8 Luglio 2026

Home / GAMES / Humble Choice rilancia a luglio con otto giochi PC tra Sea of Stars e Tunic

La notizia in sintesi

Humble Choice di luglio offre otto giochi PC riscattabili definitivamente.

di luglio offre otto giochi PC riscattabili definitivamente. Il pacchetto costa 12,99 euro e include Sea of Stars , Tunic e Neon White .

, e . La selezione punta su indie, simulazione, strategia e sport.

Parte dei proventi delle sottoscrizioni viene destinata in beneficenza.

(Riassunto generato con AI)

Humble Choice luglio: cosa include

Humble Choice torna al centro dell’attenzione con la selezione di luglio, un pacchetto mensile rivolto ai giocatori PC che, nelle ultime ore, ha riacceso l’interesse della community per il rapporto tra prezzo, qualità e varietà del catalogo. Con una spesa di 12,99 euro, gli abbonati possono riscattare otto giochi da conservare in modo permanente nella propria libreria.

Il focus della proposta è chiaro: valorizzare il gaming indipendente e affiancarlo a esperienze di simulazione e strategia capaci di intercettare pubblici diversi. Tra i titoli messi in evidenza figurano Sea of Stars: Sunset Edition, Tunic e Neon White, tre produzioni che rappresentano generi e approcci creativi molto differenti.

L’iniziativa conferma così il ruolo di Humble come piattaforma osservata con attenzione da chi cerca convenienza, scoperta di nuovi giochi e una selezione editoriale più curata rispetto alle tradizionali promozioni a catalogo.

La line-up tra indie, simulazione e strategia

Il nome di maggiore richiamo della line-up è Sea of Stars: Sunset Edition, descritto come il titolo di punta dell’offerta. Il gioco di ruolo a turni, già premiato e apprezzato da critica e pubblico, viene proposto in una versione arricchita da una sequenza cinematografica iniziale inedita e da un bilanciamento della difficoltà indicato come uno dei suoi punti di forza.

Accanto a lui si colloca Tunic, avventura isometrica che richiama i classici del passato e costruisce parte della propria identità attorno a un manuale di istruzioni da interpretare progressivamente. In una fascia diversa si inserisce Neon White, sparatutto platform in prima persona orientato allo speedrun e all’uso di carte-arma, pensato per chi cerca ritmo e precisione.

La proposta si allarga poi a Police Simulator: Patrol Officers, dedicato alla routine operativa e alle indagini di un agente di pattuglia, a Drop Duchy – Complete Edition, che unisce puzzle e deckbuilding, al simulatore di motoslitte Sledders, al roguelite basato sui dadi Dicefolk e a Our Adventurer Guild, centrato sulla gestione strategica delle gilde. L’insieme restituisce un catalogo costruito per coprire più nicchie senza rinunciare a una forte identità indie.

Il valore dell’offerta oltre il prezzo

Oltre alla quantità dei giochi inclusi, l’elemento rilevante è il posizionamento dell’offerta: il valore complessivo stimato si aggira intorno ai 200 euro, a fronte di un costo d’ingresso molto più contenuto. Questo rafforza l’appeal del modello per chi vuole ampliare la libreria digitale senza puntare solo sui blockbuster.

Resta centrale anche la componente solidale: come da tradizione del brand Humble, una parte dei proventi delle sottoscrizioni mensili viene destinata a organizzazioni non profit di rilievo globale. In prospettiva, è proprio questa combinazione tra convenienza, curatela e beneficenza a mantenere Humble Choice competitivo in un mercato affollato da sconti ricorrenti e servizi in abbonamento.

FAQ

Quanto costa Humble Choice di luglio?

Sì, il prezzo indicato per il pacchetto mensile di luglio è di 12,99 euro.

Quanti giochi include l’offerta?

Sì, l’abbonamento consente di riscattare otto giochi per PC da conservare definitivamente nella libreria.

Quali sono i titoli principali inclusi?

Sì, tra i giochi più rilevanti compaiono Sea of Stars: Sunset Edition, Tunic e Neon White.

Ci sono anche simulatori e strategici?

Sì, la line-up include Police Simulator: Patrol Officers, Drop Duchy – Complete Edition, Sledders e Our Adventurer Guild.

Come avete verificato queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.