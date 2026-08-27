27 Agosto 2026

/ Home/INTERNET/Rockstar rompe il silenzio sui leak di GTA VI: «Devastanti per il team»

La notizia in sintesi Rockstar Games conferma che i leak mostrano materiale di Grand Theft Auto VI .

conferma che i leak mostrano materiale di . Lo studio definisce la diffusione dei filmati devastante per il team.

Take-Two Interactive avvia iniziative legali per identificare la fonte dei contenuti.

avvia iniziative legali per identificare la fonte dei contenuti. L’anteprima ufficiale su Netflix precede l’uscita fissata al 19 novembre.





Rockstar Games risponde ai leak di GTA VI

Rockstar Games ha rotto il silenzio sui filmati non autorizzati di Grand Theft Auto VI, diffusi online nel corso di più giorni e attribuiti al soggetto o gruppo noto come CyberLeek. Lo studio ha riconosciuto che i video mostrano gameplay del nuovo capitolo, previsto il 19 novembre su console PlayStation 5 e Xbox, definendo la fuga di contenuti “straziante” e “devastante” per chi sta completando il progetto.

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La vicenda riguarda una build apparentemente giocabile e non definitiva, con sequenze di gioco e momenti cinematografici circolati attraverso piattaforme social nonostante le richieste di rimozione per violazione del copyright. Nei clip emersi compaiono i protagonisti Jason e Lucia, coppia al centro della storia ambientata nello Stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida.

Rockstar Games ha scelto di non rispondere direttamente alle rivendicazioni di CyberLeek, ma ha chiesto alla community di attendere la presentazione ufficiale estesa su Netflix. Per lo studio, la priorità è preservare per quanto possibile l’esperienza pensata per il lancio, limitando l’effetto degli spoiler già diffusi.

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Build sottratta, rimozioni e iniziativa legale

Il comunicato di Rockstar Games costituisce la prima conferma pubblica dopo una settimana di incertezza sull’autenticità dei materiali. Inizialmente i filmati erano stati accolti con cautela, ma la loro rimozione tramite segnalazioni per copyright e l’azione di Take-Two Interactive, società madre dello studio, hanno rafforzato l’ipotesi che provenissero da materiale reale sottratto prima della distribuzione commerciale.

La casa di sviluppo ha ammesso che la comunicazione su Grand Theft Auto VI ha richiesto più tempo del previsto: il gioco è stato descritto come “quasi pronto”, mentre ulteriori dettagli e gameplay ufficiale sono stati rinviati fino all’Extended Look. Il messaggio non indica modifiche alla data del 19 novembre e conferma l’intenzione di offrire un’anteprima più ampia rispetto alle scene circolate illegalmente.

Secondo le ricostruzioni, parte dei video mostrerebbe interfacce incomplete, elemento compatibile con una versione antecedente all’attuale fase finale dello sviluppo. Un filmato pubblicato dopo la dichiarazione dello studio mostrerebbe Jason mentre ruba un’auto e tenta di sottrarsi alla polizia; Lucia apparirebbe brevemente in una sequenza cinematografica.

La diffusione è stata associata a CyberLeek, che ha sostenuto di agire nell’interesse dei giocatori, contestando l’abbandono dei supporti fisici e l’enfasi sui servizi live a pagamento. Le fonti riferiscono però che i caricamenti hanno anche invitato a inviare donazioni in criptovaluta, circostanza che indebolisce la lettura dei leak come semplice protesta contro le scelte dell’industria.

Take-Two Interactive ha avviato un’iniziativa giudiziaria a New York per ottenere informazioni utili a identificare l’origine della distribuzione illecita. La richiesta punta a coinvolgere Microsoft e Discord, in relazione a contenuti ritenuti lesivi del copyright; non sono emersi dettagli pubblici sull’identità della persona o dell’organizzazione dietro CyberLeek.

Il danno più immediato non riguarda soltanto la riservatezza industriale, ma il controllo editoriale della presentazione. Rockstar Games costruisce l’attesa su trailer e comunicazioni selettive: i primi due trailer ufficiali hanno totalizzato quasi 500 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Grand Theft Auto V, pubblicato nel 2013, ha superato 200 milioni di copie vendute.

Anteprima ufficiale e aspettative della community

L’Extended Look sarà trasmesso in esclusiva su Netflix alle 21 in Italia, sei ore prima della pubblicazione su YouTube. L’evento dovrebbe offrire un quadro ufficiale più completo su gameplay, personaggi e trama, dopo clip frammentarie concentrate soprattutto su aggressioni a personaggi non giocanti, furti d’auto e inseguimenti.

Per la conduttrice videoludica Shay Thompson, la diffusione ha sottratto ai fan l’elemento sorpresa, trasformando materiale incompleto in spoiler condivisi senza contesto. Il broadcaster esports Jared Bajina ritiene invece che la segretezza del marketing non giustifichi le fughe di notizie e indica nella capacità di soddisfare aspettative altissime la sfida centrale per il gioco.

Il comunicato di Rockstar Games ringrazia i messaggi di sostegno ricevuti dal team e invita il pubblico a vivere l’opera nella sua forma definitiva. La presentazione ufficiale diventa quindi il passaggio con cui lo studio prova a riportare la discussione dal materiale sottratto alla qualità del prodotto che intende consegnare.

FAQ

Quando esce Grand Theft Auto VI?

Grand Theft Auto VI è previsto per il 19 novembre su console PlayStation 5 e Xbox, secondo le informazioni confermate da Rockstar Games.

Chi ha rivendicato i leak di GTA VI?

La responsabilità è stata rivendicata dal soggetto o gruppo chiamato CyberLeek, la cui identità non risulta pubblicamente accertata.

Dove sarà trasmesso l’Extended Look?

L’anteprima estesa sarà trasmessa in esclusiva su Netflix alle 21 in Italia, prima della successiva pubblicazione su YouTube.

Perché Take-Two coinvolge Microsoft e Discord?

Take-Two Interactive chiede informazioni a Microsoft e Discord per risalire alla fonte dei contenuti diffusi in violazione del copyright.

Come è stata verificata questa notizia?

Nasce dall’analisi incrociata di BBC News, Hardware Upgrade, Mashable, Scripta Manent servizi editoriali srl e The Verge; ogni articolo passa dalla supervisione umana della Redazione.