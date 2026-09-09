Google cambia la Ricerca Ue per hotel, voli e ristoranti

9 Settembre 2026

9 Settembre 2026/Home/INTERNET/Google cambia la Ricerca Ue per hotel, voli e ristoranti

La notizia in sintesi

  • Google ridisegna la Ricerca europea per rispettare il Digital Markets Act.
  • Le modifiche riguardano hotel, voli e ristoranti nell’Unione europea.
  • Il gruppo contesta l’impatto sulle funzioni e sulle imprese locali.
  • Gli utenti fuori dall’Ue non saranno coinvolti.

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Google modifica la Ricerca europea

Google ha confermato che la versione europea della propria Ricerca sarà modificata per rispettare gli obblighi del Digital Markets Act imposti dalla Commissione europea. Il cambiamento riguarda le ricerche su hotel, voli e ristoranti e ridisegna la pagina dei risultati nell’Unione europea, mentre gli utenti fuori dall’Ue non saranno coinvolti. La società californiana interviene dopo contestazioni antitrust che hanno portato a sanzioni complessive di 890 milioni di euro, includendo la vicenda Play Store.

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Nella ricostruzione pubblicata l’8 settembre 2026 e firmata da Cristiano Ghidotti, Nick Fox, responsabile Knowledge & Information del gruppo di Mountain View, ha spiegato a Reuters che l’adeguamento è necessario ma peggiora il servizio. Google sostiene di aver testato le novità con milioni di utenti europei, rilevando insoddisfazione. Per l’azienda, l’effetto favorirebbe gli intermediari online e sottrarrebbe strumenti utili a consumatori e imprese locali.

Risultati ridisegnati per hotel, voli e ristoranti

Il nodo nasce dalla valutazione secondo cui Google avrebbe favorito i propri servizi rispetto alle offerte di terze parti, comportamento ritenuto anticoncorrenziale ai fini del DMA. Per rispettare i requisiti, la Ricerca europea mostrerà nella parte superiore un motore di ricerca specializzato per le query interessate. Sotto compariranno altri due servizi con informazioni meno dettagliate e, più in basso, un carosello dedicato a hotel, compagnie aeree o ristoranti.

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Il carosello non conserverà alcune funzioni chiave, tra le quali i prezzi in tempo reale, mentre l’ordine degli elementi sarà definito dall’algoritmo. Nick Fox ha dichiarato a Reuters: “Per ottemperare ai requisiti del DMA, stiamo apportando modifiche significative alla funzione Ricerca in Europa”. Il manager ha poi sostenuto che i test condotti con milioni di utenti hanno evidenziato un giudizio negativo sulle nuove soluzioni.

Secondo Google, le modifiche “peggiorano l’esperienza utente per gli europei”, favorendo gli intermediari online a scapito delle imprese locali. La contestazione del gruppo riguarda quindi non soltanto il nuovo design, ma la perdita di funzionalità considerate quotidianamente utili dagli utenti. La diversa configurazione prevista nell’Ue rende evidente l’effetto territoriale delle prescrizioni antitrust applicate dalla Commissione europea.

Un servizio diverso dentro e fuori dall’Ue

La conseguenza più immediata è la differenza tra l’esperienza di ricerca nell’Unione europea e quella disponibile nei mercati esterni all’Ue. Per hotel, voli e ristoranti, gli utenti europei vedranno risultati organizzati secondo nuove priorità e con strumenti meno completi nel carosello. L’impatto concreto dipenderà dall’ordinamento algoritmico e dalla capacità dei servizi specializzati di offrire informazioni utili senza le funzioni rimosse da Google.

FAQ

Quali ricerche cambiano in Europa?

Hotel, biglietti aerei e ristoranti avranno risultati ridisegnati, con un motore specializzato in alto e un carosello collocato sotto.

Quali funzioni vengono rimosse?

Il carosello non includerà funzionalità chiave, fra cui i prezzi in tempo reale, secondo le anticipazioni riportate da Reuters.

Perché Google contesta le modifiche?

Google riferisce che i test su milioni di utenti europei hanno mostrato insoddisfazione e ritiene penalizzate imprese locali e utenti.

Chi non subirà cambiamenti?

Le persone che usano Google fuori dall’Unione europea non saranno interessate dalle modifiche alla Ricerca previste per il mercato europeo.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da verifica redazionale e supervisione umana, con analisi incrociata di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, oltre a fonti giornalistiche qualificate e specializzate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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