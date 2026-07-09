9 Luglio 2026

Home / MOTORI / Carburanti, benzina e gasolio in rialzo in Italia per tensioni in Medio Oriente

La notizia in sintesi

Italia , carburanti in rialzo secondo le rilevazioni del 9 luglio.

, carburanti in rialzo secondo le rilevazioni del 9 luglio. Gasolio e benzina aumentano alla pompa, con autostrade oltre i 2 euro per il diesel.

Pesano tensioni in Medio Oriente e rincari delle quotazioni dei prodotti raffinati.

e rincari delle quotazioni dei prodotti raffinati. L’effetto pieno degli aumenti è atteso dal 10 luglio sulla rete distributiva.

(Riassunto generato con AI)

Carburanti, nuovi rincari in Italia

I prezzi dei carburanti in Italia sono tornati a salire con decisione, secondo le rilevazioni diffuse il 9 luglio e rilanciate da Staffetta Quotidiana e dal Mimit. La notizia riguarda soprattutto benzina e gasolio, aumentati sia sulla rete stradale nazionale sia in autostrada, mentre la causa principale viene indicata nel peggioramento della crisi in Medio Oriente, che ha fatto impennare le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati.

Il quadro è già visibile ai distributori, ma secondo le fonti l’impatto completo dei rialzi dovrebbe emergere a partire dal 10 luglio. Nella mattina del 9 luglio il prezzo medio self service sulla rete nazionale è risultato pari a 1,858 euro al litro per la benzina e 1,946 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, la benzina self è salita a 1,951 euro, mentre il diesel ha raggiunto 2,033 euro al litro.

Quotazioni in corsa e effetti alla pompa

Il dato più rilevante è la velocità del rincaro a monte della filiera. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, secondo quanto riportato, sono salite di quasi dieci centesimi al litro per il gasolio e di quasi quattro centesimi per la benzina.

Questo scarto spiega perché gli operatori del settore parlino di un effetto non ancora del tutto scaricato sui prezzi finali praticati ai consumatori. Nelle stesse ore Tamoil ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina, segnale coerente con la pressione in atto sul mercato.

Nel dettaglio delle medie praticate comunicate dai gestori all’Osservatorio del Mimit, la benzina self service si attesta a 1,857 euro al litro e il diesel a 1,944. Al servito i valori salgono a 1,994 euro per la benzina e 2,083 per il gasolio.

Per gli altri carburanti, il Gpl è indicato a 0,755 euro self sulla rete nazionale, con media servito a 0,766, mentre il metano resta a 1,553 self e 1,554 al servito. Sulla rete autostradale Gpl e metano risultano invariati rispetto al giorno precedente.

Le fonti collegano la fiammata soprattutto al deterioramento del quadro geopolitico tra Stati Uniti e Iran. In questo scenario, il ritorno di tensioni nell’area e la maggiore incertezza sui flussi energetici internazionali stanno alimentando nuovi rialzi, con il petrolio tornato in area 80 dollari al barile secondo una delle ricostruzioni disponibili.

Per il mercato italiano il punto chiave resta però la trasmissione quasi immediata dei rincari dei raffinati ai listini alla pompa, in particolare sul diesel, che mostra gli aumenti più marcati e supera in autostrada la soglia dei due euro al litro.

Perché il diesel resta il sorvegliato speciale

La dinamica osservata conferma che il gasolio è oggi il carburante più esposto alla volatilità internazionale. L’aumento quasi doppio rispetto alla benzina nelle quotazioni dei raffinati suggerisce una pressione più forte su trasporti, logistica e costi d’esercizio per famiglie e imprese.

Se il quadro geopolitico non si stabilizzerà, il rischio implicito è che gli adeguamenti registrati il 9 luglio rappresentino solo una fase intermedia, con ulteriori ritocchi possibili nei giorni successivi lungo tutta la rete, soprattutto dove i margini di prezzo sono già più elevati, come in autostrada.

FAQ

Quanto costa la benzina self il 9 luglio?

Sì, la media nazionale self service indicata dalle fonti è di 1,858 euro al litro.

Quanto costa il diesel in autostrada?

Sì, la media self service in autostrada è di 2,033 euro al litro, oltre la soglia dei due euro.

Perché i carburanti stanno aumentando?

Sì, le fonti indicano il peggioramento della crisi in Medio Oriente e il balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati.

Quando si vedrà l’effetto completo dei rincari?

Sì, secondo Staffetta Quotidiana l’effetto compiuto sui prezzi alla pompa è atteso a partire dal 10 luglio.

Da quali fonti è stata verificata la notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Quattroruote e alVolante.