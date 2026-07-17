17 Luglio 2026

Home / FINTECH / Apple integra l’AI di Alibaba e Baidu nei servizi per la Cina

La notizia in sintesi

Alibaba e Baidu salgono a Hong Kong dopo gli accordi con Apple .

e salgono a Hong Kong dopo gli accordi con . Il modello Qwen sarà integrato in Apple Intelligence per gli utenti cinesi.

sarà integrato in Apple Intelligence per gli utenti cinesi. La Cina ha approvato Apple Intelligence insieme ad altri sei servizi AI mobili.

L’intesa si inserisce nella crescente competizione tecnologica tra Cina e Stati Uniti.

Riassunto generato con AI

Apple sceglie Alibaba e Baidu per l’AI in Cina

Apple ha avviato collaborazioni con i colossi cinesi Alibaba e Baidu per distribuire funzioni di intelligenza artificiale sui suoi dispositivi in Cina, dove Apple Intelligence è stata inserita tra i servizi approvati dalle autorità. La notizia, riportata da CNBC, ha sostenuto nelle ultime ore i titoli delle due società quotati a Hong Kong: Alibaba ha guadagnato il 5%, mentre Baidu è salito del 4%.

Alibaba ha confermato che il suo modello Qwen verrà integrato nelle esperienze Apple Intelligence su iOS, iPadOS, macOS e visionOS per gli utenti cinesi. Baidu, dal canto suo, ha confermato di lavorare con Apple sulle funzioni Apple Intelligence destinate agli iPhone nel mercato cinese.

Il punto centrale dell’operazione è l’accesso locale agli strumenti AI: Apple si affida a partner cinesi per portare i propri servizi nel Paese, in un contesto regolatorio che richiede l’approvazione dei fornitori. La Cyberspace Administration of China ha incluso Apple Intelligence, insieme a sei servizi AI per smartphone tra cui quelli di Huawei Technologies, nell’elenco diffuso mercoledì.

Apple non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di CNBC. Le conferme di Alibaba e Baidu chiariscono però il ruolo che le due aziende avranno nella disponibilità dell’intelligenza artificiale di Apple per i consumatori cinesi.

Qwen e le funzioni previste sui dispositivi Apple

Secondo un portavoce di Alibaba, “Qwen will be integrated into Apple Intelligence experiences within iOS, iPadOS, macOS, and vision OS for users in China”. L’integrazione riguarda quindi l’ecosistema software di Apple e non soltanto gli iPhone, estendendosi anche a iPad, Mac e Vision Pro.

Il portavoce ha aggiunto che la combinazione tra Apple e Qwen permetterà agli utenti di accedere a capacità come la comprensione e la generazione di testo e immagini senza dover passare da uno strumento all’altro. Questo elemento definisce il valore pratico dell’accordo: le funzionalità del modello dovrebbero essere disponibili all’interno dell’esperienza Apple Intelligence.

Per Baidu, la conferma della collaborazione con Apple arriva mentre la sua unità di chip per l’intelligenza artificiale, Kunlunxin, secondo indiscrezioni riferite a fine giugno, punta a una quotazione in Borsa a Hong Kong. L’operazione potrebbe valutare l’affiliata 50 miliardi di dollari, ma si tratta di un obiettivo riportato e non di un valore già definito.

Il rialzo delle azioni riflette l’attenzione del mercato per il posizionamento delle piattaforme AI cinesi nei servizi di Apple. L’intesa conferisce inoltre visibilità a Qwen e alle capacità tecnologiche di Baidu in uno dei mercati smartphone più rilevanti.

Un accordo dentro la sfida tecnologica globale

La collaborazione si colloca nella rivalità tecnologica sempre più intensa tra Cina e Stati Uniti per la leadership nell’intelligenza artificiale. Washington ha cercato di limitare la capacità cinese di accedere ai chip più avanzati, mentre Pechino ha tentato di ostacolare gli investimenti statunitensi nelle aziende tech cinesi.

Secondo l’organizzazione di ricerca RAND, “AI leadership is becoming central to economic competitiveness, global standard-setting, and the maintenance of democratic governance”. In questa prospettiva, l’approvazione cinese e i partner locali diventano condizioni decisive per l’espansione dei servizi AI di Apple nel Paese.

La notizia è stata realizzata con contributi di Evelyn Cheng, Joseph Wilkins e Kai Nicol-Schwarz per CNBC. Restano da definire tempi e modalità operative del rilascio delle funzionalità ai consumatori.

FAQ

Quali aziende collaborano con Apple in Cina?

Sì, Alibaba e Baidu hanno confermato collaborazioni con Apple per le funzioni Apple Intelligence destinate agli utenti cinesi.

Quale modello AI fornirà Alibaba?

Sì, il modello coinvolto è Qwen, che sarà integrato nelle esperienze Apple Intelligence su iOS, iPadOS, macOS e visionOS in Cina.

Come hanno reagito le azioni a Hong Kong?

Sì, le azioni di Alibaba quotate a Hong Kong sono salite del 5%, mentre quelle di Baidu hanno registrato un rialzo del 4%.

Apple Intelligence è stata approvata in Cina?

Sì, la Cyberspace Administration of China ha inserito Apple Intelligence tra sette servizi AI per smartphone approvati, inclusi quelli di Huawei Technologies.

Da quali fonti deriva questa verifica?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui CNBC.