Manus torna indipendente da Meta dopo lo stop delle autorità cinesi

2 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Manus riprende le attività indipendenti dal 1° settembre.

riprende le attività indipendenti dal 1° settembre. Le autorità cinesi hanno imposto l’annullamento dell’acquisizione da parte di Meta .

. La transazione, completata nel 2025, era valutata oltre 2 miliardi di dollari.

Lo scioglimento ha coinvolto sistemi, dipendenti, dati e utenti della piattaforma.





Manus torna indipendente dopo lo stop cinese

Manus, società specializzata nello sviluppo di agenti di intelligenza artificiale, ha ripreso le operazioni autonome dal 1° settembre dopo lo scioglimento dell’acquisizione da parte di Meta. La separazione segue il provvedimento con cui la National Development and Reform Commission cinese ha vietato l’operazione estera e ordinato alle aziende di annullare la transazione già conclusa alla fine del 2025.

Alla guida della società restano i fondatori Red Xiao, Tao Zhang e Yichao “Peak” Ji, che intendono proseguire il lavoro sugli agenti AI generalisti. Si tratta di sistemi progettati per svolgere attività articolate in più passaggi, non limitandosi a produrre risposte testuali alle richieste degli utenti.

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L’acquisizione era stata completata il 29 dicembre 2025 e, secondo le indiscrezioni riportate dalla fonte, aveva un valore superiore a 2 miliardi di dollari. Per Meta, guidata da Mark Zuckerberg, l’obiettivo era integrare queste tecnologie nei prodotti destinati a consumatori e aziende, continuando al tempo stesso a rendere disponibile il servizio attraverso l’app e il sito di Manus.

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Il blocco dell’operazione mostra quanto il controllo delle tecnologie AI e delle imprese con radici cinesi possa incidere anche su accordi già perfezionati. L’autorità cinese non ha pubblicato una motivazione dettagliata della decisione, ma l’ordine ha imposto alle parti di invertire un processo di integrazione già avviato.

Acquisizione annullata, effetti su prodotti e dati

Secondo la ricostruzione di RuntimeWire, la decisione delle autorità cinesi è arrivata ad aprile, quando l’acquisizione estera è stata vietata. Il 27 aprile la National Development and Reform Commission ha ordinato a Meta e Manus di annullare la transazione, nonostante il passaggio di proprietà fosse già stato completato mesi prima.

La situazione era complessa perché l’integrazione operativa aveva già coinvolto persone, tecnologie e sistemi. Secondo Bloomberg, a giugno Meta aveva interrotto la condivisione dei dati con Manus, tolto ai dipendenti della startup l’accesso ai sistemi interni del gruppo e vietato al personale Meta di usare Manus per progetti aziendali.

La società sviluppava agenti capaci di intervenire direttamente su siti web e strumenti informatici per svolgere ricerche online, sviluppare software e realizzare presentazioni. Questa capacità operativa distingueva il prodotto dai chatbot tradizionali, perché gli agenti erano pensati per eseguire sequenze di attività e non soltanto per assistere l’utente nella formulazione di contenuti.

Poco prima dell’acquisizione, Manus aveva dichiarato di aver raggiunto 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali a otto mesi dal lancio. RuntimeWire precisa tuttavia che il dato proveniva direttamente dall’azienda e non risultava verificato in modo indipendente, elemento rilevante nella valutazione della crescita annunciata dalla società.

La sede della società era stata trasferita a Singapore e gran parte del personale lavorava nel Paese asiatico. Il progetto, però, era nato da Butterfly Effect, azienda fondata da Red Xiao in Cina nel 2022, e conservava radici tecnologiche e organizzative profonde a Pechino.

Il legame con la Cina è quindi rimasto centrale anche dopo il trasferimento della sede. La vicenda indica che la struttura internazionale di un’impresa non elimina automaticamente il peso delle sue origini societarie, tecniche e organizzative quando intervengono vincoli regolamentari sulle acquisizioni.

Utenti coinvolti nella cancellazione e nel recupero

Lo scioglimento dell’acquisizione ha avuto conseguenze dirette anche per gli utenti di Manus. L’11 agosto la società ha comunicato che alcuni dati relativi ad account e attività creati dopo il 29 dicembre 2025 avrebbero dovuto essere eliminati per rispettare requisiti regolamentari applicabili in determinate giurisdizioni.

Gli utenti interessati hanno avuto tempo fino al 23 agosto per scaricare una copia delle informazioni. Dopo quella scadenza, Manus ha avviato le cancellazioni previste e dal 25 agosto ha reso disponibile un portale dedicato al ripristino.

La ripresa dell’indipendenza non equivale quindi a una semplice modifica dell’assetto proprietario. Il ritorno alla gestione dei fondatori comporta la ricostruzione di confini operativi, di accessi e di procedure sui dati dopo una fase nella quale l’integrazione con Meta era già iniziata.

Per Manus, la continuità del lavoro sugli agenti AI generalisti passa ora attraverso una struttura nuovamente autonoma. Le informazioni disponibili non indicano ulteriori dettagli sulle condizioni economiche dello scioglimento né sulle motivazioni specifiche rese dall’autorità cinese.

FAQ

Quando Manus ha ripreso l’autonomia?

Manus ha annunciato la ripresa delle proprie operazioni indipendenti dal 1° settembre, dopo il completamento dello scioglimento dell’acquisizione da parte di Meta.

Chi guida Manus dopo la separazione?

Red Xiao, Tao Zhang e Yichao “Peak” Ji restano alla guida della società e proseguono lo sviluppo di agenti AI generalisti.

Perché la Cina ha bloccato l’acquisizione?

La National Development and Reform Commission ha vietato l’acquisizione estera il 27 aprile e ordinato di invertire la transazione, senza pubblicare una spiegazione dettagliata.

Quali dati degli utenti sono stati cancellati?

Alcuni dati di account e attività creati dopo il 29 dicembre 2025 sono stati sottoposti a cancellazione per requisiti regolamentari in determinate giurisdizioni.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono state rielaborate dalla Redazione con supervisione umana attraverso un esame accurato di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.