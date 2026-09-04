Accio porta l’IA nelle fiere europee con Exhibition Agent

4 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Accio porta il suo Exhibition Agent in sei fiere europee tra 2026 e 2027

La partnership coinvolge Hyve Group, Business Show Media e Raccoon Media Group

Lo strumento aiuta buyer e visitatori a cercare espositori, prodotti e percorsi fieristici

Il progetto segue un test alla Smart Manufacturing Week di Birmingham

Accio, piattaforma di intelligenza artificiale di Alibaba.com rivolta a piccole e medie imprese e imprenditori, introdurrà il proprio Exhibition Agent in sei fiere europee fra settembre 2026 e febbraio 2027. L’iniziativa nasce dagli accordi con gli organizzatori Hyve Group, Business Show Media e Raccoon Media Group e riguarda appuntamenti a Birmingham, Londra e Amsterdam.

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Il sistema sarà utilizzato nelle directory degli espositori e nelle mappe dei padiglioni di Autumn Fair, Glee, ISPO, London Business Show, White & Private Label Expo e Spring Fair. L’obiettivo dichiarato è mettere a disposizione dei visitatori uno strumento per individuare fornitori e stand, pianificare spostamenti e avviare attività successive alla visita, come richieste di offerta e valutazioni dei costi di consegna.

Le fiere coinvolte e il calendario

Il primo appuntamento sarà Autumn Fair, in programma dal 6 al 9 settembre 2026 al NEC di Birmingham. Nella stessa sede si svolgerà Glee, dall’8 al 10 settembre, dedicata a giardinaggio, tempo libero e settore pet. A novembre l’Exhibition Agent sarà impiegato a ISPO, dal 3 al 5 novembre al RAI di Amsterdam, e al London Business Show e al White & Private Label Expo, entrambi previsti l’11 e 12 novembre all’ExCeL di Londra.

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La lista si completa con Spring Fair, fissata dal 7 al 10 febbraio 2027 al NEC di Birmingham. Le manifestazioni interessate coprono comparti che vanno da casa, regalo e giardinaggio agli articoli sportivi, fino ai servizi per le imprese, al retail e alle private label.

L’accordo arriva dopo un progetto pilota svolto nel giugno 2026 alla Smart Manufacturing Week, sempre nel Regno Unito. Secondo quanto comunicato dall’azienda, in quell’occasione la tecnologia ha supportato oltre 13.000 visitatori e più di 430 espositori presso il NEC di Birmingham.

Ricerca degli espositori e percorsi nei padiglioni

La funzione sarà disponibile nell’app mobile di Accio e consentirà ai buyer di formulare richieste in linguaggio naturale, anche attraverso ricerca vocale o caricando immagini di prodotti. Il sistema consulta prioritariamente gli elenchi ufficiali degli espositori, ordina i risultati per rilevanza e indica la posizione degli stand.

Tra le funzioni indicate figurano la costruzione di itinerari raggruppati per area, la ricerca di corrispondenze fra una fotografia e i prodotti presentati in fiera, la consultazione dell’agenda di forum ed eventi e il passaggio ad attività di negoziazione, compliance e logistica. I partecipanti alle fiere partner potranno accedere al servizio dopo la registrazione oppure attraverso codici QR disponibili nelle sedi degli eventi.

Per Hyve Group, che organizza Autumn Fair, Glee e Spring Fair, l’integrazione è legata alla gestione di manifestazioni con un’offerta espositiva ampia. Jackson Szabo, Portfolio Director di Hyve Group, ha dichiarato:

“Il nostro ruolo di organizzatori è rendere il più semplice possibile per i buyer individuare i prodotti, i brand e le opportunità più adatti, facendo sì che ogni momento trascorso alle nostre fiere sia davvero utile. Man mano che i nostri eventi crescono per dimensioni e portata internazionale, dobbiamo evolvere il modo in cui aiutiamo i visitatori a orientarsi in un’offerta così ampia. La partnership con Accio porta una nuova generazione di tecnologie di sourcing e pianificazione basate sull’AI direttamente nell’esperienza di Autumn Fair, Spring Fair e Glee. Consentirà ai buyer di individuare gli espositori pertinenti in modo più intuitivo, pianificare il proprio tempo e costruire percorsi più efficienti all’interno della fiera, aiutando al contempo i nostri espositori a ottenere maggiore visibilità presso i buyer che cercano attivamente ciò che offrono. Siamo entusiasti di mettere questa tecnologia di nuova generazione a disposizione della nostra community e di vedere come trasformerà il modo in cui le persone vivono le nostre fiere.”

L’impiego previsto a ISPO

Raccoon Media Group utilizzerà l’Exhibition Agent a ISPO, fiera di Amsterdam dedicata ad articoli sportivi, invernali e outdoor. Per gli organizzatori, il servizio punta a facilitare l’abbinamento tra richieste dei buyer e aziende espositrici presenti nei padiglioni.

Soraya Gadelrab, Joint Managing Director di ISPO, ha dichiarato:

“La partnership con Accio di Alibaba.com per l’Exhibition Agent segna davvero un nuovo capitolo per ISPO ad Amsterdam. Portare direttamente in fiera questo tipo di navigazione basata sull’AI e di matching in tempo reale tra buyer e fornitori è esattamente l’innovazione di cui i nostri espositori e buyer hanno bisogno, in un contesto in cui il sourcing diventa sempre più complesso. Crediamo che questa soluzione stabilisca un nuovo standard per l’esperienza fieristica moderna.”

Alibaba.com indica che Accio è usata globalmente da oltre 10 milioni di PMI. Con l’estensione alle nuove fiere, la piattaforma punta a trasferire negli eventi fisici alcune funzioni già previste per sourcing, ricerca dei fornitori, procurement e marketing, concentrandole nelle informazioni messe a disposizione dagli organizzatori.

FAQ

Quali fiere utilizzeranno l’Exhibition Agent?

Autumn Fair, Glee, ISPO, London Business Show, White & Private Label Expo e Spring Fair saranno coinvolte nell’iniziativa.

Quando debutterà il servizio nelle fiere?

Autumn Fair aprirà il calendario dal 6 al 9 settembre 2026 al NEC di Birmingham.

Come si accede all’Exhibition Agent?

I partecipanti registrati alle fiere partner potranno accedere tramite l’app di Accio o codici QR disponibili in loco.

Quali attività può svolgere lo strumento?

Ricerca espositori, pianificazione dei percorsi, visual sourcing, richieste di offerta e supporto a negoziazione, compliance e logistica sono tra le funzioni indicate.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.