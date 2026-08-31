31 Agosto 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/Hotel Costiera arriva su Canale 5 con Jesse Williams protagonista

La notizia in sintesi «Hotel Costiera» debutta su Canale 5 martedì 1 e giovedì 3 settembre.

Jesse Williams interpreta l’ex marine Daniel DD De Luca ed è produttore esecutivo.

La storia segue un fixer impegnato anche nella ricerca della scomparsa Alice.

Nel cast figurano Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini e Cristina Donadio.

«Hotel Costiera», serie light crime ambientata tra Positano e la Costiera amalfitana, arriva in prima serata su Canale 5 martedì 1 e giovedì 3 settembre. La produzione sarà trasmessa in prima visione in chiaro e vede Jesse Williams nel doppio ruolo di protagonista e produttore esecutivo.

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L’attore statunitense, noto al pubblico televisivo per aver interpretato il dottor Jackson Avery per 12 stagioni in Grey’s Anatomy, veste i panni di Daniel DD De Luca, ex marine tornato nel paese della sua infanzia. Qui lavora per l’Hotel Villa Costiera, struttura al centro delle vicende raccontate dalla serie.

Il personaggio di De Luca svolge il lavoro di fixer: interviene per affrontare i problemi degli ospiti dell’hotel e gestire situazioni riservate o compromettenti. L’incarico professionale, però, si intreccia con una ricerca personale: Daniel è sulle tracce di Alice, figlia del proprietario dell’albergo, scomparsa dopo un presunto rapimento di cui lui sarebbe stato l’unico testimone.

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Un ex marine tra gli ospiti dell’hotel

La serie costruisce la sua trama attorno al ruolo del fixer, figura che opera dietro le quinte per risolvere crisi, scandali o richieste difficili da gestire pubblicamente. Nel caso di Daniel De Luca, l’esperienza militare diventa un elemento centrale del personaggio: le sue capacità tattiche e il suo sangue freddo vengono impiegati sia per tutelare la reputazione dell’hotel sia per affrontare i casi che coinvolgono i suoi clienti.

Le richieste degli ospiti, secondo l’impianto narrativo presentato, possono riguardare situazioni delicate e questioni che richiedono discrezione. Parallelamente, De Luca si muove ai margini delle regole per cercare elementi utili a chiarire la sorte di Alice e individuare il responsabile della sua scomparsa.

Il racconto alterna quindi le vicende legate all’attività dell’hotel con il filone investigativo principale. Il mistero che riguarda Alice rappresenta il collegamento fra gli episodi e la storia privata del protagonista, tornato in Italia per confrontarsi con luoghi e rapporti della sua infanzia.

Le location e il cast italiano

Le riprese di «Hotel Costiera» si sono svolte in Costiera amalfitana, con set anche a Napoli, Sperlonga e Argentario. L’ambientazione italiana fa da sfondo a un cast che riunisce interpreti internazionali e attori già noti al pubblico delle serie televisive italiane.

Accanto a Jesse Williams compaiono Maria Chiara Giannetta, Tommaso Ragno, Massimo Ghini, Cristina Donadio e Pierpaolo Spollon. Il comunicato non fornisce dettagli sui rispettivi personaggi, ma colloca questi nomi nel gruppo di interpreti che affianca Williams nella storia ambientata attorno alla Villa Costiera.

La scelta di distribuire il debutto in due serate, martedì 1 e giovedì 3 settembre, porta la serie nella fascia di prima serata di Canale 5. Al centro della proposta c’è un intreccio tra indagine, segreti degli ospiti e dinamiche di un albergo esclusivo, osservate dal punto di vista di un uomo chiamato a intervenire quando le situazioni diventano difficili da controllare.

Per Williams, «Hotel Costiera» segna un nuovo impegno televisivo dopo l’esperienza in Grey’s Anatomy. Per il pubblico italiano, la serie propone invece un racconto girato in alcune località del Paese, con una trama che usa il contesto alberghiero come punto di partenza per sviluppare casi e misteri.

FAQ

Quando va in onda Hotel Costiera?

La serie debutta in prima serata su Canale 5 martedì 1 e giovedì 3 settembre.

Chi interpreta Daniel DD De Luca?

Jesse Williams interpreta Daniel DD De Luca, ex marine e fixer dell’Hotel Villa Costiera, oltre a ricoprire il ruolo di produttore esecutivo.

Qual è la trama di Hotel Costiera?

Daniel De Luca aiuta gli ospiti dell’hotel a risolvere problemi e cerca Alice, la figlia del proprietario scomparsa dopo un presunto rapimento.

Dove è stata girata la serie?

Le riprese si sono svolte in Costiera amalfitana, oltre che a Napoli, Sperlonga e Argentario.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.