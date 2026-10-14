Chery punta a 27 mercati UE e 1.143 punti vendita e assistenza

14 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Chery punta a raggiungere 27 mercati dell’Unione europea e 1.143 punti vendita e assistenza nel 2027.

Tiggo 8 e Tiggo 9 plug-in hybrid arriveranno nelle concessionarie italiane a novembre 2026.

La Chery Q elettrica, presentata al pubblico francese, sarà commercializzata in Italia nel 2027.

A Parigi esposta anche la Tiggo 9 sottoposta a prove di immersione e impatto in Romania.

Chery punta a estendere la propria presenza a tutti i 27 mercati dell’Unione europea nel 2027, raggiungendo 1.143 punti vendita e assistenza. Il programma, presentato il 13 ottobre 2026 al Mondial de l’Auto di Parigi da Aaron Zheng, Executive Deputy General Manager del marchio, comprende anche il debutto italiano: a novembre arriveranno nelle concessionarie i SUV plug-in hybrid Tiggo 8 e Tiggo 9.

Per la gamma elettrica, invece, l’appuntamento sul mercato italiano è nel 2027 con la Chery Q. Il SUV compatto, primo modello elettrico del marchio, è stato mostrato al pubblico francese dopo l’anteprima nazionale al Salone Auto Torino.

La Q è destinata agli spostamenti quotidiani: Chery la propone come prima automobile per i clienti più giovani oppure come seconda vettura familiare. Gli impieghi indicati comprendono i percorsi urbani, la spesa e l’accompagnamento dei figli a scuola.

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Due SUV plug-in hybrid per il debutto italiano

Il calendario italiano partirà però dalle motorizzazioni ibride ricaricabili. La Tiggo 8, esposta anche a Parigi, sarà uno dei due modelli con cui il marchio entrerà nelle concessionarie a novembre 2026, insieme alla Tiggo 9.

Entrambe adottano il sistema Chery Super Hybrid. L’offerta prevista per l’Europa comprende tre tipi di propulsione: plug-in hybrid, full hybrid ed elettrica. Il programma associa quindi l’arrivo dei primi SUV a un successivo ampliamento delle alternative disponibili.

La Tiggo 8 era già stata esposta al Salone Auto Torino, insieme alla Tiggo 9. La presenza al salone parigino precede ora il passaggio alla commercializzazione italiana delle due vetture.

Per l’Italia, le scadenze annunciate distinguono dunque due fasi: l’ingresso con i SUV plug-in hybrid nel novembre 2026 e l’arrivo della Q elettrica nel corso del 2027. Il piano europeo prevede inoltre di adattare i modelli alle esigenze dei diversi mercati.

Tra le vetture portate a Parigi figura la Tiggo 9 Super Hybrid utilizzata nel CHERY Black Sea Safety Challenge. Le prove si sono svolte dal 22 al 24 settembre a Costanza, in Romania, alla presenza di rappresentanti della stampa europea e dei tecnici della società tedesca di ingegneria FEV.

Le prove sulla batteria della Tiggo 9

Una delle verifiche ha riguardato l’immersione della batteria ad alta tensione in acqua salata per 24 ore. Secondo i risultati riferiti da Chery, al termine della prova sono stati rispettati i criteri di tenuta e isolamento.

Un’altra verifica ha sottoposto il sottoscocca all’impatto contro un ostacolo rigido. L’azienda riferisce che l’involucro della batteria non ha subito danni strutturali e che non si sono verificate perdite di elettrolita.

I risultati presentati riguardano queste specifiche condizioni di prova. La Tiggo 9 esposta al Mondial de l’Auto collega così il prossimo lancio commerciale italiano alle verifiche tecniche svolte in Romania.

La rete europea e gli obiettivi per il 2027

L’espansione commerciale procede parallelamente a quella della gamma. Per la fine del 2026 Chery indica una presenza in 20 Paesi dell’Unione europea e una rete di 687 punti vendita e assistenza; per il 2027 gli obiettivi salgono rispettivamente a 27 Paesi e 1.143 strutture.

L’ingresso del marchio nel mercato dell’Unione risale al 2025. Tra i Paesi in cui è già attivo figurano Grecia, Romania, Ungheria e Polonia. Il piano illustrato a Parigi prevede di rafforzare sul territorio anche ricerca e sviluppo, produzione e assistenza.

La strategia di prodotto punta ad affiancare l’uso elettrico nei tragitti urbani alla propulsione ibrida per i viaggi più lunghi. Spazio, sicurezza e tecnologia sono i tre elementi con cui Chery descrive la propria filosofia For Family, presentata nella declinazione europea «For EU. For Family».

Chery prevede che le famiglie clienti in Europa passino da circa 100.000 nel 2026 a 300.000 nel 2027. Si tratta degli obiettivi associati all’allargamento della rete e della copertura geografica, non di risultati già raggiunti.

Nel corso di ottobre è inoltre previsto il CHERY International User Summit 2026, che riunirà clienti di diversi Paesi sul tema «Together. For Family». Per il mercato italiano, il prossimo passaggio commerciale rimane il debutto di Tiggo 8 e Tiggo 9 a novembre, seguito dalla Q elettrica nel 2027.