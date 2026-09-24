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I miner Bitcoin riconvertono le infrastrutture per alimentare l’intelligenza artificiale

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/I miner Bitcoin riconvertono le infrastrutture per alimentare l’intelligenza artificiale

La notizia in sintesi

  • Accordi AI e HPC dei miner stimati fra 70 e 100 miliardi di dollari.
  • Il mining di Bitcoin rende circa un terzo dei ricavi AI per megawatt.
  • Solo 550 MW su circa 4 GW contrattualizzati producono già ricavi.
  • Il passaggio all’AI può spostare 35 exahash al secondo dal mining.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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I miner Bitcoin puntano sull’intelligenza artificiale

Nel quadro delineato il 23 settembre 2026, i miner pubblici di Bitcoin stanno convertendo impianti statunitensi in infrastrutture per intelligenza artificiale e calcolo ad alte prestazioni. Dopo l’halving del 2024, che ha dimezzato i premi di blocco, l’attività tradizionale è diventata meno remunerativa.

Coinvolge operatori come Core Scientific, TeraWulf, IREN e Hut 8, che hanno annunciato accordi AI e HPC complessivamente stimati fra 70 e 100 miliardi di dollari. La ragione è economica e infrastrutturale: un cliente AI può rendere circa 1,5 milioni di dollari annui per megawatt, contro 500 mila del mining, sfruttando connessioni alla rete già disponibili negli Stati Uniti. Gli investitori valutano capacità energetica e affidabilità dei locatari, oltre a hashrate e produzione di Bitcoin.

Contratti elettrici e capacità già connessa

Il vantaggio competitivo non risiede nei rack ASIC, ma nei contratti di fornitura elettrica, nelle sottostazioni e nei diritti di interconnessione negoziati in anni di attività. Per un nuovo sito, il collegamento alla rete elettrica negli Stati Uniti può richiedere anni, mentre gli hyperscaler AI cercano capacità immediata per flotte crescenti di GPU. Le infrastrutture nate per calcoli SHA-256 continui presentano densità energetica e requisiti di operatività compatibili con i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale.

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Core Scientific ha sottoscritto con CoreWeave un contratto di 12 anni da 10,2 miliardi di dollari per 590 MW; TeraWulf indica oltre 12,8 miliardi di ricavi HPC contrattualizzati. IREN ha concluso con Microsoft un accordo per servizi cloud GPU da circa 9,7 miliardi in cinque anni, mentre Hut 8 ha ottenuto più locazioni quindicennali, ciascuna valutata fra 7 e 9,8 miliardi. Questi annunci descrivono una trasformazione da operatori proof-of-work a fornitori di capacità elettrica e infrastrutture operative, ma non equivalgono automaticamente a ricavi già maturati.

La differenza di redditività per megawatt spiega l’interesse crescente per questa riconversione operativa.

Il nodo dell’utilizzo effettivo

Il divario tra contratti e utilizzo effettivo è il dato che condiziona la fase successiva. Su circa 4 GW di capacità AI e HPC contrattualizzata, soltanto 550 MW generano ricavi, pari a circa il 14%; la stima annualizzata è fra 1,1 e 1,5 miliardi. Il reindirizzamento dell’energia potrebbe inoltre sottrarre circa 35 exahash al secondo all’hashrate dei miner quotati.

Per il mercato, l’esecuzione dei progetti e la qualità dei clienti saranno quindi decisive.

FAQ

Quanto vale un megawatt per un cliente AI?

Un cliente AI può generare circa 1,5 milioni di dollari l’anno per megawatt, contro circa 500 mila dollari del mining Bitcoin.

Perché l’halving ha accelerato il cambiamento?

L’halving del 2024 ha dimezzato i premi di blocco, spingendo operatori dai margini ridotti a cercare clienti elettrici più remunerativi.

Quale contratto ha firmato Core Scientific?

Core Scientific ha firmato con CoreWeave un contratto dodicennale da 10,2 miliardi di dollari, relativo a 590 MW di capacità.

Quanta capacità AI produce già ricavi?

Circa 550 MW producono ricavi su 4 GW contrattualizzati per AI e HPC; l’utilizzo effettivo indicato è approssimativamente del 14%.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni provengono da un’analisi congiunta e accurata di fonti stampa ufficiali, fra cui Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana e integrate da fonti giornalistiche qualificate.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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