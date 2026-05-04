Home / MOTORI / Governo aumenta le accise sulla benzina, rincari immediati alla pompa per automobilisti e autotrasportatori

Prezzi carburanti in Italia: chi paga cosa, dove e perché

In Italia, i prezzi dei carburanti auto continuano a oscillare, con differenze significative tra modalità self service e servito e tra marchi principali e pompe bianche.

Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio del Mimit, basate sui dati comunicati dai gestori degli impianti, fotografano il costo medio di benzina, diesel, GPL, metano e GNL su tutto il territorio nazionale.

Le misurazioni, aggiornate a ieri mattina, arrivano in una fase di forte attenzione politica e mediatica sull’effetto accise e sull’impatto dei carburanti sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi di trasporto delle imprese.

In sintesi:

Benzina self service a 1,892 euro/litro, diesel self oltre la soglia 2 euro/litro.

Al servito il gasolio supera in media 2,18 euro/litro, benzina sopra 2 euro.

GPL sotto 0,82 euro/litro, metano e GNL sopra 1,50 euro/kg.

Tra i marchi principali differenze fino a circa 10 centesimi al litro.

Le medie nazionali evidenziano la benzina self service a 1,892 euro/litro, con le compagnie tradizionali a 1,907 e le pompe bianche a 1,860.

Per il diesel self service il prezzo medio sale a 2,049 euro/litro, con le compagnie a 2,054 e le pompe bianche a 2,040, segnalando una soglia psicologica superata in modo stabile.

Al servito, la benzina verde tocca in media 2,008 euro/litro (2,054 euro/litro per le compagnie, 1,922 per le pompe bianche), mentre il gasolio arriva a 2,187 euro/litro (2,229 compagnie, 2,108 pompe bianche).

I carburanti alternativi mostrano un quadro più contenuto ma comunque in tensione: il GPL al servito si attesta a 0,819 euro/litro (0,831 compagnie, 0,807 pompe bianche).

Il metano auto registra una media di 1,573 euro/kg per entrambe le tipologie di impianto, mentre il GNL si colloca a 1,525 euro/kg (1,541 compagnie, 1,513 pompe bianche), con ricadute dirette sul trasporto pesante a lungo raggio.

Questi valori confermano come il canale self service e le pompe bianche restino i principali alleati dei consumatori alla ricerca di risparmio immediato, pur in un contesto di prezzi strutturalmente elevati.

Differenze tra marchi e impatto su famiglie e imprese

Lo spaccato per singolo marchio mostra differenziali rilevanti. Eni presenta la benzina self service a 1,940 euro/litro e a 2,105 euro/litro al servito, mentre il diesel viaggia a 2,046 euro/litro (2,258 al servito), livelli che collocano il brand nella fascia alta del mercato.

IP si assesta su 1,886 euro/litro per la benzina self (2,038 al servito) e 2,071 euro/litro per il diesel self (2,237 al servito), con un differenziale marcato tra modalità di rifornimento.

Q8 propone la benzina self a 1,910 euro/litro (2,025 al servito) e il diesel a 2,054 euro/litro (2,221 al servito), mentre Tamoil si posiziona a 1,919 euro/litro per la benzina self (1,975 al servito) e 2,046 euro/litro per il diesel self (2,129 al servito).

Le differenze, seppur nell’ordine di pochi centesimi, diventano consistenti su base annua per chi utilizza intensamente l’auto per lavoro o per il trasporto merci.

Per le famiglie, l’effetto combinato di accise e volatilità delle materie prime continua a incidere sul budget mensile di mobilità, mentre le imprese di logistica e autotrasporto devono ricalibrare listini e contratti, trasferendo spesso una quota dei maggiori costi sui prezzi finali dei beni.

Prospettive sui carburanti e strategie di risparmio

Nel breve periodo l’andamento dei prezzi dipenderà da quotazioni internazionali, decisioni sull’accisa e dinamiche competitive tra compagnie e pompe bianche.

L’evoluzione di GPL, metano e GNL sarà cruciale per chi punta su alimentazioni alternative meno esposte alle fiammate del greggio.

Per consumatori e flotte aziendali la strategia di risparmio passa da monitoraggio costante dei prezzi locali, uso prevalente del self service, scelta consapevole tra marchi e valutazione di veicoli a minori consumi o alimentazioni alternative, in attesa di scenari più stabili sul fronte fiscale ed energetico.

FAQ

Qual è oggi il prezzo medio della benzina self in Italia?

Attualmente la benzina self service registra un prezzo medio nazionale di 1,892 euro/litro, con le compagnie leggermente più care rispetto alle pompe bianche.

Quanto costa mediamente il diesel al servito rispetto al self?

Il diesel self service è in media a 2,049 euro/litro, mentre al servito sale a 2,187 euro/litro, con differenze ulteriori tra marchi.

Il GPL conviene ancora rispetto a benzina e diesel?

Sì, il GPL al servito costa mediamente 0,819 euro/litro, risultando sensibilmente più economico di benzina e gasolio per chilometro percorso.

Perché le pompe bianche costano meno delle compagnie petrolifere?

Le pompe bianche sono generalmente meno costose perché hanno strutture di costo più leggere, meno servizi accessori e maggiore flessibilità commerciale sulla politica dei prezzi.

Da quali fonti derivano i dati e le informazioni utilizzate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.