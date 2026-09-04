4 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Levoit Eleva 300X monitora PM1, PM2.5 e PM10 in tempo reale

La notizia in sintesi Levoit presenta il purificatore d’aria Eleva 300X con monitoraggio delle particelle.

Il dispositivo rileva PM1.0, PM2.5 e PM10 tramite il sistema AirSight Plus 2.0.

Il CADR dichiarato è di 272 m³/h e la potenza nominale è 25 W.

Il filtro HEPA è progettato per durare fino a 24 mesi.

Levoit ha presentato Eleva 300X, un purificatore d’aria connesso all’app VeSync e dotato di sensori per il rilevamento in tempo reale delle particelle PM1.0, PM2.5 e PM10. Il dispositivo è pensato per l’uso domestico, in particolare nelle camere da letto, e integra funzioni automatiche che regolano la ventilazione in base alle variazioni della qualità dell’aria rilevate nell’ambiente.

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Tra gli elementi indicati dall’azienda figura AirSight Plus 2.0, il sistema di monitoraggio che trasmette nell’app informazioni su particelle fini, polvere e polline. Quando i valori cambiano, la modalità Auto interviene sulla velocità della ventola senza richiedere un comando manuale da parte dell’utente.

L’app VeSync raccoglie inoltre dati sulle tendenze della qualità dell’aria durante il sonno e produce report settimanali o mensili. Secondo quanto comunicato da Levoit, l’elaborazione tramite intelligenza artificiale è pensata per collegare le variazioni registrate a possibili cause, tra cui la preparazione dei pasti, le pulizie, la presenza di animali domestici o l’inquinamento proveniente dall’esterno.

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Modalità automatiche e gestione dall’app

Eleva 300X dispone di tre modalità di trattamento dell’aria, destinate a differenti condizioni d’uso: la routine quotidiana, i momenti di maggiore sensibilità e le esigenze di pulizia più intensa. Il comunicato non specifica le denominazioni delle singole modalità né i relativi parametri operativi.

Fra le funzioni di automazione è presente Adaptive Start. La funzione avvia il purificatore quando la qualità dell’aria peggiora e lo spegne quando le condizioni migliorano. L’obiettivo dichiarato è limitare il funzionamento del dispositivo ai momenti in cui i sensori rilevano una necessità di intervento.

La manutenzione passa anch’essa dall’applicazione VeSync. Gli utenti possono scansionare il codice QR collocato sul filtro per verificarne l’autenticità e visualizzare una stima della durata residua. Il sistema, secondo Levoit, calcola l’usura in base all’impiego e alle condizioni effettive, invece di utilizzare soltanto un intervallo prestabilito. L’app invia anche promemoria per la sostituzione.

Filtri, prestazioni e rumorosità

Il purificatore utilizza filtri modulari DuoShield, composti da un filtro HEPA e da uno strato a carboni attivi. Levoit dichiara che questa configurazione cattura particelle e contribuisce a ridurre odori e composti organici volatili, indicati con la sigla COV. Il flusso d’aria viene indirizzato attraverso il filtro dal sistema MaxSeal.

Per il filtro HEPA viene indicata una durata progettata fino a 24 mesi. La durata effettiva dipende comunque dall’uso e dal livello di usura rilevato dal sistema, come precisato nelle informazioni dedicate alla gestione dei ricambi.

Eleva 300X ha un CADR, cioè un tasso di erogazione di aria pulita, dichiarato di 272 m³/h. Levoit associa questo valore alla capacità di purificare rapidamente l’aria di una camera da letto, senza indicare nel materiale diffuso una metratura di riferimento. La potenza nominale è pari a 25 W.

Il livello di rumorosità dichiarato varia da 19 a 50 dB. In modalità Sonno è possibile spegnere il display, una funzione pensata per ridurre la luce emessa dal dispositivo durante le ore notturne. Il prodotto amplia l’offerta Levoit nel settore dei dispositivi per la qualità dell’aria domestica, che comprende anche umidificatori, aspirapolvere e prodotti smart per la casa.

FAQ

Quali particelle rileva Levoit Eleva 300X?

AirSight Plus 2.0 monitora in tempo reale le particelle PM1.0, PM2.5 e PM10, con dati consultabili nell’app VeSync.

Qual è il CADR di Eleva 300X?

Il CADR dichiarato da Levoit è di 272 m³/h, valore riferito alla capacità di purificazione dell’aria.

Quanto rumore produce il purificatore?

La rumorosità dichiarata è compresa tra 19 e 50 dB; in modalità Sonno il display può essere spento.

Quanto dura il filtro HEPA?

Il filtro HEPA è progettato per durare fino a 24 mesi, con durata residua visualizzabile nell’app VeSync.

Da dove provengono le informazioni sull’Eleva 300X?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.