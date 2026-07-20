20 Luglio 2026

Home / MOTORI / Aggiornamenti over-the-air, l’auto diventa più esposta agli attacchi informatici

La notizia in sintesi

La tecnologia OTA amplia le possibilità di aggiornamento dei veicoli connessi.

Analisti segnalano rischi informatici e potenziali implicazioni per la sicurezza nazionale.

I test di Ruter su autobus hanno evidenziato vulnerabilità nei sistemi remoti.

Le indagini coinvolgono Norvegia, Regno Unito e Danimarca.

Riassunto generato con AI)

Aggiornamenti OTA, crescono i rischi per l’automotive

La tecnologia OTA, cioè gli aggiornamenti software distribuiti senza fili, sta trasformando il settore automobilistico ma espone veicoli e infrastrutture di trasporto a nuovi rischi cyber. Nelle ultime ore, analisti interpellati da CNBC hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di controlli più rigorosi, poiché questi sistemi possono aggiornare software, firmware, correzioni e dati nei dispositivi connessi a Internet. Il tema riguarda produttori, governi e utenti: la convenienza degli aggiornamenti remoti riduce costi e tempi, ma rende essenziale valutare chi può accedere ai sistemi critici dei mezzi.

Tesla contribuì a normalizzare questa tecnologia dal 2012, quando iniziò a distribuire aggiornamenti OTA per le Model S. Secondo Jason Van der Schyff, fellow per cyber, tecnologia e sicurezza dell’Australian Strategic Policy Institute, oggi il modello è ormai diffuso in gran parte dell’industria automobilistica. La questione è diventata più rilevante dopo test concreti svolti nel trasporto pubblico europeo.

Efficienza digitale e possibili vulnerabilità

Per Siraj Ahmed Shaikh, professore di sicurezza dei sistemi alla Swansea University, gli aggiornamenti remoti sono apprezzati perché rappresentano “un modo rapido ed economico per gestire i sistemi dei veicoli”, rispetto a richiami o interventi durante la manutenzione ordinaria. L’efficienza operativa, tuttavia, non elimina il problema della superficie d’attacco: più funzioni connesse significano più componenti da proteggere.

Gabriel Lim, senior analyst della S. Rajaratnam School of International Studies di Singapore, ha definito l’uso dell’OTA una “preoccupazione unica per la sicurezza nazionale”. Oltre alla tutela dei dati personali, Lim ha indicato il rischio teorico di un soggetto straniero capace di sabotare i comandi di un veicolo in movimento, timore già espresso da Norvegia, Danimarca e Gran Bretagna.

In maggio, l’American Enterprise Institute ha sostenuto che proteggere il comparto automotive sia cruciale per limitare le capacità di spionaggio dei governi stranieri. Il report ha indicato possibili revisioni aggiuntive sulla sicurezza, restrizioni per determinati hardware e software esteri installati nei veicoli e maggiori obblighi di trasparenza nella raccolta dati.

Il caso Ruter e le verifiche europee

La società di autobus norvegese Ruter ha condotto test su due mezzi alla fine dello scorso anno, riscontrando in uno di essi potenziali rischi connessi alla tecnologia OTA. L’azienda ha riferito che il sistema di controllo della batteria e dell’alimentazione poteva essere raggiunto tramite rete mobile attraverso una SIM rumena.

Secondo Ruter, “in teoria, quindi, questo autobus può essere fermato o reso inutilizzabile dal produttore”. L’indagine ha spinto Regno Unito e Danimarca ad avviare proprie verifiche. Il Department for Transport britannico ha dichiarato di esaminare la questione lavorando con il National Cyber Security Centre.

I controlli hanno riguardato autobus prodotti dalla società cinese Yutong, ma Shaikh ha precisato che il problema non può essere ricondotto a un singolo produttore o Paese. La criticità dipende dalla crescente diffusione delle funzioni connesse e dalla governance tecnica applicata ai loro accessi.

La sfida si estende oltre le automobili

La portata della questione potrebbe superare il comparto auto. Shaikh ha ricordato che gli aggiornamenti OTA vengono adottati anche nel trasporto marittimo e ferroviario, nell’aerospazio, in particolare per i droni, oltre che nei macchinari industriali e nella robotica.

Per Lim, la conseguenza più concreta è la necessità di responsabilizzare aziende e istituzioni su come i sistemi OTA vengono implementati. Queste tecnologie operano spesso silenziosamente in background: proprio per questo, controlli, trasparenza e responsabilità diventano elementi decisivi per ridurre i rischi senza rinunciare ai vantaggi dell’innovazione.

FAQ

Che cosa sono gli aggiornamenti OTA?

Sì, sono tecnologie wireless che inviano software, firmware, correzioni e dati ai dispositivi connessi a Internet, inclusi i veicoli.

Quando Tesla ha adottato gli aggiornamenti OTA?

Sì, Tesla ha iniziato a distribuire aggiornamenti OTA sulle Model S nel 2012, contribuendo alla diffusione del sistema nel settore.

Quale rischio ha rilevato Ruter?

Sì, Ruter ha rilevato un possibile accesso remoto ai sistemi di batteria e alimentazione di un autobus tramite rete mobile.

Quali Paesi hanno avviato verifiche?

Sì, dopo l’indagine norvegese hanno svolto verifiche anche Regno Unito e Danimarca; Londra collabora con il National Cyber Security Centre.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.