIONI DA STUDIO: Le tre porte USB 4.0 Type-C, HDMI 2.1 e lettore SD 4.0 offrono una dotazione completa per workflow professionali. È semplice collegare monitor, storage esterni, fotocamere e accessori creativi, senza ricorrere ad adattatori esterni.
ASUS ha aperto il 9 ottobre i preordini dei portatili ProArt P14 e P16 e del mini PC ProArt GR1X, con disponibilità su ASUS eShop dal 16 ottobre 2026. I tre computer Windows utilizzano NVIDIA RTX Spark e si rivolgono a chi produce contenuti o sviluppa applicazioni di intelligenza artificiale, con l’obiettivo di eseguire sul dispositivo attività che altrimenti richiederebbero servizi cloud.
La gamma ProArt RTX Spark abbina una GPU NVIDIA Blackwell RTX a una CPU NVIDIA Grace. Le specifiche dichiarate arrivano a 1 petaflop di prestazioni AI e a 128 GB di memoria unificata. La piattaforma comprende Tensor Core di quinta generazione con supporto FP4 e l’interconnessione NVIDIA NVLink-C2C.
Questi valori non significano che ogni modello AI possa funzionare senza vincoli: le possibilità di esecuzione dipendono dall’architettura del modello, dalla quantizzazione, dalla lunghezza del contesto e dalla memoria disponibile. Fra gli impieghi indicati figurano modelli linguistici e vision-language, generazione di immagini e video, personalizzazioni LoRA e lavorazione di scene 3D.
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Due portatili per lavorare con l’AI in mobilità
Il ProArt P14 misura 13,9 millimetri di spessore e pesa 1,48 chilogrammi. La batteria ha una capacità di 90 Wh. Il modello concentra quindi la piattaforma RTX Spark in un computer trasportabile, destinato anche a chi deve elaborare contenuti fuori dalla propria postazione.
Il ProArt P16, da 16 pollici, ha invece uno spessore di 12,9 millimetri e un peso di 1,77 chilogrammi, con batteria fino a 99 Wh. Per entrambi ASUS utilizza scocche realizzate con lavorazione CNC e propone le finiture Nano Black e Neo White.
I display ASUS Lumina Pro OLED dei due portatili hanno accuratezza cromatica dichiarata Delta E<1, luminosità di picco fino a 1.600 nit, aggiornamento variabile a 120 Hz e trattamento antiriflesso. P16 arriva alla risoluzione 4K e supporta NVIDIA G-SYNC; P14 raggiunge il 3K. La dotazione comprende un touchpad aptico e porte per il collegamento delle periferiche.
Applicazioni e agenti tra elaborazione locale e cloud
Il software preinstallato comprende MuseTree, che utilizza i modelli FLUX e WAN per la creazione di contenuti generativi, e StoryCube, dedicato al riconoscimento delle scene e all’organizzazione dei media. L’esecuzione locale evita gli addebiti per token o generazione propri dei servizi a consumo e permette di mantenere sul computer prompt, file e dati di progetto.
ASUS collabora inoltre con Nous Research per Hermes, assistente autonomo open-source capace di operare fra applicazioni desktop, terminale e file locali. La funzione Hermes Skill lo collega a MuseTree per la generazione di immagini e video.
«Abbiamo creato Hermes per offrire un’intelligenza che si possa davvero possedere, invece di limitarsi a noleggiarla. I PC ProArt RTX Spark mettono a disposizione la memoria necessaria per eseguire localmente modelli potenti, consentendo a Hermes di gestire ComfyUI e MuseTree, lavorare sui file e mantenere questi workflow sul computer dell’utente»
La dichiarazione è di Dillon Rolnick, CEO di Nous Research. L’integrazione coinvolge anche ComfyUI, piattaforma open-source per costruire workflow visuali: gli agenti possono creare ed eseguire queste sequenze di lavoro per conto dell’utente.
«I creator vogliono utilizzare i migliori modelli di intelligenza artificiale sui propri dispositivi, mantenendo il pieno controllo. I PC ProArt RTX Spark dispongono della memoria necessaria per gestire localmente workflow complessi per immagini e video, mentre ComfyUI rende questi workflow semplici da condividere, riutilizzare e affidare ad agenti come Hermes»
A dirlo è Yoland Yan, CEO e cofondatore di Comfy. ASUS affianca a questi strumenti Zenni Claw, un proprio agente per produttività, gestione dei contenuti e controllo dei dispositivi. L’ambiente resta aperto ai servizi cloud, inclusi Adobe Creative Cloud e, sui portatili selezionati, un bundle Google AI: l’elaborazione può dunque essere locale, remota o ibrida.
GR1X porta la stessa piattaforma sulla scrivania
Il ProArt GR1X adotta un formato desktop di 150 × 150 × 51 millimetri. È pensato per studi creativi, sviluppatori e piccoli gruppi che necessitano di una macchina per eseguire agenti, distribuire modelli e automatizzare attività. Le finiture disponibili sono argento e nero.
Il mini PC dispone di raffreddamento a doppia ventola e due alloggiamenti SSD M.2. Per le connessioni offre rete 10GbE, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mentre l’uscita video consente di gestire fino a quattro display 4K.
Accanto ai nuovi ProArt, l’offerta ASUS per l’AI locale comprende sistemi con GPU GeForce RTX serie 50, Ascent GX10 basato su NVIDIA DGX Spark ed ExpertCenter Pro ET900 basato su NVIDIA DGX Station. La gamma copre così sia postazioni individuali sia infrastrutture condivise in ambito aziendale.
Disponibilità e prezzi
Dal 16 ottobre il ProArt P14 sarà proposto a partire da 3.599 euro, mentre per il ProArt P16 il prezzo iniziale sarà di 4.599 euro. Sono previste diverse configurazioni di memoria; per GR1X non è indicato un prezzo.
La scelta fra i tre formati riguarda soprattutto mobilità e organizzazione della postazione. La capacità di memoria e le caratteristiche dei modelli utilizzati determineranno invece quali attività potranno rimanere interamente sul dispositivo e quali richiederanno il ricorso al cloud.
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