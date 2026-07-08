8 Luglio 2026

Home / GAMES / Sony fermerà i dischi solo per i nuovi giochi PlayStation, ristampe escluse

La notizia in sintesi

Sony fermerà dal 2028 i dischi per i nuovi giochi PlayStation .

fermerà dal 2028 i dischi per i nuovi giochi . I titoli usciti prima del 2028 potranno continuare a essere stampati.

La quota digitale su PS4 e PS5 ha raggiunto l’85%.

e ha raggiunto l’85%. La fabbrica Sony DADC di Thalgau sarà riconvertita senza tagli annunciati.

(Riassunto generato con AI)

Sony chiarisce il futuro dei giochi fisici

Sony ha precisato che l’addio ai videogiochi fisici su PlayStation dal gennaio 2028 riguarderà solo le nuove uscite, non l’intero catalogo. Nelle ultime ore, dopo il dibattito seguito all’annuncio ufficiale, è emerso che i giochi pubblicati prima di quella soglia potranno continuare a essere stampati su disco anche successivamente. Il chiarimento, riportato dalla testata specializzata Game File sulla base di un messaggio privato inviato ai partner della società, ridimensiona l’impatto della svolta digitale.

Per i collezionisti, per il mercato dell’usato e per chi continua a preferire il supporto fisico, il punto centrale è questo: Sony non interromperà in blocco la disponibilità dei titoli già esistenti. Resteranno quindi possibili nuove tirature di giochi già lanciati, comprese edizioni aggiornate o ripubblicazioni commerciali. È una distinzione decisiva, perché separa la fine del disco come standard per il futuro dalla sopravvivenza del catalogo storico sugli scaffali.

Transizione digitale e riconversione industriale

Il quadro delineato da Sony conferma una traiettoria già evidente da anni. Durante la presentazione degli ultimi risultati finanziari relativi al quarto trimestre dell’anno fiscale 2025, il gruppo giapponese ha indicato che il digitale rappresenta l’85% delle vendite totali di giochi completi su PS4 e PS5. È su questa base che l’azienda ha definito sul PlayStation Blog la decisione come “una direzione del tutto naturale per potersi adattare alle reali preferenze dei consumatori moderni”.

Il passaggio, quindi, non nasce da una scelta simbolica ma da un mutamento strutturale del mercato. Il supporto fisico perde centralità nelle nuove uscite, mentre conserva un ruolo residuo ma ancora economicamente utile per i titoli già distribuiti. Il comunicato pubblico di PlayStation aveva già accennato all’assenza di impatto sui giochi commercializzati prima del 2028, ma il chiarimento ai partner rende ora più leggibile la strategia industriale.

Le conseguenze sono concrete anche sul fronte produttivo. Secondo ORF Salzburg, citata da The Verge, Dietmar Tanzer, presidente di Sony DADC, ha spiegato che lo stabilimento di Thalgau, in Austria, stampa attualmente circa 600.000 dischi al giorno e che la metà di questo volume è destinata all’ecosistema PlayStation. Con l’arrivo del 2028, la produzione dovrebbe ridursi fino a circa il 10% dell’attuale capacità. La fabbrica, però, continuerà a operare anche su altri supporti e avvierà una riconversione verso la produzione di microlenti ottiche.

Che cosa cambia davvero dal 2028

La precisazione di Sony cambia soprattutto la prospettiva. Non siamo davanti a una cancellazione immediata del formato fisico, ma a una sua marginalizzazione progressiva nel segmento più redditizio, quello delle nuove uscite. Il catalogo pre-2028 potrà ancora alimentare vendite retail e ristampe, mentre la filiera industriale si adatta con anticipo a volumi molto inferiori.

C’è anche un secondo elemento rilevante: secondo quanto riportato, i 300 dipendenti della struttura austriaca saranno riqualificati e non destinati a un taglio di massa. In questo senso, la svolta PlayStation non segnala solo il predominio del digitale, ma anche il tentativo di gestire la transizione senza uno strappo netto sul lavoro e sulla disponibilità del catalogo storico.

FAQ

Da quando stop ai dischi per nuovi giochi?

Sì, dal gennaio 2028 Sony interromperà la produzione di dischi per tutte le nuove uscite PlayStation.

I giochi usciti prima del 2028 spariranno?

No, i titoli pubblicati prima del 2028 potranno continuare a essere stampati su disco anche dopo quella data.

Perché Sony punta sul digitale?

Sì, perché secondo i risultati finanziari citati il digitale vale l’85% delle vendite complete su PS4 e PS5.

Cosa accadrà alla fabbrica di Thalgau?

Sì, lo stabilimento Sony DADC di Thalgau ridurrà la stampa di dischi e si specializzerà nelle microlenti ottiche.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui MisterGadget.Tech.