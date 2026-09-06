Insta360 conquista quattro premi agli IFA Innovation Awards

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Insta360 conquista quattro premi agli IFA Innovation Awards

La notizia in sintesi

  • Insta360 ha ottenuto quattro riconoscimenti agli IFA Innovation Awards 2026
  • Luna Ultra ha ricevuto il Master Award “Best of Tech”
  • Mic Pro è stato premiato nella categoria Best in Design
  • I prodotti saranno presentati a IFA Berlin dal 4 all’8 settembre

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Microfono lavalier wireless, microfono per iPhone e presa USB-C, mini microfono wireless con riduzione del rumore, display a LED e clip girevole, ideale per Vlog, TikTok e creazione di contenuti

【Microfono cravatta senza fili per iPhone e Android】 migliora la tua qualità audio con il nostro mini microfono di fascia alta, progettato per una compatibilità perfetta con iPhone, Android, computer e tablet. Questo microfono Bluetooth versatile è perfetto per i creatori di contenuti, i videomaker e i presentatori alla ricerca di un suono di qualità professionale durante i vostri spostamenti · 【Accoppiamento automatico e configurazione facile】Caratterizzato da accoppiamento automatico, il nostro microfono lavalier wireless offre la comodità plug-and-play. Accendilo e si connette istantaneamente – non è richiesto un setup complicato. Il suo salto di frequenza adattivo garantisce una forte anti-interferenza, segnali stabili e una distanza di trasmissione estesa fino a 20m. · 【Bassa latenza e suono chiaro】Goditi una trasmissione audio quasi in tempo reale con una latenza inferiore a 20 ms, garantendo una perfetta sincronizzazione audio-visiva per live streaming, vlogging o interviste. Microfono ad alta sensibilità integrato a 360 gradi cattura suoni cristallini ad alta definizione con eccellente sensibilità e potente riduzione del rumore

SCONTO -25%16,49 €
Prezzo consigliato: 21,99 €
RISPARMI 5,50 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Insta360 ha ricevuto quattro riconoscimenti agli IFA Innovation Awards 2026, assegnati nell’ambito di IFA Berlin. I premi riguardano Luna Ultra, videocamera con gimbal sviluppata con Leica, e Mic Pro, sistema di microfoni wireless. Luna Ultra ha ottenuto l’Innovation Award nella categoria “Content Creation Technology”, il Master Award “Best of Tech” e il titolo di Honoree nella categoria “Best in Design”. Mic Pro è stato invece nominato Honoree in “Best in Design”.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il riconoscimento “Best of Tech” rientra tra i Master Award della manifestazione e viene attribuito, secondo quanto indicato dall’azienda, a prodotti valutati per la loro impostazione tecnologica. Gli IFA Innovation Awards si basano sulle valutazioni di una giuria internazionale indipendente, composta da giornalisti specializzati ed esperti del settore, che considera tecnologia, funzionalità, design e grado di innovazione.

Offerta Amazon

DJI Mic Mini (2 TX + 1 RX + Custodia ricarica), leggero, audio alta qualità

Piccolo ma potente – Il trasmettitore DJI Mic Mini è piccolo e ultraleggero, con un peso di soli 10 g [1], rendendolo un comodo microfono lavalier da indossare, discreto e esteticamente piacevole in video. · Suono ricco e dettagliato – Mic Mini è un microfono wireless che offre un audio di alta qualità. La distanza di trasmissione massima di 400 m [2] garantisce una registrazione stabile, anche in ambienti rumorosi come le strade affollate. · Batteria prolungata, più tempo per registrare – Mic Mini con custodia di ricarica offre fino a 48 ore di autonomia operativa, [3] rendendolo un microfono lavalier ideale per viaggi lunghi, interviste, dirette streaming e altri scenari di uso intensivo.

