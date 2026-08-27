Plaud Note Pro evidenzia decisioni e passaggi chiave con l’AI

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Plaud ha presentato a San Francisco il registratore AI Plaud Note Pro .

ha presentato a il registratore AI . La funzione “Premi per evidenziare” segnala all’AI decisioni e passaggi rilevanti.

Il dispositivo registra fino a cinque metri e offre 50 ore di autonomia.

Il preordine parte da 189 euro; le spedizioni sono previste a ottobre.

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Plaud Note Pro punta sull’allineamento tra persone e AI

Plaud ha annunciato a San Francisco, il 27 agosto, il lancio di Plaud Note Pro, nuovo registratore di appunti basato sull’intelligenza artificiale destinato a professionisti e team che devono conservare, organizzare e usare le informazioni emerse nelle conversazioni. Il prodotto arriva dopo Plaud Note e Plaud NotePin, dispositivi con cui l’azienda ha sviluppato una proposta centrata sulla registrazione dell’audio, la trascrizione e la trasformazione dei contenuti in sintesi e attività operative.

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La novità principale è “Press to highlight”, tradotta come Premi per evidenziare: attraverso questa funzione l’utente può marcare durante una conversazione le idee, le decisioni o i passaggi considerati prioritari. Secondo Plaud, l’obiettivo è fornire ai modelli linguistici un segnale esplicito sul contesto più rilevante, così da rendere le elaborazioni successive più aderenti alle intenzioni di chi registra.

Il lancio si inserisce nella crescente richiesta di strumenti capaci di ridurre il lavoro manuale dopo riunioni, chiamate e colloqui. La proposta di Plaud non si limita alla cattura della voce: punta a convertire le conversazioni in materiale ricercabile e utilizzabile, con un collegamento diretto tra il momento in cui un’informazione viene segnalata e l’analisi effettuata dall’AI.

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Il dispositivo sarà disponibile in preordine a 189 euro in Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e altre aree europee selezionate. Le spedizioni dovrebbero iniziare a ottobre, mentre l’aggiornamento dell’app Plaud 3.0 è previsto a inizio ottobre per gli utenti globali su iOS e Android.

Hardware sottile e funzioni software per le conversazioni

Plaud Note Pro ha dimensioni paragonabili a una carta di credito, uno spessore di 2,8 millimetri e un peso di 30 grammi. Sul piano hardware, integra quattro microfoni MEMS di precisione e una tecnologia di beamforming acustico AI: la società indica una registrazione di qualità fino a cinque metri di distanza. È una specifica rivolta soprattutto a riunioni e contesti professionali nei quali il dispositivo non può essere collocato accanto a ogni interlocutore.

Il sistema Smart Dual Mode Recording rileva automaticamente se la registrazione riguarda una chiamata telefonica o una riunione, con l’obiettivo dichiarato di evitare interruzioni nel passaggio tra scenari diversi. La batteria è indicata per fino a 50 ore di registrazione continua, un’autonomia che, secondo l’azienda, può coprire un’intera settimana di riunioni con una sola ricarica.

L’hardware opera insieme a Plaud Intelligence, il motore software che organizza i contenuti raccolti. La piattaforma utilizza un instradamento dinamico tra modelli linguistici di OpenAI, Anthropic e Google, e comprende oltre 2.000 modelli professionali, AI Suggestions e Ask Plaud. I contenuti possono essere trasformati in trascrizioni, sintesi strutturate, mappe mentali e action items, cioè attività da svolgere emerse dalla discussione.

Con Plaud App 3.0, la società aggiungerà l’input multimodale: oltre all’audio, potranno concorrere alla generazione del contesto testo, immagini e momenti evidenziati dall’utente. I riepiloghi multidimensionali dovrebbero analizzare le discussioni secondo più prospettive, mentre Ask Plaud permetterà la ricerca trasversale tra file e il salvataggio delle risposte come note complete di contesto.

Un elemento rilevante della funzione Ask Plaud è il richiamo ai riferimenti e all’audio originario associati alle risposte. La possibilità di ricondurre un’informazione alla registrazione di partenza mira a rendere verificabile il percorso tra conversazione, sintesi e risultato generato, un aspetto centrale quando le note vengono usate per decisioni operative.

Nathan XU, cofondatore e CEO di Plaud, ha spiegato: “Crediamo che la conversazione sia una forma di intelligenza. Per la prima volta, la funzione unica di Plaud ‘Press to highlight’ consente alle persone di segnalare all’AI ciò che conta di più in tempo reale”. Per il manager, questo meccanismo punta a mantenere gli insight accurati, immediatamente applicabili e coerenti con le intenzioni dell’utente.

Disponibilità e implicazioni per utenti e aziende

L’arrivo di Plaud Note Pro estende l’ecosistema dell’azienda senza limitare l’aggiornamento software al nuovo prodotto: Plaud App 3.0 sarà infatti compatibile con tutti i dispositivi Plaud. Per gli utenti esistenti, il valore dell’annuncio riguarda quindi anche le nuove funzioni di input, ricerca e riepilogo, indipendentemente dall’acquisto del registratore Pro.

Plaud dichiara oltre un milione di utenti nel mondo e presenta la propria offerta come un supporto alla produttività e alla collaborazione. La società, con sede a San Francisco e sede legale nel Delaware, afferma inoltre di possedere certificazione SOC2 e conformità a GDPR, EN18031 e HIPAA, standard rilevanti per chi valuta strumenti che trattano registrazioni e informazioni professionali.

La funzione di evidenziazione in tempo reale introduce una conseguenza pratica precisa: la qualità della nota generata dipende non solo dall’audio registrato, ma anche dalle priorità indicate dalla persona durante l’incontro. L’efficacia concreta sarà quindi legata sia alla capacità del software di interpretare il contesto sia all’uso consapevole dello strumento da parte dell’utente.

FAQ

Quanto costa Plaud Note Pro?

Il prezzo indicato da Plaud è di 189 euro per il dispositivo disponibile in preordine nei Paesi selezionati, inclusa l’Italia.

Quando inizieranno le spedizioni di Plaud Note Pro?

Le spedizioni di Plaud Note Pro sono previste a ottobre, secondo le informazioni comunicate dall’azienda al momento dell’annuncio.

Quante ore registra Plaud Note Pro?

La batteria supporta fino a 50 ore di registrazione continua, un’autonomia dichiarata per coprire una settimana di riunioni con una ricarica.

Come funziona Premi per evidenziare?

La funzione consente all’utente di segnalare in tempo reale idee e decisioni chiave, fornendo all’AI un’indicazione diretta sulle priorità della conversazione.

Come è stata verificata questa notizia?

L’analisi nasce da verifica incrociata della Redazione su numerose fonti, tra cui il comunicato ufficiale; ogni articolo passa dalla supervisione umana prima della pubblicazione.