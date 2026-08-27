27 Agosto 2026

/ Home/PRODOTTI/JBL aggiorna QuantumENGINE con profili gaming e controllo da smartphone

La notizia in sintesi JBL aggiorna QuantumENGINE con nuove funzioni per audio, dispositivi e controllo remoto.

I profili personalizzati per gioco e il controllo da smartphone sono già disponibili.

Rilevamento automatico, Base Station e macro arriveranno dal terzo trimestre 2026.

Il Footstep Booster AI e l’integrazione Nanoleaf sono previsti dal quarto trimestre 2026.

JBL ha annunciato un aggiornamento di QuantumENGINE, il software destinato ai dispositivi della linea gaming Quantum. Il pacchetto introduce funzioni già disponibili, come i profili personalizzati per singolo videogioco e il controllo remoto da smartphone sulla stessa rete, e anticipa altri strumenti previsti tra il terzo e il quarto trimestre del 2026.

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Le novità riguardano soprattutto la regolazione dell’audio, la gestione centralizzata di più prodotti compatibili e l’automazione delle impostazioni. Alcune funzioni richiederanno la Base Station, accessorio disponibile con JBL Quantum 950, mentre l’integrazione dell’illuminazione sarà limitata a una selezione di prodotti Nanoleaf.

Profili audio sincronizzati tra dispositivi

Tra gli strumenti disponibili da subito ci sono i profili audio dedicati ai giochi. QuantumENGINE consente di applicare impostazioni specifiche per equalizzazione, JBL Quantum Spatial Sound, microfono e comandi. I profili vengono ora sincronizzati tra Windows, macOS, iOS e Android se l’utente accede con lo stesso account.

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Il sistema conserva inoltre le impostazioni già presenti sul dispositivo quando rileva un conflitto, evitando che vengano sostituite durante la sincronizzazione. L’obiettivo dichiarato è rendere disponibili le configurazioni dell’utente su più piattaforme senza doverle reimpostare ogni volta.

Dal terzo trimestre del 2026 è previsto il rilevamento automatico dei videogiochi. All’avvio di un titolo compatibile, QuantumENGINE dovrebbe riconoscerlo e attivare il profilo associato, applicando la configurazione prevista senza un intervento manuale.

Base Station, macro e gestione di più dispositivi

Un’altra parte dell’aggiornamento riguarda la Base Station, indicata da JBL come punto di controllo per l’ecosistema Quantum. Dal terzo trimestre del 2026, chi utilizza più dispositivi compatibili, come Quantum 950 e Quantum Stream Studio, potrà gestirli dalla Base Station senza passare dalla dashboard di QuantumENGINE.

La gestione dovrebbe comprendere il cambio dei preset Spatial Sound e la modifica delle impostazioni Mic EQ. Le opzioni sono pensate per consentire il passaggio tra configurazioni differenti, ad esempio durante una sessione di gioco o di streaming.

Nello stesso periodo è attesa anche la programmazione delle macro tramite Base Station. La funzione permetterà di associare a un pulsante sequenze di comandi personalizzate, così da eseguire automaticamente azioni ripetitive nei giochi.

Controllo da smartphone e funzioni previste nel quarto trimestre

Il controllo remoto sulla stessa rete è già attivo. Attraverso lo smartphone, i giocatori possono intervenire su preset EQ, Spatial Sound, volume del microfono, Mic EQ e bilanciamento tra audio di gioco e chat, senza interrompere la sessione sul computer o sulla console compatibile.

Per gli utenti collegati allo stesso account non è richiesto un nuovo login; negli altri casi l’abbinamento può avvenire tramite QR code. L’interfaccia è utilizzabile sia in orientamento verticale sia orizzontale.

Nel quarto trimestre del 2026 JBL prevede di introdurre Footstep Booster, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che analizza l’audio di gioco per individuare elementi come passi, voci, spari ed esplosioni. Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, lo strumento è destinato ai principali titoli FPS e punta a rendere più riconoscibile la direzione dei passi.

Nello stesso periodo è programmata l’integrazione con Nanoleaf. QuantumENGINE potrà estendere le configurazioni luminose a tema gaming a prodotti selezionati del marchio, inclusi Shapes e Blocks. L’aggiornamento amplia quindi QuantumENGINE oltre le impostazioni audio, collegando software, accessori Quantum e illuminazione compatibile.

FAQ

Quali funzioni QuantumENGINE sono già disponibili?

Sono disponibili i profili personalizzati per gioco, sincronizzati tra piattaforme, e il controllo remoto da smartphone sulla stessa rete.

Quando arriva il rilevamento automatico dei giochi?

Arriverà dal terzo trimestre 2026 e attiverà automaticamente il profilo audio dedicato per i giochi compatibili.

Quali funzioni richiedono la Base Station?

Richiedono la Base Station la gestione centralizzata dei dispositivi Quantum e la programmazione delle macro, previste dal terzo trimestre 2026.

Quando sarà disponibile Footstep Booster basato sull’AI?

Sarà disponibile dal quarto trimestre 2026 e analizzerà suoni come passi, voci, spari ed esplosioni nei principali FPS.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.