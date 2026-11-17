17 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Sky Italia apre a Milano un hub contro il divario digitale

Un nuovo spazio per accedere a strumenti digitali e partecipare ad attività formative apre a Milano, alla Portineria di comunità Parco Trapezio. Inaugurato il 17 novembre 2026, è il quinto Sky Up Digital Hub in Italia ed è rivolto alle comunità di Santa Giulia e Rogoredo. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Sky Italia e la Portineria e mette a disposizione attrezzature, connettività e competenze professionali per contrastare il divario digitale.

L’iniziativa affianca alle dotazioni tecnologiche un programma di workshop e incontri aperti alla comunità. Le attività coinvolgeranno i dipendenti di Sky come formatori, con l’obiettivo di sviluppare sia capacità digitali sia competenze trasversali e favorire un uso consapevole degli strumenti disponibili.

Computer, connessione e attività tra generazioni

Il nuovo hub sarà attrezzato con computer, una lavagna digitale per la didattica, strumenti per la produzione audiovisiva, un televisore Sky Glass e una connessione 5G di Sky Mobile. Le dotazioni serviranno alle attività di apprendimento e sperimentazione previste nello spazio, pensato anche come luogo di incontro tra persone di età diverse.

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La sede è quella della Portineria di comunità Parco Trapezio, uno spazio culturale e sociale accessibile gratuitamente, sostenuto da Fondazione Cariplo e attivo in collaborazione con il Municipio 4 di Milano. La struttura appartiene alla Rete nazionale delle Portinerie di comunità, che promuove forme di welfare di prossimità basate sulla partecipazione degli abitanti e sulla condivisione di esperienze e bisogni.

Antonio Damasco, Direttore Rete italiana di cultura popolare, descrive così l’arrivo dell’hub:

“Cosa sta accadendo dentro la prima Portineria di comunità a Milano è davvero virtuoso. Immaginare che in questi pochi metri quadrati si stanno concentrando le forze più attive del territorio era impossibile fino a meno di due anni fa. Da oggi si potrà venire a studiare, lavorare, connettersi al resto del mondo grazie a Sky.”

La formazione oltre l’accesso agli strumenti

Il progetto affronta il divario digitale su due fronti: la disponibilità di dispositivi e connessioni e la possibilità di imparare a utilizzarli. Ai workshop contribuiranno i dipendenti Sky, condividendo conoscenze ed esperienze maturate nel proprio lavoro. Gli incontri saranno rivolti all’intera comunità, senza limitarsi a una sola fascia d’età.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, collega l’iniziativa al tema delle disuguaglianze:

“Il divario digitale non riguarda soltanto l’accesso alla tecnologia, è un fattore di disuguaglianza che rischia di lasciare indietro intere fasce della popolazione. Con Sky Up Digital Hub vogliamo contribuire a ridurre questa distanza, mettendo a disposizione strumenti, competenze e formazione per aiutare le persone ad affrontare il cambiamento in modo consapevole. La collaborazione con la Portineria di comunità Parco Trapezio ci permette di portare questo impegno in un territorio che ha un valore particolare per Sky, e di promuovere occasioni di incontro e partecipazione nel quartiere di Santa Giulia.”

Per il Municipio 4, l’attività del nuovo spazio si lega in particolare alle esigenze dei giovani e degli anziani. Stefano Bianco, Presidente del Municipio 4, commenta:

“Sky Up non è una semplice dotazione tecnologica, è un investimento sulla comunità. In un unico spazio mettiamo insieme due priorità del nostro Municipio: dare ai giovani strumenti concreti contro la povertà educativa e garantire ai nostri over 65 autonomia e inclusione digitale, che oggi è un vero diritto di cittadinanza. È un presidio sociale concreto, capace di abbattere le barriere digitali e unire generazioni diverse. Rafforza ulteriormente il modello di welfare di comunità che vogliamo: tecnologia che unisce i giovani e gli anziani e un’impresa, Sky Italia, che sceglie di abitare pienamente il quartiere al fianco della Portineria.”

Con l’apertura di Parco Trapezio salgono a cinque gli hub realizzati da Sky insieme a organizzazioni del terzo settore e realtà territoriali, con gli altri quattro già operativi tra Milano e Roma. Gli spazi fanno parte del programma di gruppo Sky Up, rivolto all’inclusione digitale degli under 25 che vivono in aree urbane svantaggiate e degli over 65. A Santa Giulia e Rogoredo, il progetto si tradurrà ora nelle attività formative e nell’utilizzo delle attrezzature messe a disposizione della comunità.