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Nissan Pixo, citycar elettrica con 259 km di autonomia

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/MOTORI/Nissan Pixo, citycar elettrica con 259 km di autonomia

La notizia in sintesi

  • Nissan Pixo è una citycar elettrica lunga 3,80 metri.
  • Batteria Lfp da 27,5 kWh e autonomia dichiarata di 259 chilometri.
  • Ricarica rapida fino a 50 kW disponibile su tutta la gamma.
  • Prezzo stimato oltre 20 mila euro, listino ancora da ufficializzare.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Nissan Pixo, citycar elettrica compatta

Nissan Pixo è la nuova citycar elettrica con cui la casa giapponese punta al segmento A europeo, combinando ingombri urbani, abitacolo modulabile e dotazioni digitali. Il modello, lungo 3,80 metri, viene proposto come alternativa alla Renault Twingo, sua cugina parigina, con un listino ancora da ufficializzare. Il progetto punta a rendere più accessibile l’elettrico compatto grazie alla batteria Lfp, scelta per contenere i costi.

Costruita per traffico e parcheggi stretti, la Pixo dichiara 259 chilometri di autonomia Wltp e ricarica rapida standard. Nissan recupera così un nome utilizzato tra il 2009 e il 2013 per una citycar a benzina sviluppata con Suzuki.

Spazio, design e tecnologia di bordo

Con 1,79 metri di larghezza, passo di 2,49 metri e diametro di sterzata inferiore a 10 metri, la Pixo privilegia la maneggevolezza urbana. Il divanetto posteriore scorrevole indipendentemente consente di modulare l’abitacolo secondo il carico e i passeggeri. Il bagagliaio parte da 356 litri e arriva a 1.221 litri abbattendo gli schienali e avanzando il divanetto.

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Completano la praticità 18 litri di vani supplementari, mentre non è previsto un vano anteriore. Il richiamo ai pixel guida firme luminose, paraurti ed easter egg, mentre il frontale adotta una “robot face” più cubica rispetto alla Twingo. Clíodhna Lyons, responsabile prodotto, servizi e strategia marketing Europa di Nissan, collega il nome a pixel, innovazione e a un’auto piccola.

L’abitacolo include strumentazione digitale da 7 pollici e touchscreen da 10 pollici con servizi Google e assistente vocale Gemini. Face ID, app MyNissan e funzioni connesse permettono riconoscimento del conducente e gestione remota del veicolo e della ricarica. La dotazione mostra una strategia orientata a distinguere la citycar attraverso tecnologia e flessibilità, non soltanto attraverso le dimensioni.

Ricarica e prezzo al centro

La batteria Lfp da 27,5 kWh è la prima adottata da Nissan in Europa e dichiara consumi di 12,4 kWh/100 km. Ogni versione offre ricarica continua fino a 50 kW, dal 15 all’80% in circa 28 minuti secondo la Casa, e alternata fino a 11 kW. Il prezzo è stimato oltre 20 mila euro, sopra i 19.500 euro della Twingo.

Il confronto si concentrerà sulle dotazioni standard e sulla ricarica.

FAQ

Quanto misura Nissan Pixo?

Misura 3,80 metri in lunghezza, 1,79 in larghezza e ha un passo di 2,49 metri, dati pensati per l’uso urbano.

Qual è la capacità del bagagliaio?

Il bagagliaio offre 356 litri con sedili in posizione e raggiunge 1.221 litri abbattendo gli schienali e facendo avanzare il divanetto.

Quale batteria monta Nissan Pixo?

La batteria Lfp ha capacità di 27,5 kWh, autonomia dichiarata di 259 chilometri Wltp e consumo indicato di 12,4 kWh/100 km.

Quali Adas sono disponibili?

Ventiquattro sistemi Adas includono cruise control adattivo, monitoraggio dell’angolo cieco, frenata automatica, retrocamera, 12 sensori e parcheggio hands free.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo deriva dall’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti giornalistiche qualificate e rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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