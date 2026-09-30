30 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai KONA amplia la gamma italiana con l’allestimento Dark Line

La notizia in sintesi Hyundai ripercorre quasi dieci anni di evoluzione della KONA.

La gamma italiana 2026 include benzina, GPL, full-hybrid ed elettrica.

L’allestimento Dark Line è stato sviluppato per il mercato italiano.

KONA Electric debuttò in Europa nel 2018.

Hyundai aggiorna per il 2026 la gamma italiana di KONA, il SUV compatto lanciato nel 2017, introducendo l’allestimento Dark Line sviluppato per il mercato nazionale. Il modello è oggi disponibile con motorizzazioni a benzina, GPL, full-hybrid ed elettriche, in cinque allestimenti: XTech, Dark Line, Business, N Line ed Excellence.

L’occasione dell’aggiornamento porta la casa coreana a ricostruire la storia del modello, nato come primo B-SUV del marchio e progressivamente esteso a varianti ibride, elettriche e sportive. La seconda generazione, arrivata nel 2023, è tuttora quella in commercio.

Il debutto del 2017

La prima Hyundai KONA fu annunciata all’inizio del 2017 e arrivò in Italia verso la fine dello stesso anno. Il nome deriva da un distretto dell’isola di Hawaii, Big Island. Al lancio, il modello misurava 4.165 millimetri in lunghezza, aveva un passo di 2.600 millimetri e un bagagliaio da 361 litri, estendibile a 1.143 litri.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La gamma iniziale prevedeva due motori a benzina: il tre cilindri 1.0 T-GDI da 120 CV, con trazione anteriore e cambio manuale, e il 1.6 T-GDI da 177 CV, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico doppia frizione a sette rapporti. Fra le dotazioni disponibili figuravano head-up display, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, impianto audio Krell e sistemi di assistenza alla guida Hyundai SmartSense.

L’arrivo della versione elettrica

Nel 2018 debuttò KONA Electric. Hyundai la presentò come il primo SUV compatto completamente elettrico offerto da un costruttore in Europa. La variante si distingueva dalle versioni con motore termico per la calandra chiusa, che integrava la presa di ricarica.

La prima generazione elettrica era proposta con batterie da 39,2 oppure 64 kWh e motori da 136 o 204 CV. L’autonomia dichiarata raggiungeva quasi 470 chilometri nel ciclo WLTP. La commercializzazione iniziò nell’estate del 2018, portando un modello a batteria nel segmento dei SUV compatti.

Nel 2019 la famiglia si ampliò con KONA Hybrid, dotata di powertrain full-hybrid da 141 CV e dei servizi connessi Bluelink. Secondo i dati riportati da Hyundai, le vendite europee del modello arrivarono a 120.000 esemplari. Nello stesso periodo KONA ottenne l’iF Design Award, il Red Dot Award 2018 per il design e il riconoscimento Best Car of the Year 2019 assegnato dal quotidiano spagnolo ABC.

Con il restyling del 2021, Hyundai estese l’elettrificazione anche a motori mild-hybrid a 48 Volt. La gamma arrivò a comprendere cinque motorizzazioni, tre trasmissioni e due sistemi di trazione, oltre all’allestimento N Line. Il diesel 1.6 da 136 CV e il benzina 1.0 T-GDI da 120 CV furono i propulsori interessati dall’introduzione della tecnologia a 48 Volt.

Per il mercato italiano, Hyundai indicava oltre 34.000 clienti nei primi tre anni di commercializzazione, con le full-hybrid oltre il 45% delle immatricolazioni secondo dati UNRAE aggiornati a marzo 2021. KONA Electric fu il SUV elettrico più immatricolato in Italia nel 2020 e la sua autonomia arrivò fino a 484 chilometri.

La parentesi sportiva di KONA N

Nel 2021 arrivò anche KONA N, primo SUV della divisione ad alte prestazioni Hyundai N. Il modello montava un motore 2.0 T-GDI da 280 CV, il cambio automatico a doppia frizione N DCT a otto rapporti e un differenziale elettronico a slittamento limitato.

Le prestazioni dichiarate prevedevano l’accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 5,5 secondi e una velocità massima di 240 chilometri orari. La dotazione tecnica comprendeva sospensioni a controllo elettronico, scocca irrigidita, impianto frenante maggiorato e Performance Head-Up Display.

La seconda generazione

La generazione attuale è stata presentata all’inizio del 2023. Hyundai ha sviluppato il progetto partendo dalla variante elettrica, anziché da quella con motore endotermico. Le dimensioni sono cresciute: 4.355 millimetri di lunghezza, passo di 2.660 millimetri, larghezza di 1.825 millimetri e altezza di 1.575 millimetri. Il bagagliaio è salito a 466 litri.

Il nuovo modello ha introdotto la firma luminosa anteriore Seamless Horizon Lamp e un abitacolo con doppio display panoramico da 12,3 pollici. È inoltre il primo Hyundai ad adottare il sistema Connected Car Navigation Cockpit, con aggiornamenti software Over-the-Air. Il coefficiente aerodinamico dichiarato è di 0,27.

La nuova KONA è arrivata in Italia nella tarda primavera del 2023 con propulsori ibridi e tradizionali; la versione elettrica è seguita dopo l’estate. KONA Electric è stata proposta con batterie da 48,4 e 65,4 kWh e potenze fino a 217 CV, successivamente ridotte a 204 CV.

Per la variante elettrica Hyundai dichiara fino a 510 chilometri di autonomia nel ciclo combinato WLTP e oltre 681 chilometri nel ciclo urbano. Tra gli elementi specifici figurano il vano anteriore frunk, il sistema i-PEDAL per la guida con il solo acceleratore, la funzione Vehicle-to-Load interna e la presa di ricarica anteriore illuminata.

All’inizio del 2024, KONA Electric è diventata la prima elettrica Hyundai proposta anche con pacchetto estetico N Line. La versione adotta elementi distintivi rispetto alle altre motorizzazioni, fra cui la Pixelated Seamless Horizon Lamp e dettagli esterni a motivo pixel.

Gamma 2026 e allestimento Dark Line

Con il Model Year 2026 e l’omologazione Euro 6E-Bis, Hyundai indica 115 CV per il motore 1.0 T-GDI, 150 CV per il 1.6 T-GDI con cambio DCT e 138 CV per il full-hybrid. Nella gamma italiana è tornata anche l’alimentazione GPL, con un motore da 110 CV.

La novità specifica per l’Italia è l’allestimento Dark Line, inserito accanto a XTech, Business, N Line ed Excellence. Hyundai segnala inoltre che KONA Electric ha ricevuto il Green NCAP LCA Award: fra le 18 auto elettriche testate, cinque hanno raggiunto la soglia richiesta dal riconoscimento dedicato all’impatto ambientale nell’intero ciclo di vita.

L’evoluzione della KONA riflette l’ampliamento delle alimentazioni disponibili nel segmento dei SUV compatti. Dalla prima serie a benzina del 2017 alla gamma 2026, il modello riunisce oggi motori tradizionali, GPL, ibridi ed elettrici, con una configurazione di allestimenti che Hyundai ha adattato anche alle richieste del mercato italiano.