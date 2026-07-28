Lenovo diventa Global Founding Partner dell’Esports World Cup a Parigi

28 Luglio 2026

Lenovo sarà Global Founding Partner dell’Esports World Cup 2026, in corso a Parigi dal 6 luglio al 23 agosto. L’accordo prevede la fornitura di desktop, monitor e altri dispositivi della linea Legion per le competizioni, gli studi televisivi, le strutture di allenamento e le aree aperte al pubblico.

L’evento, ospitato per la prima volta nella capitale francese, riunisce oltre 2.000 giocatori e 200 organizzazioni esports provenienti da più di 100 Paesi. Il programma comprende 25 tornei su 24 videogiochi, con un montepremi complessivo dichiarato superiore a 75 milioni di dollari.

Postazioni di gara e produzioni broadcast

Secondo quanto comunicato dalla Esports Foundation, i giocatori impegnati nelle gare utilizzeranno desktop Lenovo Legion Tower 7i e Legion Tower 5i. A questi si aggiungeranno monitor della gamma Legion, impiegati nelle postazioni dedicate alla competizione.

L’hardware sarà inoltre presente negli studi broadcast, nelle aree di preparazione degli atleti e negli spazi destinati alle attività con il pubblico. Lenovo entra così nel gruppo dei Founding Partner della manifestazione, ampliando una collaborazione già avviata nell’edizione precedente.

“Siamo entusiasti di accogliere Lenovo come Global Founding Partner dell’Esports World Cup 2026 mentre ci prepariamo a portare a Parigi migliaia di giocatori e milioni di fan da tutto il mondo”, ha dichiarato Mohammed Al Nimer, Chief Commercial Officer della Esports Foundation. “Dietro ogni partita, ogni diretta e ogni postazione di gioco c’è una tecnologia che deve essere all’altezza della competizione. Lenovo metterà a disposizione sistemi all’avanguardia che contribuiranno in modo determinante al successo dell’evento.”

Per Lenovo, la partnership costituisce una presenza diretta nell’infrastruttura tecnica dell’evento e nelle sue iniziative pubbliche. Il marchio Legion comparirà nelle trasmissioni ufficiali e nelle attività organizzate sul posto, comprese la Legion Gauntlet Stage e le aree festival dove sarà possibile provare notebook, tablet e periferiche della linea.

“In qualità di uno dei più importanti brand gaming al mondo, siamo orgogliosi che i dispositivi Lenovo Legion alimentino il più grande evento esports globale”, ha dichiarato Volker Düring, VP & GM Gaming Business, Intelligent Devices Group di Lenovo. “La partnership con l’Esports World Cup riflette l’impegno condiviso nel fornire agli atleti esports strumenti di alto livello per esprimere al massimo il proprio potenziale sul palcoscenico competitivo più prestigioso.”

Il concept con display espandibile

Tra i prodotti mostrati al pubblico ci sarà anche il Lenovo Legion Pro Rollable Concept, presentato al CES 2026. Si tratta di un dispositivo dotato di display OLED Lenovo PureSight da 16 pollici, espandibile fino a 21,5 e 24 pollici. Il concept sarà disponibile per le prove presso lo stand Lenovo Legion durante la manifestazione.

I visitatori potranno inoltre partecipare a sfide e attività con premi in prodotti Legion. L’azienda prevede la pubblicazione di contenuti dedicati alle postazioni di gioco, agli atleti e alle tecnologie utilizzate nel torneo.

I numeri dell’edizione precedente

La collaborazione si basa sull’esperienza dell’Esports World Cup 2025, durante la quale, secondo i dati diffusi dalle organizzazioni coinvolte, sono stati impiegati oltre 2.000 dispositivi Lenovo Legion nelle operazioni del torneo, negli studi broadcast, nelle creator zone e nelle iniziative per il pubblico.

Nell’edizione 2025 il marchio Legion era presente nei 24 titoli in programma e nelle trasmissioni internazionali dell’evento, che avrebbero raggiunto complessivamente 750 milioni di persone nel mondo. Per l’edizione parigina, l’estensione della partnership porterà i dispositivi Lenovo nelle diverse aree operative della competizione fino alla conclusione del 23 agosto.

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