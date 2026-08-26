Lenovo sale al 153° posto nella Fortune Global 500

26 Agosto 2026

26 Agosto 2026/Home/PRODOTTI/Lenovo sale al 153° posto nella Fortune Global 500

La notizia in sintesi

  • Lenovo sale al 153° posto nella Fortune Global 500.
  • L’azienda guadagna 43 posizioni rispetto all’anno precedente.
  • I ricavi dell’ultimo esercizio fiscale raggiungono 83 miliardi di dollari.
  • Il fatturato legato all’intelligenza artificiale rappresenta il 33% dei ricavi.

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Lenovo raggiunge il 153° posto della Fortune Global 500, con un avanzamento di 43 posizioni rispetto all’edizione precedente della classifica. Il risultato, comunicato il 26 agosto 2026, coincide con la chiusura dell’anno fiscale che il gruppo indica come il migliore della propria storia per ricavi e utile netto adjusted.

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La Fortune Global 500 ordina le maggiori aziende mondiali in base al fatturato. Per Lenovo, il posizionamento arriva dopo un esercizio concluso con ricavi pari a 83 miliardi di dollari e un utile netto adjusted di 2 miliardi di dollari, in aumento del 42% su base annua.

Secondo quanto reso noto dall’azienda, la crescita è stata sostenuta in particolare dalle attività collegate all’intelligenza artificiale. Nel corso dell’ultimo anno fiscale, il fatturato riconducibile all’AI è raddoppiato rispetto all’esercizio precedente e ha raggiunto il 33% dei ricavi complessivi del gruppo.

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Il peso delle attività AI nei conti

Il dato sulle attività AI evidenzia il ruolo attribuito da Lenovo alla sua strategia di Hybrid AI, che comprende applicazioni destinate sia agli utenti individuali sia alle organizzazioni. L’azienda descrive questo approccio come un’integrazione dell’intelligenza artificiale su più dispositivi e nelle infrastrutture aziendali.

Nel portafoglio indicato dalla società rientrano PC, workstation, smartphone, tablet e accessori, insieme a server, sistemi di storage, edge computing, high performance computing e infrastrutture software-defined. A questi si aggiungono software, soluzioni e servizi.

Il comunicato non fornisce una ripartizione ulteriore dei ricavi AI per prodotto, area geografica o tipologia di cliente. Il dato disponibile indica però che un terzo del fatturato del gruppo nell’ultimo esercizio è stato associato alle attività legate all’intelligenza artificiale.

Lenovo opera in 180 mercati e dichiara ricavi per 83 miliardi di dollari. La società è quotata alla Borsa di Hong Kong come Lenovo Group Limited, con simbolo HKSE: 992 e ADR: LNVGY.

La collaborazione con FIFA World Cup 2026

Nel 2026 Lenovo ha inoltre collaborato con FIFA come Official Technology Partner della FIFA World Cup 2026. L’azienda riferisce di aver supportato il torneo con tecnologie basate sull’intelligenza artificiale e con un’implementazione infrastrutturale per l’evento sportivo.

Il comunicato non dettaglia il valore economico dell’accordo, né indica quali prodotti o servizi siano stati impiegati nelle diverse fasi del torneo. Lenovo collega tuttavia la collaborazione alla propria offerta tecnologica e alla strategia di sviluppo nel settore AI.

L’avanzamento nella Fortune Global 500 e i risultati dell’esercizio fiscale delineano quindi un anno di espansione per il gruppo, con l’intelligenza artificiale indicata dall’azienda come una delle componenti principali della crescita. Il prossimo punto di osservazione sarà la capacità di mantenere il peso delle attività AI nei ricavi complessivi anche negli esercizi successivi.

FAQ

Quale posizione ha raggiunto Lenovo nella Fortune Global 500?

Lenovo ha raggiunto il 153° posto nella classifica Fortune Global 500.

Di quante posizioni è salita Lenovo?

Lenovo è salita di 43 posizioni rispetto all’anno precedente.

Quanto ammontano i ricavi Lenovo?

I ricavi dell’ultimo esercizio fiscale comunicati dall’azienda ammontano a 83 miliardi di dollari.

Quanto pesa l’intelligenza artificiale sui ricavi?

Le attività legate all’AI rappresentano il 33% dei ricavi complessivi del gruppo nell’ultimo esercizio fiscale.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo generato dal sistema di redazione AI di Datamoney, con supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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