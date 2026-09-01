1 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai i20: eCall 5G e cambio automatico anche sulla Dark Line

La notizia in sintesi Hyundai i20 MY27 debutta in Italia con eCall di nuova generazione 5G.

debutta in Italia con eCall di nuova generazione 5G. La Dark Line può essere ordinata anche con cambio automatico 7DCT.

può essere ordinata anche con cambio automatico 7DCT. Il motore principale resta il benzina 1.0 T-GDI da 90 CV.

I prezzi partono da 19.900 euro e arrivano a 25.250 euro.

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Hyundai i20 MY27, sicurezza e gamma aggiornate

Hyundai i20 MY27 arriva sul mercato italiano con un aggiornamento concentrato su connettività, sicurezza e configurazioni disponibili, senza modificare profondamente design e motorizzazioni. Il Model Year 2027 della compatta di Hyundai introduce il sistema Next Generation eCall con tecnologia 5G e amplia l’offerta del cambio automatico 7DCT, ora previsto anche per l’allestimento Dark Line.

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L’intervento risponde alla crescente centralità dei servizi connessi e dei dispositivi di assistenza nelle vetture di segmento B. La i20 conserva una proposta tradizionale, con motore turbo benzina, cambio manuale o automatico e anche una variante GPL, in una fascia di mercato dove le possibilità di scelta si stanno riducendo.

Il listino italiano parte da 19.900 euro per la Dark Line con motore 1.0 T-GDI da 90 CV e trasmissione manuale. L’aggiornamento segue un primo semestre 2026 positivo per il modello, che ha registrato una crescita delle immatricolazioni del 16%, con quasi 1.000 unità in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

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La scelta di intervenire sugli equipaggiamenti, più che sull’impostazione della vettura, conferma la volontà di mantenere competitiva la Hyundai i20 attraverso contenuti concreti per l’uso quotidiano. Il nuovo eCall punta alla gestione delle emergenze, mentre il 7DCT sulla Dark Line amplia le alternative per chi cerca maggiore praticità nella guida urbana.

Restano invariati i tre livelli di allestimento: Dark Line, Connectline e Prime. La gamma continua così a coprire esigenze differenti, dal prezzo d’ingresso alla dotazione più completa.

eCall 5G e 7DCT: cosa cambia sulla i20

La principale novità della Hyundai i20 MY27 è il Next Generation eCall con connettività 5G. Il sistema può mettere automaticamente il veicolo in comunicazione con i servizi di emergenza in caso di incidente, con l’obiettivo di rendere più precisa e affidabile la trasmissione delle informazioni nelle situazioni critiche.

Non è un dispositivo destinato a modificare l’esperienza di guida ordinaria, ma rafforza il profilo di sicurezza della compatta coreana. L’adozione della nuova connettività indica anche come le tecnologie legate ai servizi di emergenza e ai dati di bordo stiano assumendo peso nelle auto di segmento B.

La dotazione disponibile comprende quadro strumenti digitale, sistema multimediale da 10,25 pollici, navigazione, Apple CarPlay, Android Auto e servizi connessi Bluelink. Per il MY27, Hyundai dichiara consumi WLTP compresi tra 5,57 e 6,15 l/100 km, secondo la configurazione scelta.

Sul fronte degli aiuti alla guida, i sistemi Hyundai SmartSense includono l’assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti. Sono inoltre previsti mantenimento attivo della corsia, riconoscimento dei limiti di velocità e rilevamento della stanchezza del conducente.

Sotto il cofano resta il benzina 1.0 T-GDI da 90 CV, abbinabile al manuale a sei rapporti o all’automatico a doppia frizione 7DCT. La vera estensione di gamma riguarda la Dark Line: per questa versione l’automatico diventa disponibile, eliminando un vincolo precedente per chi voleva un allestimento più caratterizzato esteticamente.

La proposta comprende anche una variante GPL con cambio manuale. La coesistenza di alimentazioni e trasmissioni diverse mantiene ampia l’offerta della i20 rispetto a molte concorrenti che hanno ridotto versioni e configurazioni disponibili.

La Connectline dispone di cerchi in lega da 16 pollici, strumentazione digitale e navigatore touchscreen da 10,25 pollici, Bluelink, sensori posteriori e retrocamera. La Dark Line aggiunge cerchi nero lucido da 16 pollici, tetto nero a contrasto, calotte degli specchietti e montanti scuri, oltre a un abitacolo coordinato.

Al vertice della gamma, la Prime offre cerchi da 17 pollici, fari Full LED, gruppi ottici posteriori a LED, vetri oscurati, specchietti elettricamente ripiegabili, climatizzatore automatico, illuminazione ambiente, sensore pioggia e ricarica wireless per smartphone. La differenziazione tra allestimenti riguarda quindi sia l’immagine sia il livello di dotazione.

Prezzi e scelta tra i tre allestimenti

La Hyundai i20 MY27 Dark Line manuale costa 19.900 euro, mentre con il nuovo 7DCT raggiunge 21.400 euro. La Connectline è proposta a 22.250 euro con cambio manuale e a 23.750 euro con doppia frizione.

La Prime parte da 23.750 euro con trasmissione manuale e arriva a 25.250 euro con il 7DCT. Tra la versione d’ingresso e la configurazione più ricca automatica la differenza è quindi di 5.350 euro.

La scelta dipende dall’equilibrio ricercato tra immagine, tecnologia e comfort. Dark Line privilegia la caratterizzazione estetica, Connectline concentra la dotazione utile nell’uso quotidiano e Prime riunisce gli equipaggiamenti più completi.

Il mantenimento di un prezzo iniziale sotto i 20.000 euro, unito alla disponibilità di manuale, automatico e GPL, è l’aspetto più rilevante della strategia MY27. L’eCall 5G e il 7DCT sulla Dark Line non trasformano il modello, ma rendono la sua configurazione più flessibile.

FAQ

Quanto costa Hyundai i20 MY27?

Il listino parte da 19.900 euro per la Dark Line 1.0 T-GDI da 90 CV con cambio manuale.

Quale motore monta Hyundai i20 MY27?

La gamma benzina ruota attorno al 1.0 T-GDI da 90 CV, disponibile con manuale a sei rapporti o automatico 7DCT.

La Dark Line ha il cambio automatico?

Il cambio automatico 7DCT è disponibile sulla Dark Line MY27, al prezzo di 21.400 euro.

Quali sistemi di sicurezza include i20 MY27?

Hyundai SmartSense comprende assistenza anti-collisione frontale, mantenimento corsia, riconoscimento limiti e rilevamento della stanchezza del conducente.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica redazionale con supervisione umana, basata sull’analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.