9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Trasformatori elettrici frenano l’espansione dell’AI e ritardano nuovi data center negli Stati Uniti

La notizia in sintesi

I trasformatori elettrici sono il vero collo di bottiglia dell’espansione dell’AI.

Secondo il Financial Times, i tempi di consegna arrivano fino a cinque anni.

Negli Stati Uniti molti data center previsti rischiano ritardi o cancellazioni.

Anche il mining di Bitcoin compete per la stessa infrastruttura energetica.

(Riassunto generato con AI)

Trasformatori, il nodo nascosto dell’AI

I trasformatori elettrici stanno emergendo come il principale vincolo infrastrutturale per la crescita globale dell’intelligenza artificiale, più dei chip e delle catene di fornitura dei semiconduttori. Secondo quanto riportato dal Financial Times, nelle ultime ore il tema si è imposto nel dibattito sull’espansione dei data center, soprattutto negli Stati Uniti, dove la domanda energetica sta accelerando. Il problema riguarda dispositivi essenziali per alzare o abbassare la tensione elettrica e distribuire energia a edifici, fabbriche e centri di calcolo.

Senza questi apparati, l’infrastruttura fisica che alimenta modelli linguistici, servizi cloud e sistemi di calcolo ad alta intensità semplicemente non può entrare in funzione. Il perché è diretto: la corsa all’AI sta aumentando il fabbisogno di potenza in tempi più rapidi rispetto alla disponibilità dei componenti di rete necessari a collegare nuovi impianti.

Domanda in crescita, offerta sotto pressione

Il dato più rilevante riguarda i tempi di consegna. Secondo il Financial Times, per ottenere un trasformatore di potenza l’attesa può ormai arrivare fino a cinque anni, contro i circa 24-30 mesi tipici prima del 2020. Nello stesso periodo, la domanda per questi dispositivi è aumentata di circa il 119% dal 2019.

Negli Stati Uniti, che importano circa l’80% dei propri trasformatori di potenza, è previsto un deficit del 30% nei trasformatori di distribuzione entro il 2025. L’impatto potenziale sui data center è significativo: quasi la metà dei progetti pianificati per il 2026, circa 140 iniziative pari a circa 12 GW di capacità, rischia ritardi o cancellazioni.

Il quadro va letto in una prospettiva più ampia. La capacità globale dei data center è attesa a 220 GW entro il 2030, circa sei volte i livelli del 2020, mentre il loro consumo elettrico potrebbe collocarsi tra 945 TWh e 1.400 TWh entro la fine del decennio. Non è quindi solo una storia di AI, ma di disponibilità di rete e accesso all’energia. In questo contesto rientra anche il mining di Bitcoin, che compete sempre più spesso con i data center per la stessa capacità di connessione e per la medesima infrastruttura elettrica.

Perché conta già nelle scelte industriali

La scarsità di trasformatori sta aumentando il valore strategico dei siti che dispongono già di connessioni elettriche operative. Per questo, osserva la fonte, si moltiplicano accordi in cui società legate all’AI acquisiscono o affiancano strutture già collegate alla rete, incluse attività minerarie crypto attuali o dismesse.

Se tra il 30% e il 50% della capacità prevista dei data center statunitensi dovesse slittare, anche l’offerta di potenza di calcolo destinata a modelli linguistici e agenti AI on-chain potrebbe restringersi. Il segnale, per il mercato, è chiaro: oggi il vantaggio competitivo non dipende solo dai chip, ma dalla capacità già assicurata di energia e infrastrutture.

FAQ

Cosa fanno i trasformatori elettrici?

Sì, servono ad alzare o abbassare la tensione elettrica, permettendo il trasporto dell’energia e la consegna sicura a data center, edifici e impianti industriali.

Quanto sono aumentati i tempi di consegna?

Sì, secondo il Financial Times possono arrivare fino a cinque anni, mentre prima del 2020 erano in genere compresi tra 24 e 30 mesi.

Perché gli Stati Uniti sono esposti?

Sì, perché importano circa l’80% dei trasformatori di potenza e potrebbero affrontare un deficit del 30% nei trasformatori di distribuzione entro il 2025.

Quale impatto sui data center previsti?

Sì, quasi metà dei progetti USA previsti per il 2026, circa 140 per 12 GW, è esposta a ritardi o cancellazioni.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing e Financial Times.