FRITZ! presenta router Wi-Fi 7 e novità smart home a IFA

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/INTERNET/FRITZ! presenta router Wi-Fi 7 e novità smart home a IFA

La notizia in sintesi

  • FRITZ! presenta a IFA 2026 nuovi router per fibra, DSL e 5G.
  • Il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 supporta fibra, DSL e Wi-Fi 7 tri-band.
  • In arrivo dispositivi smart home e l’aggiornamento software FRITZ!OS 8.50.
  • L’azienda celebra 40 anni e annuncia alleanze con SafeNet e VTKE.

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FRITZ!Box 6850 4G Edition International, Modem Router 4G/3G con Wi-Fi Dual Band fino a 1.266 Mbit/s, Mesh, 4x Gigabit Lan, 1x USB 3.0, VoIP, Base Dect, SIM Slot,

– Modem router con tecnologia 4×4 multi-user-mimo 866 (5 GHz) e 400 MBit/s (2.4 GHz) contemporaneamente Modem LTE di categoria – 4 con velocità in internet fino a 150 MBit/s sia con UMTS (3g) che LTE (4g) e può essere utilizzato anche su connessioni – DSL 4 porte LAN veloci, 1 porta USB 3.0 potente per supporti di memoria (NAS) e stampanti di rete, 1 porta WAN gigabit per collegare un modem cablato o per fibra ottica, 1 slot per schede Sim Centralino per tutti i telefoni analogici, ISDN, DECT e IP, base DECT per 6 telefoni cordless, funzione di ricezione e di invio di fax

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FRITZ! ha presentato a IFA 2026 una nuova gamma di prodotti per le reti domestiche, comprendente router per fibra ottica, DSL e 5G, un ripetitore Wi-Fi 7 e dispositivi per la gestione della smart home. L’azienda, precedentemente nota come AVM, ha illustrato le novità nell’anno del suo quarantesimo anniversario.

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Tra i prodotti annunciati figura il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, un router compatibile sia con connessioni in fibra GPON e AON sia con linee DSL. Il dispositivo integra Wi-Fi 7 tri-band con velocità dichiarate fino a 12,2 Gbit/s, porte LAN multi-gigabit e supporto per i protocolli DECT e Zigbee destinati ai dispositivi domestici connessi.

Il modello adotta un’interfaccia fisica semplificata, con un solo pulsante e un indicatore LED, oltre a un sistema progettato per organizzare i cavi nella parte posteriore dell’apparecchio. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il design è candidato al German Design Award.

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Per le linee XGS-PON, che possono raggiungere 10 Gbit/s, FRITZ! ha annunciato il FRITZ!Box 5630 XGS. Il nuovo modello si aggiunge al FRITZ!Box 5690 XGS già disponibile. La proposta per le connessioni GPON e AON comprende inoltre i modelli 5690 Pro, 5690 e 5630.

La società ha mostrato anche il FRITZ!Box 6835 5G, router con Wi-Fi 7 pensato per l’accesso alla rete mobile. Il dispositivo supporta velocità di download fino a 2 Gbit/s, è compatibile con eSIM e SIM fisiche e può essere alimentato tramite USB-C, anche con un power bank.

L’impiego previsto riguarda sia abitazioni o sedi senza copertura di banda larga fissa, sia il mantenimento della connessione in caso di problemi sulla linea principale attraverso la funzione FRITZ! Failsafe.

Wi-Fi Mesh e nuovi dispositivi smart home

Nel segmento dell’estensione della rete wireless debutta il FRITZ!Repeater 6700 Pro. Si tratta di un ripetitore Wi-Fi 7 quad-band, dotato di banda a 6 GHz e porta LAN da 10 Gbit/s. FRITZ! indica una velocità complessiva di trasmissione fino a 18 Gbit/s.

Due le novità annunciate per la casa connessa. La presa FRITZ!Smart Energy 201 consentirà di controllare e misurare i consumi energetici; il lancio è previsto per ottobre 2026. Il termostato FRITZ!Smart Thermo 303 è invece destinato al controllo dei radiatori e affiancherà il modello 302 già presente nella gamma.

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FRITZ!Box 5690 Pro, Premium Modem Router Wi-Fi 7 Tri Band (2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz) Fino a 18.500 Mbit/s, per FTTC E/VDSL, ADSL e Fibra Ottica con ONT, 1x Wan 2,5 Gb, 4x Lan Gb, Zigbee, Mesh

Connessione flessibile per fibra ottica: Supporta gli standard GPON e AON, offrendo la massima compatibilità con le diverse connessioni in fibra ottica. · Porta WAN da 2,5 Gigabit: Permette di collegare il router a qualsiasi modem, sia esso per linea telefonica o fibra ottica, sfruttando al massimo la velocità di connessione. · 4 porte LAN Gigabit: Ideali per collegare computer, console di gioco e altri dispositivi alla rete locale con la massima velocità.

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I dispositivi si inseriscono in una linea che include router, rete Wi-Fi, telefonia e accessori domestici. Maggiori dettagli sui prodotti e sui servizi sono disponibili sul sito italiano di FRITZ!.

Le funzioni previste con FRITZ!OS 8.50

Il prossimo aggiornamento FRITZ!OS 8.50 introdurrà il filtraggio DNS, una funzione di prioritizzazione automatica del traffico per le applicazioni in tempo reale e un’estensione di FRITZ! Failsafe. Per i telefoni FRITZ!Fon è prevista inoltre una “Simple Mode”, destinata alle persone anziane e comprensiva di chiamate automatiche di emergenza.

Sul FRITZ!Box 5690 Pro arriverà Matter Bridge, funzione che permetterà di integrare i dispositivi FRITZ! Smart Home in reti Matter già esistenti, comprese quelle gestite tramite Apple Home, Google Home e Amazon Alexa. L’aggiornamento della MyFRITZ!App includerà invece Smart Check, strumento di diagnostica automatica per suggerire interventi sul segnale Wi-Fi, oltre a collegamenti diretti alle pagine di shop e assistenza.

FRITZ! dichiara di sviluppare i propri prodotti a Berlino e di produrli in Europa dal 1986. Nel 2025 l’azienda ha registrato un fatturato di 630 milioni di euro e contava 925 dipendenti. A IFA 2026 ha inoltre annunciato accordi con SafeNet e VTKE, indicati come iniziative per sostenere una produzione hardware europea.

FAQ

Quali router ha presentato FRITZ! a IFA 2026?

FRITZ! ha annunciato FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, FRITZ!Box 5630 XGS e FRITZ!Box 6835 5G, destinati rispettivamente a fibra e DSL, XGS-PON e reti mobili 5G.

Che velocità supporta il FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90?

Il router supporta Wi-Fi 7 tri-band fino a 12,2 Gbit/s e connessioni in fibra GPON/AON oppure DSL, con porte LAN multi-gigabit.

Quando sarà disponibile FRITZ!Smart Energy 201?

Il lancio della presa intelligente FRITZ!Smart Energy 201 è previsto per ottobre 2026; il dispositivo serve a controllare e misurare i consumi energetici.

Cosa introduce FRITZ!OS 8.50?

L’aggiornamento aggiunge filtraggio DNS, priorità automatica del traffico in tempo reale, estensione di FRITZ! Failsafe e Simple Mode per FRITZ!Fon con chiamate automatiche di emergenza.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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