Home / SPETTACOLI & CINEMA / Plasma sorprende i fan dopo l’eliminazione ad Amici e festeggia online

Plasma lascia Amici 25: cosa è successo e cosa succede ora

Il rapper Plasma, allievo della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è stato eliminato durante la terza puntata del Serale di Amici 25, registrata negli studi di Canale 5 a Roma e andata in onda in prima serata.

La decisione è arrivata dopo il ballottaggio finale con Angie e Caterina Lumina, con l’esito comunicato in casetta da Maria De Filippi.

L’eliminazione è stata successivamente riletta alla luce di un problema medico alle corde vocali, tenuto nascosto per scelta del cantante.

Rientrato sui social, Plasma ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram per ringraziare il pubblico, rivendicare il proprio percorso artistico e spiegare come l’esperienza nel talent lo abbia aiutato ad accettare la propria fragilità emotiva e personale.

La vicenda apre un tema delicato sull’equilibrio tra competizione televisiva, tutela della salute e autodeterminazione degli artisti.

In sintesi:

Plasma eliminato alla terza puntata del Serale di Amici 25 .

eliminato alla terza puntata del Serale di . Il rapper rivendica su Instagram un percorso “vero”, burrascoso ma autentico.

Un polipo alle corde vocali consigliava l’uscita anticipata dal programma.

Ha scelto di restare in gara senza chiedere trattamenti di favore.

Dal palco ai social: il messaggio di Plasma dopo l’eliminazione

Dopo l’uscita da Amici 25, Plasma ha affidato a un post Instagram il bilancio della sua esperienza, sottolineando di sentirsi sereno nonostante la delusione iniziale.

Nel messaggio, il rapper definisce il suo percorso “movimentato, burrascoso, vero, mio”, rivendicando un’identità artistica e personale mai edulcorata per le telecamere di Canale 5.

“Per me lo show non è mai iniziato: a un certo punto della mia vita si sono solo accese delle telecamere”, scrive, collegando la crescita nel programma alla sua storia precedente.

“La vita mi ha insegnato a essere forte. Amici mi ha insegnato ad accettare la mia fragilità”, aggiunge, indicando nel talent un passaggio chiave di maturazione emotiva.

Già al momento dell’eliminazione, tra le lacrime, aveva ribadito la propria devozione al rap: “Ho difeso il mio genere fino alla fine, voglio fare il rapper, è la mia ragione di vita”.

Parole che rafforzano l’immagine di un artista disposto a pagare un prezzo alto pur di restare fedele alla propria visione musicale.

Il retroscena medico e il nodo tra salute, merito e competizione

Nella stessa puntata, Maria De Filippi ha rivelato un elemento rimasto nascosto per volontà di Plasma: un problema medico alle corde vocali.

Dopo una visita foniatrica, al rapper era stato consigliato di lasciare il programma per sottoporsi a un intervento di rimozione di un polipo alle corde vocali, con l’obiettivo di salvaguardare la sua voce nel lungo periodo.

“Ci ha chiesto di mantenere la segretezza perché voleva finire il suo percorso ora”, ha spiegato la conduttrice, chiarendo che il ragazzo non desiderava corsie preferenziali né attenuanti legate alle sue condizioni.

La scelta di restare in gara, accettando il rischio di un’eliminazione “a pari condizioni”, solleva un interrogativo ricorrente nei talent show: fino a che punto è giusto che un concorrente metta in secondo piano la salute per non perdere un’occasione professionale?

Nel caso di Plasma, l’uscita dal programma coincide ora con l’urgenza di affrontare il percorso medico, ma anche con una rinnovata esposizione mediatica che potrebbe trasformarsi in opportunità discografica.

Un futuro da rapper tra intervento, recupero e nuove opportunità

L’eliminazione dal Serale non chiude il percorso di Plasma, ma lo sposta su un doppio binario: quello clinico e quello artistico.

L’intervento per il polipo alle corde vocali e la successiva riabilitazione saranno determinanti per la qualità della sua voce e per la continuità della carriera nel rap.

Parallelamente, la narrazione di artista “vero”, disposto a sacrificarsi pur di restare nel gioco senza privilegi, può rafforzarne la credibilità presso pubblico, addetti ai lavori e potenziali etichette discografiche.

Il messaggio di condivisione con i fan – “Sono orgoglioso di condividere il mio viaggio con tutti voi” – suggerisce che i prossimi passi, tra nuovi brani e live, verranno raccontati in tempo reale, trasformando la fragilità in leva narrativa e professionale.

FAQ

Chi è Plasma e quale ruolo aveva ad Amici 25?

Plasma è un giovane rapper della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, protagonista del Serale di Amici 25.

Perché Plasma è stato eliminato nella terza puntata del Serale?

L’eliminazione è arrivata dopo il ballottaggio con Angie e Caterina Lumina, con decisione finale comunicata in casetta da Maria De Filippi.

Qual è il problema alle corde vocali di Plasma?

Al rapper è stato riscontrato un polipo alle corde vocali, per cui i medici hanno consigliato un intervento e la sospensione dell’attività nel programma.

Plasma ha avuto trattamenti speciali ad Amici per il problema medico?

No, Plasma ha chiesto espressamente di mantenere il riserbo sul problema di salute per evitare agevolazioni o trattamenti di favore.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Plasma?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla nostra Redazione.