Copie pirata di The Odyssey su X: un post raggiunge 2,1 milioni di visualizzazioni

27 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Christopher Nolan punta alle sale Imax, ma una copia è comparsa su X .

punta alle sale Imax, ma una copia è comparsa su . Il video pirata avrebbe raccolto 2,1 milioni di visualizzazioni in due ore e mezza.

Universal ha attivato subito le procedure di rimozione per violazione del copyright.

ha attivato subito le procedure di rimozione per violazione del copyright. Il film ha raggiunto 640 milioni di dollari globali dopo il secondo weekend.

Riassunto generato con AI

La fuga online di The Odyssey

The Odyssey, il film diretto da Christopher Nolan con Matt Damon e Zendaya, è stato diffuso senza autorizzazione su X nel fine settimana. Secondo quanto riportato da BBC News, un post che incorporava una copia in alta qualità del film avrebbe raggiunto 2,1 milioni di visualizzazioni in due ore e mezza, prima della sospensione dell’account. Il caso è rilevante perché coinvolge un’opera concepita dal regista per la massima esperienza possibile in sala, su schermi di grandi dimensioni.

Variety ha riferito che il messaggio è comparso sabato e che la piattaforma ha poi sospeso il profilo responsabile. La diffusione ha alimentato commenti ironici degli utenti, in contrasto con l’ambizione tecnica del progetto. “The full odyssey movie in a tweet, as nolan intended”, ha scritto un utente, richiamando provocatoriamente la visione da smartphone.

La fuga non riguarda quindi soltanto una violazione dei diritti: mette al centro il divario tra la distribuzione cinematografica pensata da Nolan e la circolazione istantanea di contenuti sulle piattaforme social. La notizia non chiarisce l’origine della copia né le modalità con cui sia stata ottenuta. Resta invece accertato, sulla base delle ricostruzioni citate, che il materiale è stato rimosso dopo la segnalazione.

Formato Imax e risposta di Universal

Christopher Nolan ha girato l’intero film di tre ore in pellicola da 70 mm, un formato ad alta risoluzione progettato per gli schermi Imax più grandi. The Odyssey è inoltre indicato come il primo film destinato alle sale realizzato interamente con cineprese Imax 70 mm. Questa scelta produttiva spiega perché la visione domestica e compressa in un post social sia l’opposto dell’esperienza ricercata dall’autore.

La prima versione segnalata era descritta come di alta qualità. The Hollywood Reporter ha poi documentato la comparsa, domenica, di un’altra copia a qualità inferiore: il contenuto è stato eliminato dopo due ore, quando aveva raccolto quasi 50mila visualizzazioni. “The whole Odyssey film in an embedded video on Twitter. Crazy”, ha commentato un altro utente.

In una dichiarazione riportata da BBC News, Universal ha affermato: “We became aware of the unauthorised posting of the film and immediately initiated takedown protocols.” Lo studio ha aggiunto di prendere seriamente le violazioni del copyright e di voler perseguire tutti i rimedi appropriati per proteggere contenuti e diritti di proprietà intellettuale. La risposta conferma un intervento diretto, senza anticipare eventuali iniziative legali specifiche.

Incassi solidi nonostante la pirateria

La diffusione non autorizzata, secondo la valutazione riportata dalla fonte, difficilmente produrrà un danno significativo al percorso commerciale del film. Nel secondo fine settimana, The Odyssey ha incassato 215 milioni di dollari nel mondo, portando il totale globale a 640 milioni di dollari. Il dato segnala una tenuta in sala nonostante l’esposizione illegale online.

Il punto futuro sarà la rapidità con cui piattaforme e titolari dei diritti riescono a intercettare nuove copie. La rimozione dei due post mostra che la circolazione può essere limitata, ma anche che può raggiungere un pubblico molto ampio in poche ore. Per Universal, la tutela del film resta connessa sia al valore economico sia alla sua fruizione cinematografica.

FAQ

Quante visualizzazioni ha ottenuto la copia su X?

Sì, la copia in alta qualità avrebbe totalizzato 2,1 milioni di visualizzazioni in due ore e mezza, secondo Variety.

Quando è stato rimosso il primo video?

Sì, il primo post è stato rimosso dopo la sospensione dell’account che lo aveva pubblicato, come riportato da BBC News.

Esisteva una seconda copia del film?

Sì, The Hollywood Reporter ha segnalato una versione di qualità inferiore, rimossa domenica dopo due ore e quasi 50mila visualizzazioni.

Che cosa ha dichiarato Universal sulla fuga?

Sì, Universal ha dichiarato di avere attivato immediatamente i protocolli di rimozione e di voler proteggere i propri diritti.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui BBC News.