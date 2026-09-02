2 Settembre 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/In Cina debutta la prima serie tv interamente generata dall’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi Hou Xiyou Ji è una serie cinese realizzata interamente con intelligenza artificiale.

è una serie cinese realizzata interamente con intelligenza artificiale. La prima stagione comprende 30 episodi da 40 minuti ciascuno.

Il debutto coinvolge Mango TV e Hunan Satellite TV in prima serata.

e in prima serata. Le azioni di Mango Supermedia hanno toccato il rialzo massimo del 20%.

Hou Xiyou Ji arriva sulla tv nazionale cinese

Hou Xiyou Ji, tradotto come Il viaggio in Occidente del futuro, porta l’intelligenza artificiale nella programmazione televisiva nazionale cinese con un formato assimilabile a una serie classica: 30 episodi da 40 minuti, senza attori umani. La produzione è stata distribuita sulla piattaforma Mango TV ed è entrata contemporaneamente nella fascia serale di Hunan Satellite TV, emittente satellitare nazionale.

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Il progetto si distingue perché immagini e interpretazioni dei personaggi sono state generate esclusivamente dall’IA. In Cina contenuti audiovisivi di questo tipo erano già presenti, ma soprattutto nei microdrammi, prodotti costruiti su episodi di durata molto breve. Hou Xiyou Ji amplia invece la scala del formato, puntando sulla continuità narrativa e sulla collocazione televisiva serale.

La serie riprende l’universo letterario del Viaggio in Occidente, uno dei riferimenti più riconoscibili della narrativa cinese, trasferendolo in una dimensione futura. Secondo la testata cinese Jiemian, la storia è ambientata 1.080 anni dopo l’illuminazione di Sun Wukong, il Re Scimmia. Il protagonista è Sun Xiaosheng, una nuova scimmia nata sul Monte Huaguo che intraprende una propria avventura.

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Il rilievo della notizia nasce dalla combinazione tra tecnologia, durata televisiva e distribuzione. Non si tratta soltanto di un esperimento visivo destinato a piattaforme digitali, ma di una serie collocata anche nel palinsesto di una tv satellitare. Questa scelta rende Hou Xiyou Ji un caso significativo per osservare il passaggio delle produzioni IA dai contenuti brevi a opere seriali più lunghe.

Dal microdramma alla serialità di 40 minuti

Prima di Hou Xiyou Ji, le produzioni generate dall’intelligenza artificiale in Cina si erano concentrate prevalentemente sui microdrammi. Il caso citato nella fonte è The Sun That Fell, serie uscita nel 2025 composta da circa 30 episodi della durata di due o tre minuti. Anche in quel progetto scene, personaggi ed effetti erano realizzati totalmente attraverso l’IA.

La differenza con la nuova serie riguarda anzitutto la durata. Trenta episodi da 40 minuti richiedono una costruzione narrativa più estesa rispetto a una successione di clip brevi, perché il pubblico segue personaggi e sviluppo della storia per un tempo significativamente maggiore. La fonte non indica le tecnologie utilizzate né le modalità produttive, ma precisa che non vi è stato alcun contributo di attori reali.

Questa assenza distingue il progetto da produzioni che impiegano strumenti digitali insieme a interpreti, set o riprese tradizionali. In Hou Xiyou Ji, sia la componente visiva sia l’interpretazione dei personaggi sono attribuite all’intelligenza artificiale. Il dato è centrale per definire la natura dell’opera: non una serie con elementi IA, ma una produzione integralmente generata.

La scelta di partire dal mondo del Viaggio in Occidente lega inoltre l’innovazione tecnica a un immaginario già noto al pubblico cinese. La vicenda non ripropone direttamente il percorso di Sun Wukong, ma si colloca molto tempo dopo la sua illuminazione e introduce Sun Xiaosheng. L’ambientazione sul Monte Huaguo conserva così un riferimento narrativo esplicito alla tradizione di partenza.

Il debutto non è passato inosservato neppure sul mercato. Le azioni di Mango Supermedia hanno raggiunto il limite massimo di rialzo consentito in una seduta, pari al 20%. La fonte non attribuisce il movimento a ulteriori fattori, ma registra la coincidenza tra l’attenzione suscitata dalla serie e la reazione del titolo.

Il dato finanziario evidenzia l’interesse intorno a un prodotto che unisce la distribuzione di Mango TV alla visibilità della prima serata su Hunan Satellite TV. Per il gruppo, la serie diventa quindi anche un contenuto capace di catalizzare attenzione oltre la sola fruizione audiovisiva. Non sono disponibili nella fonte dati su ascolti, abbonamenti o risultati economici della produzione.

L’episodio segnala comunque una differenza concreta rispetto ai microdrammi: la durata non è più limitata a pochi minuti e la diffusione non resta confinata a un consumo rapido. La presenza in un palinsesto serale attribuisce a Hou Xiyou Ji una visibilità compatibile con il linguaggio della serialità televisiva. Il primato rivendicato riguarda proprio questa combinazione di produzione completamente IA, assenza di attori umani e formato lungo.

Il segnale per televisione, piattaforme e mercato

Hou Xiyou Ji mostra che l’intelligenza artificiale può essere impiegata, in Cina, anche per una serie con episodi da 40 minuti destinata alla televisione serale. La conseguenza immediata è una maggiore attenzione verso produzioni che superano la logica del microdramma. Il progetto riunisce infatti una piattaforma, Mango TV, e una rete satellitare nazionale, Hunan Satellite TV.

L’interesse del mercato, con il rialzo massimo del 20% per Mango Supermedia, indica che il debutto è stato percepito come rilevante dagli investitori. La fonte non fornisce dati sulla risposta del pubblico né anticipa sviluppi successivi della serie. Resta però documentato un passaggio preciso: una produzione senza attori reali ha raggiunto sia una piattaforma streaming sia la fascia serale televisiva.

FAQ

Che cos’è Hou Xiyou Ji?

Hou Xiyou Ji è una serie cinese interamente generata dall’intelligenza artificiale, senza contributo di attori umani, ispirata all’universo del Viaggio in Occidente.

Quanti episodi ha la prima stagione?

La prima stagione conta 30 episodi, ciascuno della durata di 40 minuti, una dimensione diversa dai microdrammi IA diffusi in precedenza.

Dove è stata distribuita la serie?

La distribuzione è avvenuta su Mango TV e, nello stesso debutto, nella programmazione serale di Hunan Satellite TV.

Chi è il protagonista della storia?

Sun Xiaosheng è una nuova scimmia nata sul Monte Huaguo, protagonista di un’avventura ambientata 1.080 anni dopo l’illuminazione di Sun Wukong.

Quali fonti sono state analizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana informazioni verificate attraverso un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali e giornalistiche qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.