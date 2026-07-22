22 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Satsuma vende 668 Bitcoin e lascia la Borsa di Londra

La notizia in sintesi

Satsuma Technology venderà 668 Bitcoin dopo il voto favorevole degli azionisti.

venderà 668 Bitcoin dopo il voto favorevole degli azionisti. Oltre il 90% dei voti sostiene rimborso del capitale e delisting.

La procedura richiede l’approvazione dell’Alta Corte britannica.

Il caso segnala le difficoltà delle Bitcoin treasury quotate.

(Riassunto generato con AI)

Satsuma chiude la strategia Bitcoin quotata

Satsuma Technology, società britannica specializzata in tesoreria Bitcoin, venderà i 668 BTC detenuti e restituirà la maggior parte del capitale agli investitori dopo il voto dei soci, tenuto il 20 luglio. Gli azionisti hanno approvato sia il ritorno del capitale sia la cancellazione della quotazione dal London Stock Exchange, ponendo fine a una strategia avviata nel 2025 per costruire una delle poche Bitcoin treasury pienamente quotate nel Regno Unito.

Il 90,63% dei voti espressi ha sostenuto la restituzione del capitale, mentre il 90,59% ha approvato il delisting. La richiesta era arrivata da investitori rappresentanti oltre il 20% del capitale sociale emesso, fra cui Pantera Capital, che chiedevano di distribuire le risorse disponibili anziché proseguire l’attività come veicolo Bitcoin quotato.

La scelta riflette il divario creatosi tra il valore degli asset della società e quello di Borsa: le azioni di Satsuma Technology erano scese più rapidamente di Bitcoin, fino a trattare sotto il valore delle riserve detenute. Per gli investitori, la liquidazione viene quindi considerata una strada più diretta per tentare di recuperare valore.

Vendita dei BTC e iter della restituzione

Il consiglio di amministrazione ha avviato i preparativi per chiudere le attività di trading e vendere i Bitcoin. La circolare di giugno stimava che l’operazione potesse lasciare tra 27,7 e 30,9 milioni di sterline distribuibili agli azionisti, a seconda dell’esercizio dei warrant, dopo costi di transazione e il mantenimento di circa 2 milioni di sterline per il capitale operativo residuo.

L’importo definitivo dipenderà dal prezzo realizzato nella vendita dei 668 BTC, dalle spese e dai warrant. La distribuzione dovrebbe utilizzare un meccanismo di B Shares: il termine di registrazione per gli investitori aventi diritto è fissato alle 18 del 3 agosto.

Prima del pagamento sarà necessario il via libera dell’Alta Corte del Regno Unito. Il calendario indicato dalla società prevede un’udienza preliminare il 13 agosto, l’udienza di conferma dell’operazione l’8 settembre e, se autorizzata, la cancellazione della quotazione londinese il 14 settembre.

I pagamenti e i trasferimenti tramite CREST sono attesi entro il 28 settembre, pur restando soggetti ai tempi del procedimento giudiziario. Dopo la restituzione, la società potrebbe rimanere una cash shell e valutare in futuro un reverse takeover, ma non è stata annunciata alcuna operazione concreta.

Il dissenso interno mostra la portata della decisione. Quattro dei sei amministratori avevano raccomandato di respingere la proposta, sostenendo che “distrugge un asset che ha richiesto tempo e costi per essere costruito”; due direttori ritenevano invece il rimborso più utile per avvicinare il valore riconosciuto agli azionisti agli asset sottostanti.

Un precedente per le treasury societarie

La decisione ribalta il piano di espansione presentato nel 2025, quando Satsuma Technology aveva raccolto 163,6 milioni di sterline attraverso note convertibili sottoscritte, tra gli altri, da Pantera Capital, Digital Currency Group e Kraken. In quell’operazione, gli investitori avevano conferito direttamente 1.097 BTC.

Secondo Ben Werkman, chief investment officer di Strive, una prolungata debolezza di Bitcoin può spingere alcune società di tesoreria verso ristrutturazioni o consolidamenti. Il caso britannico evidenzia soprattutto il rischio della compressione del premio di Borsa rispetto alle criptovalute detenute.

La vicenda richiama il modello reso noto da Michael Saylor, ma mostra come l’accumulo di Bitcoin non garantisca da solo la sostenibilità di una società quotata quando cambiano condizioni finanziarie e fiducia del mercato.

FAQ

Quanti Bitcoin venderà Satsuma Technology?

Sì, Satsuma Technology prevede di vendere 668 BTC, secondo la circolare societaria di giugno e i preparativi autorizzati dal consiglio.

Quale percentuale ha approvato il rimborso?

Sì, il 90,63% dei voti espressi ha approvato il ritorno del capitale agli investitori durante l’assemblea generale del 20 luglio.

Quando avverrà il delisting da Londra?

Sì, la cancellazione dal London Stock Exchange è prevista per il 14 settembre, subordinatamente all’approvazione dell’Alta Corte britannica.

Quanto capitale potrebbe ricevere gli azionisti?

Sì, la stima indicata è compresa tra 27,7 e 30,9 milioni di sterline, ma dipende dal prezzo dei Bitcoin, dai costi e dai warrant.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Criptovaluta.it® e crypto.news.