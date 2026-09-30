30 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Grenke Italia cresce del 17% nel noleggio operativo strumentale

La notizia in sintesi Grenke Italia segnala una crescita del 17% a valore nei primi otto mesi del 2026

Il noleggio operativo strumentale ha raggiunto 960 milioni di euro tra gennaio e agosto

Nel segmento small ticket Grenke indica una quota del 51% a valore

L’azienda cita anche l’avvio a regime della partnership con Intesa Sanpaolo

Grenke Italia comunica di aver registrato una crescita del 17% a valore nei primi otto mesi del 2026 nel noleggio operativo di beni strumentali. Il risultato si colloca in un mercato che, secondo i dati Assilea citati dall’azienda, tra gennaio e agosto è cresciuto dello 0,63% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il comparto del noleggio operativo strumentale ha raggiunto nei primi otto mesi dell’anno 960 milioni di euro, per un totale di 75.228 contratti. Il numero dei contratti è aumentato del 7,5%, mentre il valore complessivo del mercato è rimasto vicino ai livelli dell’anno precedente. I dati descrivono quindi un’espansione soprattutto nel numero delle operazioni, con una variazione più contenuta in termini di valore.

Il segmento dei contratti fino a 25 mila euro, definito small ticket, ha totalizzato 369 milioni di euro, in aumento del 3,4% su base annua. In questa fascia Grenke Italia dichiara una quota del 51% a valore e del 50% per numero di contratti. Sul totale del mercato, invece, la società indica una quota del 33,95% a valore e del 49,9% per numero di contratti.

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Il noleggio operativo riguarda beni e attrezzature destinati alle attività aziendali e viene utilizzato dalle imprese per distribuire nel tempo il costo di tecnologie, strumenti e altri asset produttivi. I dati diffusi da Grenke si concentrano in particolare sulle piccole e medie imprese e sugli investimenti di importo contenuto, che costituiscono il perimetro del mercato small ticket.

Aurelio Agnusdei, country manager di Grenke Italia, collega la crescita dell’azienda all’andamento generale del comparto e alla capacità di risposta alle richieste delle imprese. «I risultati dei primi otto mesi dell’anno confermano la solidità del nostro modello e la capacità di Grenke di accompagnare concretamente gli investimenti delle imprese italiane», afferma Aurelio Agnusdei, country manager di Grenke Italia. «La crescita del 17% a valore assume un significato ancora più importante se letta nel contesto di un mercato sostanzialmente stabile. Anche la partnership con Intesa Sanpaolo sta entrando a regime e inizia a dare i suoi frutti. Continuiamo a rispondere alle esigenze soprattutto delle piccole e medie imprese, mettendo a loro disposizione una soluzione flessibile che consente di investire in tecnologie, beni e attrezzature favorendo il rinnovo e superando l’obsolescenza, e preservando al tempo stesso la capacità finanziaria delle aziende».

La partnership con Intesa Sanpaolo viene indicata dalla società come uno degli elementi che sta iniziando a produrre risultati, senza che nel comunicato siano forniti dettagli sul numero di operazioni o sul contributo quantitativo dell’accordo alla crescita registrata nei primi otto mesi.

Il confronto fra la crescita dichiarata da Grenke Italia e l’andamento del mercato mostra una distanza rilevante: mentre il comparto nel suo complesso è salito dello 0,63% a valore, il segmento small ticket è cresciuto del 3,4%. Le quote comunicate dall’azienda la collocano soprattutto nel mercato dei contratti fino a 25 mila euro, dove concentra la maggior parte della propria presenza.

I prossimi dati annuali chiariranno se il ritmo rilevato fra gennaio e agosto sarà confermato anche nell’ultima parte del 2026. Per ora, il quadro diffuso dall’azienda segnala un incremento delle operazioni nel settore e una crescita a valore più contenuta per il mercato nel suo complesso.