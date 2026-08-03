Carburanti, lo sconto sull’accisa si dimezza: benzina a 1,999 euro al litro

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Gasolio vicino a 2,10 euro al litro sulla rete nazionale self service.

vicino a 2,10 euro al litro sulla rete nazionale self service. Il taglio delle accise da 17 centesimi risulta assorbito per circa metà.

Benzina a 1,999 euro al litro, oltre due euro includendo autostrade.

a 1,999 euro al litro, oltre due euro includendo autostrade. Eni e Q8 aumentano di due centesimi i prezzi consigliati del diesel.

Riassunto generato con AI)

Carburanti, il diesel risale verso 2,10 euro

Il gasolio torna a salire in Italia e riduce rapidamente l’effetto del taglio delle accise introdotto dal Governo una settimana prima. Lunedì 3 agosto, secondo le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il diesel self service sulla rete stradale nazionale si attesta a 2,097 euro al litro, in aumento di 16 millesimi rispetto a venerdì.

La benzina, nello stesso periodo, raggiunge 1,999 euro al litro in modalità self service, a un millesimo dalla soglia dei due euro. Considerando insieme rete ordinaria e autostradale, la media della benzina è già pari a 2,001 euro al litro.

La dinamica interessa automobilisti e trasportatori perché il ribasso fiscale iniziale è stato in parte eroso dagli incrementi dei listini. Rispetto a sette giorni prima, il prezzo medio nazionale risulta inferiore di 8,8 centesimi, meno dei 17 centesimi di taglio dell’accisa, Iva inclusa.

Prezzi alla pompa e fattori di pressione

Il rialzo del gasolio prosegue per il quarto giorno consecutivo, nonostante il petrolio sia tornato a scendere tra notizie contrastanti sull’evoluzione della guerra del Golfo. Il diesel resta però sottoposto a fattori specifici: raffinerie fuori uso, scorte ai minimi dal giugno 2022 e l’impatto dello stop alle esportazioni deciso dalla Russia un mese prima.

Sulla rete autostradale il divario è più netto: la benzina self service costa in media 2,084 euro al litro, mentre il diesel raggiunge 2,174 euro. Per il gasolio, il prezzo al servito arriva invece a 2,236 euro al litro considerando l’insieme dei punti vendita stradali e autostradali.

Le elaborazioni di Staffetta Quotidiana, basate sulle comunicazioni dei gestori all’Osservatorio del Mimit, segnalano inoltre un aumento di due centesimi al litro dei prezzi consigliati del diesel da parte di Eni e Q8. Le medie fotografano circa 20mila impianti e distinguono tra compagnie e pompe bianche.

Tra i principali marchi, sul diesel self service Eni è a 2,076 euro al litro, IP a 2,117, Q8 a 2,102 e Tamoil a 2,081. Sulla benzina self service, invece, Tamoil è a 1,997 euro, Eni a 2,000, Q8 a 2,005 e IP a 2,019.

Il taglio fiscale resta parzialmente neutralizzato

Il dato più rilevante è la distanza tra il beneficio fiscale annunciato e il risparmio effettivamente riscontrabile alla pompa. Se il diesel continua a rincarare, la riduzione dell’accisa rischia di tradursi in un vantaggio più limitato per i consumatori rispetto all’importo nominale.

Il confronto tra rete ordinaria e autostrade evidenzia inoltre quanto il canale di rifornimento incida sulla spesa finale. Per chi viaggia, i prezzi medi autostradali restano superiori sia per benzina sia per gasolio.

FAQ

Quanto costa il diesel self service?

Sì, il prezzo medio nazionale sulla rete stradale è di 2,097 euro al litro, con un aumento di 16 millesimi rispetto a venerdì.

Quanto costa la benzina self service?

Sì, la benzina self service sulla rete stradale nazionale è rilevata a 1,999 euro al litro, in aumento di quattro millesimi.

Quali prezzi si trovano in autostrada?

Sì, in autostrada la benzina self service costa mediamente 2,084 euro al litro e il diesel 2,174 euro al litro.

Chi ha aumentato i listini del diesel?

Sì, Eni e Q8 hanno aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati del gasolio, secondo Staffetta Quotidiana.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos e Quattroruote.