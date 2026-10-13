13 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Kings Cup: dodici squadre in campo, dirette gratuite su DAZN

La notizia in sintesi La Kings Cup Lottomatica.Sport inizia il 19 ottobre: dodici squadre divise in due gironi.

La prima giornata propone Caesar-Circus alle 17:00 e Stallions-Boomers, con Blur e Fedez, alle 21:00.

Borghese, Giusti, Cruciani e Flokox affiancano Leotta nei D-Power; Dadda e Riccardo Dose sono vicepresidenti dei Boomers.

Dirette gratuite su DAZN, Play-In e quarti il 23 novembre, Final 4 il 30 novembre.

La Kings Cup Lottomatica.Sport torna in campo lunedì 19 ottobre 2026, con dodici squadre e un calendario che porterà alla Final 4 del 30 novembre. La competizione italiana della Kings League prevede cinque giornate e sarà trasmessa interamente in diretta gratuita su DAZN, con gli appuntamenti del lunedì a partire dalle 17:00. Nel programma d’esordio figurano subito il debutto dei campioni uscenti Caesar contro i Circus e il confronto tra gli Stallions di Blur e i Boomers di Fedez.

Il calendario è stato presentato dopo il lancio della campagna con Claudio Marchisio. Accanto ai protagonisti già presenti, tra cui Diletta Leotta, Melissa Satta ed Er Faina, l’edizione introduce nuovi ingressi nelle strutture dei club, soprattutto attraverso gli incarichi di vicepresidente.

I nuovi vicepresidenti di D-Power e Boomers

Diletta Leotta sarà affiancata nei D-Power da quattro vicepresidenti: Alessandro Borghese, Max Giusti, Flokox e Giuseppe Cruciani. A ciascuno è associato un nome: rispettivamente The Alchemist, The Shapeshifter, The Glitch e The Disruptor. Per il club, il torneo coinciderà quindi con l’esordio della nuova struttura societaria.

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Nei Boomers, Fedez avrà al proprio fianco i vicepresidenti Dadda e Riccardo Dose, i cui ingressi erano già stati annunciati. Zeta Como aggiunge invece Pesh come nuovo streamer, insieme a Zw Jackson e Melissa Satta.

Due gironi da sei squadre

Il gruppo A riunisce Caesar, Circus, Stallions, Boomers, TRM e D-Power. I Caesar difenderanno il titolo conquistato nella precedente edizione della coppa. Gli Stallions arrivano al torneo dopo gli acquisti di Gelsi, Perrotti, Buono, Planas e Nico Santos, mentre nei TRM Tommy Conte ritroverà come avversari i Circus, la sua ex squadra.

Nel gruppo B sono inseriti Alpak, Underdogs, BigBro, Gear7, Zeta Como e Zebras. Alpak e Underdogs torneranno a confrontarsi dopo essere stati avversari nella finale dell’ultimo Split. La squadra di FrenezY ha modificato la rosa; quella di Mirko Cisco ha inserito anche giocatori provenienti dalla Spagna. Nei Gear7 torna in panchina Pol Font, mentre i BigBro mantengono una linea di continuità.

Franco Morelli, Managing Director di Kings League Italy, lega il ritorno della coppa all’obiettivo di consolidare la competizione in Italia e alla partecipazione del pubblico:

“Dopo le emozioni della Kings World Cup Clubs a Milano, non vediamo l’ora di tornare in campo con una nuova edizione della Kings Cup Lottomatica.Sport. Vogliamo continuare a consolidare la Kings League in Italia, valorizzando ciò che fin dall’inizio ha reso questo progetto unico: un modo diverso di vivere il calcio, in cui competizione, intrattenimento e partecipazione della community si alimentano a vicenda. La campagna con Claudio Marchisio racconta proprio questo legame: la Kings League fa parlare, entusiasma, divide e genera confronto. Per noi è un segnale importante, perché significa avere un pubblico che non si limita a seguire le partite, ma partecipa attivamente alla vita della competizione. Ora siamo pronti a riportare tutta questa energia sul campo ”

Il programma della prima giornata

L’apertura del 19 ottobre è fissata alle 17:00: i Caesar, con En3rix ed Er Faina, incontreranno i Circus di GrenBaud. Seguirà BigBro-Gear7. Nei BigBro figurano Moonryde, Ema CFVDB e Fabio CFVDB, oltre a Spizzi, alias Alessandro Florenzi; i Gear7 sono guidati da Manuuxo.

Il programma proseguirà con Alpak-Zeta Como e Underdogs-Zebras. Questi ultimi si presenteranno con Luca Campolunghi, mentre negli Underdogs saranno presenti Mirko Cisco e Il Rosso.

Alle 21:00 toccherà a Stallions-Boomers. Il confronto tra Blur e Fedez potrebbe estendersi anche al rigore presidenziale: si tratta di una possibilità, non di un passaggio già confermato. L’ultima partita della giornata, alle 22:00, metterà di fronte D-Power e TRM, con TheRealMarzaa.

Le tappe fino alla Final 4

Tra gli incontri delle giornate successive, il 2 novembre è previsto Caesar-Boomers. Il 16 novembre i Boomers affronteranno invece i D-Power, portando sullo stesso campo i gruppi guidati da Fedez e Diletta Leotta.

La fase decisiva inizierà il 23 novembre con Play-In e quarti di finale, dai quali usciranno le squadre destinate all’ultimo appuntamento. Il 30 novembre la Final 4 assegnerà la coppa, chiudendo il percorso iniziato il 19 ottobre. Anche le partite della fase conclusiva saranno disponibili in diretta gratuita su DAZN.