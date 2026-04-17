Home / MOBILE / Fastweb sigla alleanza con Starlink Mobile e accelera la nuova connettività satellitare in tutta Italia

Fastweb tra i partner di Starlink Mobile: cosa cambia per l’Italia

La collaborazione emergente tra Fastweb e Starlink Mobile, piattaforma satellitare di SpaceX, apre a una nuova fase della connettività mobile in Italia. Il progetto, individuato negli elenchi ufficiali dei partner Starlink a livello globale, riguarda l’integrazione tra rete terrestre e satelliti in orbita bassa, attraverso tecnologia Direct To Cell. Al momento non esistono annunci commerciali né date ufficiali di lancio, ma l’interesse è alto soprattutto per le aree rurali e le zone prive di copertura stabile. L’iniziativa, sviluppata nel 2026 in un contesto di forte espansione del broadband mobile, punta a garantire continuità di servizio anche dove la rete tradizionale non arriva, con possibili evoluzioni legate alla futura piattaforma Starlink Mobile V2 compatibile 5G.

In sintesi:

Fastweb compare tra i partner globali del servizio satellitare Starlink Mobile .

compare tra i partner globali del servizio satellitare . Direct To Cell collega direttamente i satelliti agli smartphone LTE senza hardware dedicato.

In Italia l’impatto principale riguarda aree rurali e zone a bassa copertura.

La nuova versione Starlink Mobile V2 promette supporto al 5G avanzato.

Come funziona Starlink Mobile e quali vantaggi per gli utenti italiani

Starlink Mobile utilizza la tecnologia Direct To Cell, che consente ai satelliti in orbita terrestre bassa di comunicare direttamente con gli smartphone compatibili LTE, senza ricorrere ad antenne dedicate o modifiche hardware. Quando il telefono ha una visuale libera verso il cielo e la rete terrestre è assente o debole, il dispositivo può agganciarsi automaticamente al satellite.

Il satellite agisce da ponte, instradando il traffico dati verso un Gateway Starlink a terra, che a sua volta reindirizza le comunicazioni alla rete dell’operatore partner, in questo caso potenzialmente Fastweb.

L’obiettivo è garantire continuità di servizio in aree montane, località isolate, tratte stradali e ferroviarie oggi coperte in modo discontinuo. Per l’Italia, storicamente caratterizzata da forti divari digitali tra grandi città e zone periferiche, un’integrazione Starlink–Fastweb potrebbe ridurre i blackout di rete e abilitare servizi critici (pagamenti digitali, telemedicina, monitoraggio industriale) anche in contesti remoti.

Resta però aperto il nodo dei costi, della qualità effettiva in mobilità e delle autorizzazioni regolatorie, che definiranno tempi e modalità di un’eventuale offerta commerciale.

Starlink Mobile V2, 5G e possibili scenari futuri per il mercato

La prossima evoluzione, Starlink Mobile V2, promette il supporto al 5G, con velocità più elevate, latenze ridotte e gestione ottimizzata dei dispositivi connessi. Per operatori come Fastweb significherebbe poter integrare la rete satellitare direttamente nelle architetture 5G stand-alone, trasformando il satellite da semplice back-up di emergenza a componente strutturale dell’infrastruttura nazionale.

Nel medio termine, ciò potrebbe abilitare nuove offerte convergenti fisso–mobile–satellitare, pensate per professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione, oltre a coperture capillari per IoT e sensori in agricoltura, energia e logistica. Se confermata, la collaborazione spingerebbe gli altri operatori italiani a rispondere con accordi simili, accelerando la corsa all’integrazione tra rete terrestre e orbita bassa, con impatti diretti sulla resilienza complessiva del sistema di telecomunicazioni del Paese.

FAQ

Che cos’è Starlink Mobile e a chi è destinato

È una piattaforma di SpaceX pensata per gli operatori mobili, che integra rete satellitare e infrastrutture terrestri per estendere la copertura.

Che ruolo può avere Fastweb nel progetto Starlink Mobile

Attualmente Fastweb compare tra i partner Starlink Mobile, segnalando una possibile futura integrazione nelle proprie offerte italiane.

Serve uno smartphone speciale per usare Direct To Cell

No, il servizio è progettato per funzionare con comuni smartphone LTE compatibili, senza accessori esterni né modifiche hardware specifiche.

Quando arriverà Starlink Mobile sul mercato italiano

Al momento non esistono date ufficiali; l’accordo è in fase preliminare e dipenderà da test tecnici e iter regolatori.

Quali sono le fonti delle informazioni su Starlink e Fastweb

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.