SCONTO -20%79,00 €Prime
Prezzo consigliato: 99,00 €
RISPARMI 20,00 €

Acquista su Amazon

Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

I premi assegnati a Luna Ultra

Luna Ultra è una videocamera dotata di gimbal e di un sistema di imaging con sensore da un pollice. Tra le caratteristiche indicate nel comunicato figurano uno zoom fino a 12x, la stabilizzazione su tre assi e un touchscreen OLED rimovibile da due pollici. Il prodotto è stato sviluppato in collaborazione con Leica e punta a offrire diverse possibilità di inquadratura e ripresa ai creatori di contenuti.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Per Insta360, il premio principale ricevuto dal dispositivo è legato all’insieme delle sue soluzioni tecniche e all’esperienza d’uso proposta. Max Richter, cofondatore e VP of Marketing di Insta360, ha commentato così i risultati ottenuti dall’azienda: « Questi quattro riconoscimenti rappresentano un’attestazione speciale del lavoro che il nostro team ha dedicato a Luna Ultra e Mic Pro », afferma Max Richter, cofondatore e VP of Marketing di Insta360. « “Best of Tech” ha per noi un valore particolare, perché non premia soltanto singole funzionalità, ma l’idea tecnologica alla base di Luna Ultra. Il nostro obiettivo era offrire ai creator strumenti potenti, senza rendere le riprese inutilmente più complesse attraverso la tecnologia. »

IFA Awards 2026

Le informazioni tecniche, le immagini e i materiali dedicati alla videocamera sono raccolti nel press kit di Insta360 Luna Ultra. Il dispositivo sarà tra i prodotti mostrati dall’azienda a IFA Berlin, in programma dal 4 all’8 settembre 2026.

Mic Pro premiato per il design

Il quarto riconoscimento assegnato a Insta360 riguarda Mic Pro, premiato come Honoree nella categoria “Best in Design”. Il sistema è composto da microfoni wireless e integra display E-Ink personalizzabili su ciascun trasmettitore, utilizzabili per visualizzare nomi, loghi o identificativi di produzione.

Secondo le specifiche riportate nel comunicato, Mic Pro include inoltre un array con tre microfoni e diagrammi polari selezionabili. La nomina nella categoria dedicata al design riguarda quindi sia l’impostazione estetica del prodotto sia alcune funzioni pensate per la personalizzazione e l’impiego nelle produzioni.

Per documentazione aggiuntiva sul sistema audio è disponibile il press kit di Insta360 Mic Pro. Insta360 produce videocamere 360°, action cam, gimbal, webcam e altri strumenti per la produzione di contenuti.

Informazioni e canali dell’azienda

I dettagli sui prodotti e sulle attività dell’azienda sono disponibili sul sito ufficiale di Insta360. La società segnala anche il Think Bold Fund e il proprio blog come canali informativi dedicati a iniziative e contenuti del marchio.

Insta360 mantiene inoltre profili sui principali social network e una pagina professionale su LinkedIn.

https://www.facebook.com/Insta360
https://x.com/insta360
http://www.instagram.com/insta360
http://tiktok.com/@insta360_official
http://www.youtube.com/insta360

I riconoscimenti di Berlino arrivano durante l’edizione 2026 di IFA, dove l’azienda presenta i suoi prodotti più recenti. Per Luna Ultra e Mic Pro, i premi ottenuti collocano l’attenzione della giuria rispettivamente sulle tecnologie per la creazione di contenuti, sulle caratteristiche di design e sulle funzionalità indicate nei materiali ufficiali.

FAQ

Quali premi ha ricevuto Insta360 a IFA 2026?

Insta360 ha ottenuto quattro riconoscimenti: tre per Luna Ultra e uno per Mic Pro agli IFA Innovation Awards 2026.

Perché Luna Ultra ha vinto il premio Best of Tech?

Il Master Award ha riguardato la proposta tecnologica di Luna Ultra, videocamera con sensore da un pollice, zoom fino a 12x e stabilizzazione su tre assi.

Quali caratteristiche ha Insta360 Mic Pro?

Mic Pro include display E-Ink personalizzabili sui trasmettitori, un array a tre microfoni e diagrammi polari selezionabili.

Quando Insta360 presenta i prodotti a IFA Berlin?

Insta360 presenta i prodotti più recenti a IFA Berlin dal 4 all’8 settembre 2026.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

AudioLe migliori soundbar di agosto 2026AudioLe migliori casse Bluetooth economiche di agosto 2026AudioLe migliori cuffie Bluetooth over-ear di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
MOBILE
Lenovo amplia l’ecosistema Hybrid AI tra PC, Motorola e imprese
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#2
PRODOTTI
Cellularline presenta a IFA la ricarica con Jacob Jensen Design
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PERSONE
Flavio Siano guida Arkadia Digital nello sviluppo degli investimenti digitali
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
OpenAI presenta GPT-6 Astra per il programma Daybreak Access
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
PRODOTTI
Dyson presenta dieci prodotti con AI per casa e cura personale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.