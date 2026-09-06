6 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Insta360 conquista quattro premi agli IFA Innovation Awards

La notizia in sintesi Insta360 ha ottenuto quattro riconoscimenti agli IFA Innovation Awards 2026

Luna Ultra ha ricevuto il Master Award “Best of Tech”

Mic Pro è stato premiato nella categoria Best in Design

I prodotti saranno presentati a IFA Berlin dal 4 all’8 settembre

Insta360 ha ricevuto quattro riconoscimenti agli IFA Innovation Awards 2026, assegnati nell’ambito di IFA Berlin. I premi riguardano Luna Ultra, videocamera con gimbal sviluppata con Leica, e Mic Pro, sistema di microfoni wireless. Luna Ultra ha ottenuto l’Innovation Award nella categoria “Content Creation Technology”, il Master Award “Best of Tech” e il titolo di Honoree nella categoria “Best in Design”. Mic Pro è stato invece nominato Honoree in “Best in Design”.

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Il riconoscimento “Best of Tech” rientra tra i Master Award della manifestazione e viene attribuito, secondo quanto indicato dall’azienda, a prodotti valutati per la loro impostazione tecnologica. Gli IFA Innovation Awards si basano sulle valutazioni di una giuria internazionale indipendente, composta da giornalisti specializzati ed esperti del settore, che considera tecnologia, funzionalità, design e grado di innovazione.

I premi assegnati a Luna Ultra

Luna Ultra è una videocamera dotata di gimbal e di un sistema di imaging con sensore da un pollice. Tra le caratteristiche indicate nel comunicato figurano uno zoom fino a 12x, la stabilizzazione su tre assi e un touchscreen OLED rimovibile da due pollici. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Leica e punta a offrire diverse possibilità di inquadratura e ripresa ai creatori di contenuti.

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Per Insta360, il premio principale ricevuto dal dispositivo è legato all’insieme delle sue soluzioni tecniche e all’esperienza d’uso proposta. Max Richter, cofondatore e VP of Marketing di Insta360, ha commentato così i risultati ottenuti dall’azienda: « Questi quattro riconoscimenti rappresentano un’attestazione speciale del lavoro che il nostro team ha dedicato a Luna Ultra e Mic Pro », afferma Max Richter, cofondatore e VP of Marketing di Insta360. « “Best of Tech” ha per noi un valore particolare, perché non premia soltanto singole funzionalità, ma l’idea tecnologica alla base di Luna Ultra. Il nostro obiettivo era offrire ai creator strumenti potenti, senza rendere le riprese inutilmente più complesse attraverso la tecnologia. »

Le informazioni tecniche, le immagini e i materiali dedicati alla videocamera sono raccolti nel press kit di Insta360 Luna Ultra. Il dispositivo sarà tra i prodotti mostrati dall’azienda a IFA Berlin, in programma dal 4 all’8 settembre 2026.

Mic Pro premiato per il design

Il quarto riconoscimento assegnato a Insta360 riguarda Mic Pro, premiato come Honoree nella categoria “Best in Design”. Il sistema è composto da microfoni wireless e integra display E-Ink personalizzabili su ciascun trasmettitore, utilizzabili per visualizzare nomi, loghi o identificativi di produzione.

Secondo le specifiche riportate nel comunicato, Mic Pro include inoltre un array con tre microfoni e diagrammi polari selezionabili. La nomina nella categoria dedicata al design riguarda quindi sia l’impostazione estetica del prodotto sia alcune funzioni pensate per la personalizzazione e l’impiego nelle produzioni.

Per documentazione aggiuntiva sul sistema audio è disponibile il press kit di Insta360 Mic Pro. Insta360 produce videocamere 360°, action cam, gimbal, webcam e altri strumenti per la produzione di contenuti.

Informazioni e canali dell’azienda

I dettagli sui prodotti e sulle attività dell’azienda sono disponibili sul sito ufficiale di Insta360. La società segnala anche il Think Bold Fund e il proprio blog come canali informativi dedicati a iniziative e contenuti del marchio.

Insta360 mantiene inoltre profili sui principali social network e una pagina professionale su LinkedIn.

https://www.facebook.com/Insta360

https://x.com/insta360

http://www.instagram.com/insta360

http://tiktok.com/@insta360_official

http://www.youtube.com/insta360

I riconoscimenti di Berlino arrivano durante l’edizione 2026 di IFA, dove l’azienda presenta i suoi prodotti più recenti. Per Luna Ultra e Mic Pro, i premi ottenuti collocano l’attenzione della giuria rispettivamente sulle tecnologie per la creazione di contenuti, sulle caratteristiche di design e sulle funzionalità indicate nei materiali ufficiali.

FAQ

Quali premi ha ricevuto Insta360 a IFA 2026?

Insta360 ha ottenuto quattro riconoscimenti: tre per Luna Ultra e uno per Mic Pro agli IFA Innovation Awards 2026.

Perché Luna Ultra ha vinto il premio Best of Tech?

Il Master Award ha riguardato la proposta tecnologica di Luna Ultra, videocamera con sensore da un pollice, zoom fino a 12x e stabilizzazione su tre assi.

Quali caratteristiche ha Insta360 Mic Pro?

Mic Pro include display E-Ink personalizzabili sui trasmettitori, un array a tre microfoni e diagrammi polari selezionabili.

Quando Insta360 presenta i prodotti a IFA Berlin?

Insta360 presenta i prodotti più recenti a IFA Berlin dal 4 all’8 settembre 2026.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.