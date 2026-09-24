24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/MOST e GSTIKC siglano un accordo su mobilità sostenibile e dati

La notizia in sintesi MOST e GSTIKC hanno firmato a Pechino un Memorandum of Understanding.

L’intesa riguarda guida autonoma, infrastrutture intelligenti, dati e interoperabilità.

Previste ricerche congiunte, seminari annuali e collaborazioni tra università e imprese.

La missione italiana si svolge a Pechino e Shenzhen dal 20 al 26 settembre.

Il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) e il Global Sustainable Transport Innovation and Knowledge Center (GSTIKC) hanno sottoscritto il 23 settembre a Pechino un Memorandum of Understanding per avviare una cooperazione tra Italia e Cina nel campo dei trasporti. L’accordo riguarda, tra gli altri temi, guida autonoma, connettività, infrastrutture intelligenti, cybersecurity, logistica e gestione dei dati.

La firma è avvenuta durante il China-Italy Workshop on Sustainable Transport Innovation, inserito nel Global Sustainable Transport Forum 2026 promosso dal Ministero dei Trasporti della Repubblica Popolare Cinese. Al centro dell’intesa c’è la possibilità di sviluppare studi condivisi, scambi di conoscenze e iniziative tra università, centri di ricerca, imprese e amministrazioni locali.

Dalla collaborazione scientifica ai progetti comuni

Il Memorandum prevede attività congiunte su strategie, pianificazione, standard e tecnologie per i trasporti. Le due organizzazioni indicano anche la selezione di buone pratiche internazionali, l’organizzazione di un seminario annuale sull’innovazione nel settore e la partecipazione coordinata a programmi di ricerca italiani, europei e cinesi.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

MOST sarà incaricato di raccordare le competenze dei soggetti italiani coinvolti, mentre GSTIKC faciliterà il contatto con istituzioni, organizzazioni scientifiche e operatori tecnologici cinesi. L’obiettivo dichiarato è portare la collaborazione oltre il confronto istituzionale, con analisi, scambi tra ricercatori, dimostrazioni e sperimentazioni applicate.

L’onorevole Vinicio Giuseppe Guido Peluffo ha collegato l’intesa alla necessità di affrontare questioni che travalicano i confini nazionali:

“La cooperazione internazionale è essenziale per affrontare sfide che, come la trasformazione della mobilità, superano i confini nazionali. L’intesa tra MOST e GSTIKC offre a Italia e Cina un’occasione per mettere in dialogo competenze scientifiche, capacità industriali ed esperienze istituzionali, e per trasformare questo confronto in progetti concreti. Scambiare conoscenze e sviluppare sperimentazioni comuni significa contribuire a una mobilità più sicura e sostenibile, valorizzando al tempo stesso le eccellenze italiane e creando nuove opportunità per la ricerca e le imprese. È su iniziative come questa che il dialogo tra i nostri Paesi può costruire risultati duraturi, a beneficio dei cittadini e dei territori”.

Per Gianmarco Montanari, direttore generale di MOST, l’accordo interviene in una fase di trasformazione dei sistemi di trasporto, segnata dall’impiego di intelligenza artificiale, automazione e infrastrutture digitali.

“La mobilità sta entrando in una nuova fase, nella quale intelligenza artificiale, automazione, connettività e infrastrutture digitali cambiano non solo i veicoli, ma l’organizzazione stessa dei trasporti. In questo scenario nessun Paese può innovare da solo. L’accordo con GSTIKC crea un canale stabile tra l’ecosistema italiano e quello cinese, mettendo in relazione ricerca, industria e istituzioni. Il nostro obiettivo è trasformare il confronto in progetti concreti, capaci di accelerare la sperimentazione, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico, valorizzando le competenze italiane nei contesti in cui oggi si stanno definendo i nuovi standard della mobilità.”

La delegazione e il programma della missione

La delegazione italiana comprende MOST, Pirelli, Ferrovie dello Stato Italiane, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi di Napoli Federico II e Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Il workshop è suddiviso in sessioni dedicate alle politiche per la mobilità sostenibile, allo sviluppo tecnologico e industriale e alle infrastrutture intelligenti.

Ai lavori partecipano, fra gli altri, il Ministero dei Trasporti cinese, il Beijing Smart Transportation Development Center, lo Shenzhen Urban Transport Planning Center, il National Innovation Center for Intelligent and Connected Vehicles, Tsinghua University, Beijing University of Technology, Pony.ai, QCraft Intelligent Technology, Xiaomi Auto e Xpeng.

Il programma della missione, previsto a Pechino e Shenzhen dal 20 al 26 settembre, comprende visite alla Beijing University of Technology, a Xiaomi Auto e alla Yizhuang Autonomous Driving Demonstration Zone, area dedicata ai test sulla guida autonoma. A Shenzhen sono previsti incontri con lo Shenzhen Municipal Transport Bureau e una visita a Baidu.

Ricerca e relazioni istituzionali

La parte conclusiva del workshop è dedicata alle possibilità di collaborazione nei programmi di ricerca, con riferimenti a Horizon Europe e al National Key Research and Development Program cinese. L’intesa punta inoltre a creare un meccanismo stabile di cooperazione tra imprese, università e organizzazioni scientifiche.

Liu Peng, direttore generale di GSTIKC, ha definito il Memorandum un passaggio per la cooperazione nei trasporti tra i due Paesi:

“Sustainable mobility is central to implementing the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and advancing the UN Decade of Sustainable Transport 2026-2035. As a high-end think-tank, international cooperation and people-to-people exchange platform under China’s Ministry of Transport, GSTIKC strives for open connectivity, innovation-driven growth and green-low-carbon transition in global transport. This MOU serves as a key milestone for China-Italy transport cooperation. We will cooperate with MOST to share best practices, carry out joint research and turn consensus into practical projects for safer, greener and smarter transport systems.”

Alla missione hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, del Consolato Generale d’Italia a Guangzhou e dell’Associazione parlamentare di amicizia Italia-Cina. Durante la visita, la delegazione ha incontrato l’ambasciatore Massimo Ambrosetti a Pechino ed è stata accompagnata a Shenzhen dai rappresentanti del Consolato italiano a Guangzhou.

FAQ

Chi ha firmato l’accordo a Pechino?

MOST e il Global Sustainable Transport Innovation and Knowledge Center (GSTIKC) hanno firmato il Memorandum of Understanding il 23 settembre 2026.

Quali temi copre il Memorandum?

Guida autonoma, connettività, C-ITS, cybersecurity, interoperabilità, logistica, aviazione e governance dei dati sono gli ambiti indicati dall’intesa.

Quali attività prevede la collaborazione?

Studi congiunti, scambi tra ricercatori, attività dimostrative, sperimentazioni, selezione di buone pratiche e un seminario annuale sono previsti dal Memorandum.

Quali città ospitano la missione italiana?

Pechino e Shenzhen ospitano il programma della delegazione italiana, in calendario dal 20 al 26 settembre.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.