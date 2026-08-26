26 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/LG Gallery+ porta 100 opere del Met sui TV con webOS

La notizia in sintesi LG Gallery+ aggiunge 100 opere del Metropolitan Museum of Art di New York.

La selezione comprende lavori di Cézanne, Manet, Hiroshige e Winslow Homer.

Il servizio è disponibile sui TV LG con webOS 25 e versioni successive.

La versione completa di LG Gallery+ richiede la sottoscrizione di un abbonamento.

LG Electronics ha annunciato l’ingresso di 100 opere della collezione del Metropolitan Museum of Art di New York nel catalogo di LG Gallery+, il servizio disponibile sui televisori dell’azienda attraverso la piattaforma webOS. L’accordo rende selezionabili sui TV LG, in tutto il mondo, dipinti e lavori provenienti dalle raccolte del museo statunitense.

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Tra le opere indicate figurano Natura Morta con Mele e un Vaso di Primule di Paul Cézanne, Sulla spiaggia e La famiglia Monet in giardino ad Argenteuil di Manet, Seki di Utagawa Hiroshige e Northeaster di Winslow Homer. La selezione attraversa cinquemila anni di storia dell’arte internazionale, secondo quanto comunicato dalle due organizzazioni.

LG Gallery+ è un servizio integrato in webOS che propone oltre 5.000 opere d’arte, incluse creazioni di Vincent van Gogh, Claude Monet e Georges Seurat. Il servizio è disponibile in versione light gratuita sui televisori LG con webOS 25 e successivi, mentre l’accesso completo è previsto tramite abbonamento.

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L’intesa amplia quindi i contenuti artistici disponibili nell’app, consentendo agli utenti di scegliere e visualizzare sullo schermo una parte della collezione del Met. L’utilizzo è pensato per la fruizione domestica, con opere mostrate come immagini a schermo intero sui televisori compatibili.

Le opere del Met nel catalogo digitale

La collaborazione riguarda un museo che conserva collezioni di arte internazionale e permette di organizzare la visualizzazione delle opere presenti nell’app secondo preferenze personali o temi scelti dall’utente. Il catalogo comprende quindi sia i nuovi lavori del Metropolitan Museum of Art sia le opere già disponibili nel servizio LG.

“Attraverso LG Gallery+, gli utenti possono selezionare le opere del Met che preferiscono e visualizzarle a rotazione, creando percorsi tematici che rispecchiano il loro stile personale, il loro stato d’animo e la loro passione per l’arte”, ha dichiarato Josh Romm, Head of Global Licensing and Partnerships del Met. “In linea con la missione del Met di condividere la ricchezza delle proprie collezioni con tutto il mondo, questa iniziativa offre alle persone l’opportunità di scoprire ed esplorare un universo di arte e cultura comodamente da casa”.

Per LG, l’aggiornamento dei contenuti si inserisce nella proposta dei propri televisori connessi e, in particolare, nei modelli della gamma OLED evo AI 2026. Il comunicato cita il modello W6, con profilo ultrasottile da 9 millimetri, e il modello G6, progettato per l’installazione a filo muro.

L’azienda segnala inoltre l’impiego delle tecnologie Hyper Radiant Color Technology e Reflection Free Premium, indicate per la riproduzione dei colori, dei neri e per la visione in ambienti luminosi. Sono caratteristiche presentate nel comunicato in relazione alla visualizzazione delle immagini artistiche sui TV LG.

“Siamo orgogliosi di collaborare con uno dei musei più celebri al mondo per arricchire ulteriormente i contenuti disponibili su LG Gallery+”, ha affermato Chris Jo, Head of the webOS Platform Business Center della divisione LG Media Entertainment Solution. “Oggi la magia del Met può essere vissuta comodamente da casa da persone di tutto il mondo. Con questa collaborazione, offriamo una nuova opportunità per entrare in contatto con la storia dell’arte e della cultura, stimolando al tempo stesso la creatività e la curiosità.”

L’operazione porta nel catalogo digitale una selezione definita di 100 opere e consolida il ricorso a partnership museali per aggiornare i contenuti accessibili tramite LG Gallery+. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli su tempistiche di rilascio o sulle modalità dell’abbonamento completo.

FAQ

Quante opere del Met arrivano su LG Gallery+?

Sono 100 le opere della collezione del Metropolitan Museum of Art rese disponibili attraverso LG Gallery+.

Quali artisti sono presenti nella nuova selezione?

Sono presenti lavori di Paul Cézanne, Manet, Utagawa Hiroshige e Winslow Homer, tra gli artisti citati nel comunicato.

Su quali televisori è disponibile LG Gallery+?

È disponibile sui TV LG dotati di webOS 25 e versioni successive, secondo le informazioni diffuse dall’azienda.

LG Gallery+ è gratuito?

La versione light è gratuita sui TV LG compatibili; la versione completa è accessibile tramite sottoscrizione di un abbonamento.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.