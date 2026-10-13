13 Ottobre 2026

/ Home/INTERNET/Casta Diva Group presenta Rebel/OTT, nuovo studio per video con AI

La notizia in sintesi Casta Diva Group ha presentato Rebel/OTT il 13 ottobre 2026 a Milano.

La nuova società produce contenuti video con intelligenza artificiale, attraverso processi Full AI e modelli ibridi.

Lo studio segue i progetti dal concept alla post-produzione e alla consegna finale.

Le attività riguardano pubblicità, branded content, comunicazione corporate e intrattenimento.

Casta Diva Group ha presentato a Milano, il 13 ottobre 2026, Rebel/OTT, una nuova società dedicata all’ideazione e alla produzione di video con intelligenza artificiale. Lo studio seguirà i progetti dalla definizione dell’idea alla consegna del contenuto, utilizzando sia processi Full AI sia lavorazioni che combinano strumenti di intelligenza artificiale e tecniche produttive tradizionali.

Il gruppo, quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella comunicazione, nella produzione video e negli eventi dal vivo, concentra così in una struttura dedicata le attività di produzione audiovisiva basate sull’AI. Gli ambiti di lavoro indicati comprendono pubblicità, branded content, comunicazione aziendale e intrattenimento.

Due modelli di produzione, dal concept al video finale

Rebel/OTT sceglierà il processo di lavorazione in funzione del progetto, degli obiettivi creativi e delle esigenze del cliente. Il modello Full AI affianca quindi un’opzione ibrida, nella quale le nuove tecnologie vengono impiegate insieme alle modalità tradizionali di realizzazione dei video.

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Le attività dello studio comprendono strategia, sviluppo creativo, regia, CGI, effetti visivi, compositing e post-produzione. Il percorso include la preparazione del concept e dello storyboard, la produzione e le lavorazioni finali necessarie alla consegna. L’AI viene inserita in questa sequenza, anziché essere trattata come uno strumento separato dal resto del lavoro.

La scelta organizzativa punta a riunire competenze creative e tecniche all’interno della nuova società. Secondo l’impostazione descritta dal gruppo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale deve consentire di sperimentare immagini e forme narrative difficili da ottenere con i soli strumenti tradizionali, mantenendo la direzione umana del progetto.

Andrea De Micheli, Presidente e Amministratore Delegato di Casta Diva Group, collega la nascita dello studio a un’esperienza già avviata: “In Casta Diva utilizziamo l’intelligenza artificiale da diversi anni. Siamo stati tra i primi a creare una campagna stampa full AI per il nostro Gruppo”.

Nella sua lettura, l’interesse per la tecnologia riguarda anche la possibilità di realizzare idee rimaste ferme per vincoli economici o di tempo. De Micheli descrive così le ragioni della nuova struttura:

“Oggi l’Intelligenza Artificiale è osannata o demonizzata. Rebel/OTT non giudica, ma si propone di liberare il talento e di scatenare la creatività. Ciò che fino a ieri era impensabile anche solo da concepire, oggi si può pensare e realizzare. I film confinati nei cassetti di produttori e registi perché fuori budget, oggi rinascono grazie all’AI. Si apre una nuova strada per tutta l’industria creativa e della produzione audiovisiva. Casta Diva ha scelto di affrontare questa trasformazione creando una realtà dedicata, che possa unire le nuove possibilità tecnologiche alle competenze creative e produttive costruite dal Gruppo nel corso degli anni. Rebel/OTT nasce proprio da questa visione: utilizzare l’AI non tanto per sostituire il talento, quanto per amplificarlo, mettendo a disposizione di creativi e clienti strumenti nuovi per immaginare e realizzare contenuti che fino a poco tempo fa sarebbero stati impossibili da produrre, sia in termini economici che di tempo”

Il ruolo dei creativi e della direzione umana

Il rapporto tra tecnologia e competenze professionali è anche al centro dell’intervento di Greg Ferro, Executive Creative Producer di Rebel/OTT. La società presenta il coinvolgimento dei talenti come una componente del proprio modello di lavoro, accanto all’integrazione degli strumenti AI nelle diverse fasi produttive.

“Lavorare all’interno di un grande Gruppo come Casta Diva ci dà l’opportunità straordinaria di attrarre e coinvolgere i migliori talenti su scala globale, ed è esattamente ciò che stiamo facendo con Rebel/OTT”, afferma Ferro.

Il produttore creativo insiste sulla distinzione tra disponibilità degli strumenti e qualità del risultato, attribuendo alle persone la responsabilità delle idee e delle scelte espressive:

“Se l’Intelligenza Artificiale potesse davvero fare tutto da sola, come spesso si crede erroneamente, vedremmo sul mercato solo capolavori oppure contenuti di bassissima qualità; la realtà odierna ci mostra invece un’offerta visiva molto frammentata. Alla base di qualsiasi progetto straordinario c’è e ci sarà sempre il talento umano: sono la sensibilità delle persone, le idee e persino la scrittura del prompting – che sta diventando a tutti gli effetti una nuova forma d’arte – a fare la differenza. Sono convinto che senza il talento e la visione umana, la tecnologia da sola non possa portare da nessuna parte”.

L’attività di Rebel/OTT si articolerà dunque su produzioni con esigenze differenti, senza adottare un unico metodo per tutti i contenuti. La scelta tra Full AI e modello ibrido sarà parte della progettazione, insieme alla definizione del linguaggio visivo e delle successive lavorazioni.

Con la nuova società, Casta Diva dà una collocazione organizzativa specifica alla produzione video con intelligenza artificiale. L’obiettivo dichiarato è estendere le possibilità di realizzazione dei progetti, facendo lavorare insieme strumenti tecnologici, regia e competenze di produzione.