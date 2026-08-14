Trump impone dazi fino al 100% su droni e componenti importati negli Usa

14 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Donald Trump firma dazi fino al 100% su droni e componenti importati.

firma dazi fino al 100% su droni e componenti importati. La misura punta alla sicurezza nazionale e alla produzione statunitense.

I modelli leggeri restano soggetti a un’aliquota del 25%.

La stretta colpisce soprattutto una filiera dominata dalla Cina.

( Riassunto generato con AI)

Trump impone nuovi dazi sui droni importati

Donald Trump ha firmato a Washington un ordine esecutivo che introduce dazi fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti critici, secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca il 14 agosto. Il provvedimento riguarda velivoli di determinate dimensioni o dotati di capacità considerate sensibili, come le telecamere termiche, e punta soprattutto a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle forniture estere.

La misura si inserisce nell’offensiva commerciale statunitense verso la Cina, che domina il mercato dei droni. L’amministrazione Trump motiva l’intervento con ragioni di sicurezza nazionale e con l’obiettivo di rafforzare la produzione domestica di droni e delle relative tecnologie.

La maggior parte delle nuove tariffe dovrebbe entrare in vigore il 3 settembre. Per i prodotti che rispettano specifici requisiti sull’origine della tecnologia e dei componenti, sono previste aliquote differenziate, segnale di una strategia che combina protezione industriale e controllo delle filiere.

Aliquote, prodotti coinvolti e filiera cinese

Il dazio del 100% riguarda droni più pesanti e modelli equipaggiati con sistemi di imaging termico, categorie ritenute più rilevanti sotto il profilo tecnologico e della sicurezza. I droni con peso massimo al decollo fino a 25 chilogrammi sono invece soggetti a una tariffa del 25%, mentre il provvedimento include anche componenti essenziali.

Per spedizioni provenienti da Svizzera, Unione europea, Giappone, Corea del Sud, Taiwan e Liechtenstein, l’aliquota può essere limitata al 15%; per il Regno Unito è indicato il 10%, subordinatamente ai requisiti di origine previsti. Il quadro conferma che la misura non è un blocco indistinto, ma una tariffazione collegata alla provenienza della tecnologia.

Il bersaglio principale resta la produzione cinese, in particolare DJI, azienda fondata nel 2006 che, secondo gli studi citati dalle fonti, ha conquistato oltre due terzi del mercato globale. Pechino aveva già annunciato restrizioni alle esportazioni di droni verso gli Stati Uniti e inserito sei aziende in una lista nera, in risposta alle precedenti iniziative commerciali di Washington.

Un nuovo fronte prima del confronto con Pechino

L’ordine amplia una disputa già alimentata da nuovi dazi, blacklist sulle importazioni e limiti all’accesso a tecnologie cinesi. Dalla fine del 2025 i produttori esteri non possono ottenere autorizzazioni per nuovi modelli negli Stati Uniti, mentre i droni già approvati possono continuare a essere venduti.

La stretta arriva inoltre prima dell’incontro programmato a settembre tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Sul piano diplomatico, il primo ministro australiano Anthony Albanese ha chiesto a Trump di valutare un’esenzione totale o almeno di evitare ulteriori aumenti tariffari per l’Australia.

FAQ

Quando entrano in vigore i dazi sui droni?

Sì, la maggior parte delle nuove tariffe statunitensi dovrebbe entrare in vigore il 3 settembre.

Quali droni avranno il dazio del 100%?

Sì, l’aliquota massima riguarda droni più pesanti e modelli dotati di telecamere termiche, oltre a componenti critici.

Quanto pagheranno i droni piccoli importati?

Sì, i droni con peso massimo al decollo fino a 25 chilogrammi sono soggetti a un dazio del 25%.

Perché Washington colpisce le importazioni di droni?

Sì, gli Stati Uniti richiamano la sicurezza nazionale, la dipendenza da forniture estere e il rafforzamento della produzione interna.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su Affaritaliani.it, Agenzia ANSA, la Repubblica e www.swissinfo.ch; nelle fonti compaiono anche Angelo Maria Perrino e Marco Scotti.