Apple annuncia Surprise and Shine, evento di settembre a Cupertino

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Apple terrà l’evento “Surprise and Shine” il 9 settembre a Cupertino .

terrà l’evento “Surprise and Shine” il 9 settembre a . Il keynote potrebbe segnare il debutto del primo iPhone pieghevole dell’azienda.

Attesi anche iPhone 18 Pro, nuovi Apple Watch e AirPods 5.

L’evento sarà il primo grande appuntamento dopo l’arrivo di John Ternus alla guida.

Apple presenta “Surprise and Shine” il 9 settembre

Apple ha ufficializzato “Surprise and Shine”, l’evento di settembre in programma mercoledì 9 settembre alle 10 in California, le 19 in Italia, presso il campus di Apple Park a Cupertino. La presentazione è rilevante perché dovrebbe concentrare il rinnovamento della gamma iPhone e Apple Watch, ma potrebbe anche aprire una nuova fase hardware con il possibile arrivo del primo iPhone pieghevole. L’azienda trasmetterà gratuitamente il keynote sul proprio sito, tramite l’app Apple TV e in diretta su YouTube.

Come avviene da anni, parte della presentazione sarà realizzata come produzione video registrata ad Apple Park, mentre giornalisti e ospiti seguiranno l’appuntamento in presenza nel campus californiano. L’evento arriva inoltre otto giorni dopo il passaggio di consegne al vertice fra Tim Cook e John Ternus, circostanza che attribuisce alla presentazione un peso che va oltre i singoli prodotti. Il nuovo amministratore delegato, proveniente dalla guida dell’ingegneria hardware, si troverebbe infatti a inaugurare il suo mandato durante un possibile ingresso di Apple nel settore dei foldable.

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La diretta italiana inizierà alle 19 e sarà accessibile da iPhone, iPad, Mac e Apple TV attraverso l’app dedicata, oltre che da browser e dispositivi compatibili con YouTube. Apple non ha confermato i prodotti che saliranno sul palco, perciò le anticipazioni sui dispositivi restano indiscrezioni fino all’annuncio ufficiale. Il titolo scelto, “Surprise and Shine”, lascia comunque spazio a un keynote più ampio rispetto al consueto aggiornamento annuale degli smartphone.

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iPhone pieghevole e nuovi modelli Pro al centro

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi, Apple potrebbe mostrare il suo primo iPhone pieghevole, entrando in un mercato già presidiato da Samsung, Google, Motorola e altri produttori Android. Il dispositivo viene indicato informalmente come iPhone Ultra, ma la denominazione commerciale non è stata confermata e potrebbe essere diversa. Le ricostruzioni descrivono un formato ad apertura libro, con schermo esterno da circa 5,3-5,5 pollici e pannello interno vicino ai 7,7 pollici.

Con queste dimensioni, il display aperto si avvicinerebbe all’esperienza di un piccolo iPad, richiedendo funzioni software adatte a uno spazio di lavoro più ampio. L’attenzione di Apple si sarebbe concentrata sullo spessore e sulla piega centrale, due limiti che hanno accompagnato fin dall’inizio molti smartphone pieghevoli. Secondo le recenti ricostruzioni di Bloomberg, il modello potrebbe integrare Touch ID nel pulsante laterale anziché Face ID, scelta destinata a ridurre lo spazio occupato dai componenti interni.

Le stesse indiscrezioni indicano due fotocamere posteriori e funzioni di iOS 27 studiate per il grande schermo, incluso un multitasking più vicino a quello dell’iPad. Il prezzo sarebbe un altro fattore decisivo: le stime disponibili collocano il dispositivo intorno ai 2.000 dollari, con configurazioni potenzialmente più costose. Se tali indicazioni fossero confermate, sarebbe l’iPhone più caro mai commercializzato da Apple.

Apple Park, Cupertino

Accanto al possibile foldable sono attesi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max, con un design vicino alla generazione precedente e aggiornamenti soprattutto su componenti, display e fotocamere. Fra le novità più citate figura il chip A20 Pro, che sarebbe realizzato con processo produttivo a 2 nanometri: un nodo più piccolo può consentire più transistor nello stesso spazio e favorire prestazioni ed efficienza, ma gli effetti concreti dipenderanno dal progetto finale. Apple starebbe inoltre valutando una fotocamera principale ad apertura variabile, una Dynamic Island più piccola e il modem cellulare C2 sviluppato internamente.

La novità strategica più netta potrebbe riguardare l’assenza dell’iPhone 18 standard a settembre. Apple avrebbe pianificato due finestre di lancio: i modelli premium il 9 settembre, mentre iPhone 18, iPhone 18e e una seconda generazione di iPhone Air sarebbero destinati alla primavera 2027. Un calendario simile modificherebbe il tradizionale ritmo unitario con cui Cupertino ha organizzato per anni il rinnovo della propria famiglia di smartphone.

Apple Watch, AirPods e la nuova leadership

Il keynote dovrebbe includere anche Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4, per i quali sono attesi nuovi processori, possibili miglioramenti dell’autonomia e ulteriori strumenti legati a salute e attività fisica. Per Apple Watch Ultra 4 si parla dell’espansione delle funzioni satellitari, utili quando mancano copertura cellulare o Wi-Fi. Le possibilità citate comprendono accesso alle mappe e alcune funzioni di messaggistica via satellite.

Tra i prodotti indicati come altamente probabili figurano gli AirPods 5, potenzialmente disponibili in due versioni, di cui una con cancellazione attiva del rumore. Più incerta è invece la presenza di un hub domestico per il controllo dei dispositivi smart e l’uso di Siri, oltre a possibili aggiornamenti per Apple TV e HomePod mini. Questi prodotti potrebbero essere mostrati il 9 settembre oppure rinviati a un appuntamento successivo.

Il significato dell’evento dipenderà quindi sia dai dispositivi effettivamente annunciati sia dalla prima esposizione pubblica di John Ternus come CEO. Apple ha comunicato lo scorso aprile che Ternus avrebbe assunto l’incarico il 1° settembre 2026, mentre Tim Cook sarebbe diventato Executive Chairman, mantenendo un ruolo nei rapporti con governi e istituzioni.

FAQ

Quando si svolge l’evento Apple?

“Surprise and Shine” è fissato per mercoledì 9 settembre alle 10 in California e alle 19 in Italia.

Dove vedere Apple Surprise and Shine?

La diretta sarà disponibile gratuitamente su apple.com, nell’app Apple TV e sul canale YouTube di Apple.

Apple presenterà un iPhone pieghevole?

Le indiscrezioni indicano un possibile debutto del primo iPhone foldable, ma Apple non ha confermato ufficialmente il prodotto.

Quali iPhone sono attesi il 9 settembre?

Sono attesi iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max; l’iPhone 18 standard sarebbe invece destinato alla primavera 2027.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica, con supervisione umana prima della pubblicazione.