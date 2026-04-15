Home / SPETTACOLI & CINEMA / Forbidden Fruit anticipazioni sulla nuova puntata serale in onda su Canale 5

Forbidden Fruit 15 aprile: intrighi, alleanze e un finto evento benefico

Chi: i protagonisti principali sono Yildiz, Nadir, Halit, Ender, Kaya e Şahika.

Che cosa: un ricatto con foto compromettenti, un falso evento benefico e un clamoroso blitz di polizia.

Dove: nell’universo della soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Quando: nella puntata serale di mercoledì 15 aprile, dalle 22:00 alle 00:30 circa.

Perché: nuove mosse di potere e tradimenti ridefiniscono le alleanze, spingendo i personaggi verso uno scontro sempre più aperto.

In sintesi:

Yildiz ruba le foto per Nadir , ma ne conserva una copia per difendersi.

ruba le foto per , ma ne conserva una copia per difendersi. Kaya accetta di diventare avvocato di Nadir , rompendo definitivamente con Halit .

accetta di diventare avvocato di , rompendo definitivamente con . Un finto evento benefico si trasforma in un blitz di polizia orchestrato da Halit e Şahika .

e . Yiğit rifiuta il gioco d’azzardo di Nadir e si confida con Ender.

Ricatti, blitz e rotture: cosa accade nella puntata serale

Nadir riesce a spingere Yildiz oltre il limite: la donna sottrae al marito il telefono con le foto compromettenti e lo consegna al ricattatore, ma salva una copia dell’immagine sul proprio dispositivo, trasformandola in arma di autodifesa e futura pressione.

Parallelamente, Kaya compie una scelta che cambia gli equilibri di potere: dopo aver chiarito con Ender, ingiustamente sospettata del furto, accetta l’offerta di Nadir e ne diventa l’avvocato, schierandosi contro Halit e aprendo un fronte legale destinato a pesare sulle prossime puntate.

Ender, collegando indizi e comportamenti, arriva a sospettare di Yildiz e la affronta, senza ottenere confessioni. Rafforza però l’alleanza con Şahika, condividendo informazioni decisive, tra cui l’esistenza del casinò illegale di Nadir. Proprio da questa rete di segreti nasce il finto evento benefico, costruito per attirare Yildiz e Zehra in una trappola: la serata viene interrotta da un blitz della polizia, pianificato da Halit e Şahika, che rischia di travolgere reputazioni e alleanze.

Yiğit finisce nel mirino di Nadir, che prova a introdurlo nel gioco d’azzardo, ma il ragazzo intuisce il pericolo, respinge l’offerta e si confida con Ender, già preoccupata per la sua fragilità emotiva e per il rapporto in crisi con Lila. Sul fronte familiare, Erim chiede più attenzioni a Halit, mentre Ender coinvolge Caner per proteggerlo. Il confronto finale tra Halit e Kaya in ufficio sancisce una rottura aperta, trasformando divergenze latenti in conflitto dichiarato.

Conseguenze future e dove vedere Forbidden Fruit

Il finto evento benefico e il blitz di polizia aprono scenari giudiziari e familiari destinati a ridisegnare il potere intorno a Halit e Nadir. La copia nascosta delle foto in mano a Yildiz può diventare il detonatore di nuovi ricatti incrociati, mentre la scelta di Kaya di difendere Nadir sposta l’asse dei conflitti dal privato alle aule di tribunale.

Gli spettatori italiani possono seguire Forbidden Fruit ogni giorno nel daytime di Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle 14:15, sabato alle 14:55, domenica intorno alle 14:30) e nella prima serata del mercoledì dalle 22:00. Tutti gli episodi delle prime tre stagioni sono inoltre disponibili in streaming gratuito, previa registrazione, su Mediaset Infinity, che consente il recupero on demand delle puntate chiave e una fruizione continuativa utile a comprendere l’evoluzione degli intrighi.

FAQ

Quando va in onda la puntata serale di Forbidden Fruit del 15 aprile?

Va in onda stasera su Canale 5 intorno alle 22:00, subito dopo La ruota della fortuna, fino alle 00:30 circa.

Qual è il ruolo di Yildiz nella trama della puntata serale?

Yildiz ruba il telefono di Halit per conto di Nadir, consegna le prove ma conserva una copia delle foto come assicurazione personale.

Perché la scelta di Kaya di difendere Nadir è così importante?

È importante perché sancisce la rottura con Halit, rafforza legalmente Nadir e trasforma lo scontro personale in un conflitto giudiziario strutturato.

Come posso recuperare gli episodi di Forbidden Fruit non visti?

È possibile recuperarli gratuitamente su Mediaset Infinity, dove sono disponibili on demand tutte le puntate trasmesse delle prime tre stagioni.

Da quali fonti è stata elaborata questa ricostruzione della notizia?

È stata elaborata congiuntamente rielaborando dati provenienti dalle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.