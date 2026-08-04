Auto elettriche, a luglio 7.183 immatricolazioni: quota al 5,8%

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Italia : 7.183 auto elettriche immatricolate a luglio

: 7.183 auto elettriche immatricolate a luglio La quota BEV scende al 5,8% dal 10,1% di giugno

Nei primi sette mesi registrate 86.003 vetture elettriche

Le flotte aziendali indicate come leva per una domanda stabile

Riassunto generato con AI

Auto elettriche, crescita rallentata dopo gli incentivi

Il mercato italiano delle auto elettriche ha immatricolato 7.183 vetture full electric a luglio, segnando un aumento del 24,8% rispetto allo stesso mese del 2025. Il dato riguarda l’Italia, dove la quota delle elettriche è però scesa al 5,8%, contro il 10,1% registrato a giugno, evidenziando un rallentamento dopo il picco sostenuto dagli incentivi.

La frenata arriva con il progressivo esaurimento delle consegne relative al bonus introdotto nell’ottobre 2025, le cui risorse erano terminate in un solo giorno. Il confronto mostra quindi una domanda ancora molto sensibile alle misure pubbliche, anziché stabilizzata da condizioni strutturali di mercato.

Nei primi sette mesi dell’anno le immatricolazioni elettriche restano comunque in crescita: sono state 86.003, il 70,4% in più sul 2025. La quota cumulata è salita all’8,1%, dal 5,2% dell’anno precedente, mentre il parco circolante ha raggiunto 441.453 vetture al 31 luglio.

Il divario europeo e l’incertezza della filiera

Il passaggio dal 10,1% di giugno al 5,8% di luglio non descrive necessariamente un calo dell’interesse per l’elettrico. Riflette soprattutto l’effetto di incentivi concentrati in finestre brevi, capaci di anticipare gli ordini ma non di offrire continuità a famiglie, concessionari e imprese.

Per la filiera, l’intermittenza della domanda rende più complessa la pianificazione di scorte, campagne commerciali, ricarica, servizi finanziari e assistenza post-vendita. Anche i costruttori devono calibrare l’assegnazione dei volumi al mercato italiano, mentre la distribuzione alterna picchi legati ai bonus e fasi di rallentamento.

Il confronto europeo accentua la distanza: a giugno 2026 le elettriche valevano il 29,6% del mercato francese, il 28,4% di quello tedesco e il 30,1% nel Regno Unito. La Spagna, al 9,6%, era vicina al 10,1% italiano di giugno, ottenuto tuttavia durante l’effetto degli incentivi.

Il ritardo non è soltanto commerciale. Una diffusione più lenta può limitare lo sviluppo di ricarica, servizi energetici, mercato dell’usato e competenze in elettronica di potenza, software, batterie, manutenzione specializzata e integrazione tra veicolo e rete.

Flotte aziendali, possibile leva per la continuità

Le flotte aziendali emergono come possibile strumento per ridurre la dipendenza dai bonus estemporanei. Il comparto risponde rapidamente alle modifiche fiscali, come mostrato dalla riforma dei fringe benefit, e un trattamento più favorevole per le auto a zero emissioni potrebbe sostenere il rinnovo dei veicoli.

Dopo alcuni anni, le vetture aziendali possono inoltre alimentare il mercato dell’usato elettrico, aumentando la disponibilità di modelli a prezzi più accessibili. L’efficacia di questa leva dipenderebbe però da regole pluriennali, trasparenti e coordinate con domanda, infrastrutture e filiera.

Il mercato complessivo è cresciuto del 3,5% a luglio, con 123.191 immatricolazioni, ma l’elettrico resta esposto alle decisioni pubbliche. La conseguenza futura è industriale: senza stabilità, l’Italia rischia accelerazioni temporanee mentre gli altri mercati europei consolidano investimenti e competenze.

FAQ

Quante auto elettriche sono state immatricolate a luglio?

Sì, le immatricolazioni full electric sono state 7.183, con un incremento del 24,8% rispetto a luglio 2025.

Qual è stata la quota elettrica italiana a luglio?

Sì, le auto elettriche hanno raggiunto una quota del 5,8%, in discesa dal 10,1% rilevato a giugno.

Perché il mercato elettrico ha rallentato?

Sì, il rallentamento è collegato al progressivo esaurimento delle vetture acquistate attraverso il bonus introdotto nell’ottobre 2025.

Come si confronta l’Italia con Francia e Germania?

Sì, a giugno 2026 l’elettrico valeva il 29,6% in Francia e il 28,4% in Germania, contro il 10,1% italiano.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Affaritaliani.it.