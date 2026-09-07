7 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Kimi Antonelli trionfa a Monza, ACI annuncia 400mila presenze

La notizia in sintesi Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d’Italia a Monza secondo l’ACI.

Geronimo La Russa parla di primo italiano sul podio più alto dopo 60 anni.

L’ACI comunica il superamento di 400.000 presenze per il Gran Premio.

L’edizione 2026 è stata il 97° Gran Premio d’Italia.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio d’Italia disputato a Monza il 6 settembre 2026, secondo quanto comunicato dall’Automobile Club d’Italia al termine della 97ª edizione della gara. Il presidente dell’ACI, Geronimo La Russa, ha collegato il risultato sportivo al ritorno di un pilota italiano sul gradino più alto del podio a Monza dopo 60 anni.

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La Russa ha inoltre reso noto che il fine settimana del Gran Premio ha superato quota 400.000 presenze. L’ACI definisce il dato un nuovo record per l’appuntamento italiano del campionato di Formula 1.

La vittoria di Antonelli a Monza

Nel suo intervento dopo la corsa, il presidente dell’Automobile Club d’Italia ha descritto la rimonta di Antonelli dal fondo della griglia e il successo ottenuto sul circuito brianzolo. La dichiarazione attribuisce particolare rilievo al ritorno di un italiano alla vittoria nel Gran Premio d’Italia, indicato come un evento che non si verificava da sei decenni.

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“Leggendario, epico. Probabilmente non esistono aggettivi appropriati per definire quanto ha compiuto Kimi Antonelli sulla pista di Monza. Nemmeno nel più bello dei sogni si poteva ipotizzare quanto accaduto oggi nel Tempio della Velocità, con un pilota italiano che torna sul gradino più alto del podio dopo 60 anni, al termine di una rimonta epica dal fondo della griglia”.

Le parole sono state pronunciate da Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, al termine della gara. Nel comunicato diffuso dall’ente non vengono forniti ulteriori dettagli sulla classifica finale, sul distacco al traguardo o sulle fasi della rimonta.

Il dato sulle presenze

L’altro elemento evidenziato dall’ACI riguarda l’affluenza. L’ente comunica che il Gran Premio d’Italia ha oltrepassato per la prima volta la soglia di 400.000 spettatori. La cifra viene presentata come il nuovo record di presenze della manifestazione.

Nel ringraziare il pubblico, La Russa ha ricondotto il risultato alla partecipazione dei tifosi e al lavoro organizzativo svolto da ACI, Federazione sportiva, istituzioni e altre realtà coinvolte nell’evento.

“Desidero rivolgere 400.000 grazie, perché – ha aggiunto il presidente della Federazione italiana dello sport dell’automobilismo – i tifosi sono il cuore di Monza e anche quest’anno hanno fatto registrare il nuovo record di presenze per il Gran Premio d’Italia di Formula 1. Il record dei record, un risultato straordinario che per la prima volta sfonda quota 400.000 spettatori, premiando così l’immenso lavoro svolto dall’ACI, dalla Federazione sportiva, da tutte le Istituzioni e le realtà che, insieme e a vario titolo, hanno reso possibile l’organizzazione di quello che si conferma il primo appuntamento sportivo del nostro Paese”.

Il dato indicato dall’ACI riguarda le presenze complessive comunicate per l’evento. Il testo non specifica la ripartizione degli spettatori nelle singole giornate del Gran Premio né il confronto numerico con l’edizione precedente.

Il ruolo del circuito nel messaggio dell’ACI

Nel commento conclusivo, il presidente dell’ACI ha richiamato il valore simbolico di Monza per lo sport automobilistico italiano e per la visibilità internazionale del Paese. L’affermazione si inserisce nel bilancio dell’ente dopo una giornata segnata dalla vittoria di Antonelli e dal dato sull’affluenza.

“Monza è un’icona dell’orgoglio italiano – ha proseguito La Russa – e conferma che il nostro Paese è sempre più protagonista sulla scena internazionale”.

Il comunicato dell’Automobile Club d’Italia concentra quindi il proprio resoconto su due aspetti: il risultato sportivo attribuito a Kimi Antonelli e il superamento della soglia di 400.000 presenze. Non riporta informazioni su future edizioni, interventi programmati sull’impianto o dati economici legati alla manifestazione.

FAQ

Chi ha vinto il Gran Premio d’Italia 2026?

Kimi Antonelli ha vinto a Monza, secondo il comunicato diffuso dall’Automobile Club d’Italia il 6 settembre 2026.

Da dove è partito Kimi Antonelli?

Dal fondo della griglia, secondo la dichiarazione del presidente ACI Geronimo La Russa, che ha descritto la sua rimonta come epica.

Quante presenze ha registrato il Gran Premio?

Oltre 400.000 spettatori: l’ACI indica il superamento della soglia come nuovo record di presenze per il Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Quale edizione del Gran Premio si è disputata?

La gara di Monza del 6 settembre 2026 è stata la 97ª edizione del Gran Premio d’Italia, secondo l’Automobile Club d’Italia.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’ACI, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.