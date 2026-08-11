Tesla mostra il primo Cybercab con antenna Starlink integrata

11 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Tesla ha mostrato un Cybercab con antenna Starlink integrata.

ha mostrato un con antenna integrata. Il veicolo è stato fotografato presso la Gigafactory Texas .

. La connettività satellitare potrebbe supportare telemetria e controllo remoto.

Restano ignoti costi, prestazioni e diffusione sulla futura flotta.

Riassunto generato con AI

Tesla integra Starlink nel primo Cybercab

Tesla ha mostrato nelle ultime ore il primo Cybercab con un terminale Starlink integrato nel tetto, fotografato presso la Gigafactory Texas. L’installazione riguarda il programma robotaxi della casa guidata da Elon Musk e rende concreto un precedente annuncio illustrato soltanto attraverso un disegno tecnico. L’obiettivo dichiarato è ampliare la disponibilità della connessione per i veicoli autonomi, in particolare dove le reti mobili potrebbero essere meno affidabili.

Le immagini diffuse dall’account Robotaxi di Tesla su X mostrano un’antenna satellitare a basso profilo, inserita in modo più discreto rispetto ai terminali normalmente destinati a installazioni fisse o veicoli ricreazionali. La vettura conserva carrozzeria dorata, portiere ad apertura verticale e badge posteriore già associati al modello. Non sono stati pubblicati dati su velocità della connessione, consumi energetici, costo dell’hardware o eventuale abbonamento.

Il Cybercab, presentato nel 2024, è stato annunciato come robotaxi a due posti, senza volante né pedali, con un prezzo indicato di 30.000 dollari. La produzione è iniziata in Texas, ma l’impiego commerciale pienamente autonomo resta legato alla possibilità di far operare il veicolo senza supervisione umana. L’antenna aggiunge quindi un nuovo elemento a un progetto che deve ancora chiarire tempi e configurazioni operative.

Connessione satellitare, utilità e limiti operativi

Il collegamento Starlink non è necessario alla guida autonoma: secondo le informazioni disponibili, l’elaborazione avviene sul computer di bordo AI4. Il suo possibile valore riguarda invece continuità di telemetria, localizzazione e comunicazioni di supporto quando un robotaxi percorre zone rurali, interurbane o isolate. In questi contesti, una rete indipendente dagli operatori cellulari potrebbe offrire un canale aggiuntivo di controllo remoto.

La scelta appare meno immediata per le città indicate da Tesla — Austin, Houston, Dallas e Miami — dove la copertura mobile è già presente. I Cybercab dispongono inoltre di chip 5G integrati, mentre un’antenna satellitare comporta peso, complessità tecnica e costi industriali supplementari. Per un veicolo progettato attorno a un prezzo contenuto, questi fattori potrebbero incidere sulla sostenibilità del servizio.

Elon Musk ha collegato l’iniziativa alla prevista crescita del traffico generato dall’intelligenza artificiale, sostenendo che “l’unico sistema che può supportare la crescita incredibilmente rapida di banda richiesta dall’AI è Starlink”. L’argomento sposta l’attenzione dalla sola esperienza del passeggero alla capacità infrastrutturale necessaria per gestire flotte connesse. Tuttavia, Tesla non ha spiegato quali dati transiteranno via satellite né in quali condizioni il servizio supererà concretamente il 5G.

La vera sfida sarà l’estensione della flotta

L’integrazione di Starlink suggerisce che Tesla stia valutando un raggio operativo più ampio rispetto ai primi mercati urbani. La tecnologia potrebbe diventare rilevante se i robotaxi dovessero collegare aree con copertura terrestre discontinua o mantenere assistenza operativa lontano dalle città. Per ora, però, non è noto se il terminale sarà installato su ogni Cybercab oppure riservato a specifiche configurazioni della flotta.

La prossima verifica sarà quindi industriale e regolatoria: l’utilità della connessione satellitare dipenderà dall’effettiva autorizzazione alla guida senza supervisione e dalla capacità di contenere costi, consumi e complessità. L’antenna visibile sul prototipo rappresenta un segnale tecnico, non ancora un piano operativo dettagliato.

FAQ

Dove è stato fotografato il Cybercab con Starlink?

Sì, il veicolo è stato fotografato presso la Gigafactory Texas, dove è iniziata la produzione del robotaxi Tesla.

Starlink serve a guidare autonomamente il Cybercab?

No, la guida non dipende da Starlink: l’elaborazione autonoma viene eseguita dal computer di bordo AI4.

Quale funzione può avere Starlink sul robotaxi?

Sì, può mantenere telemetria, posizione e comunicazioni di supporto nelle zone isolate o lungo percorsi rurali e interurbani.

Il terminale Starlink sarà su tutti i Cybercab?

No, Tesla non ha chiarito se l’antenna sarà prevista per ogni esemplare o soltanto per configurazioni operative specifiche.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e Tom’s Hardware.