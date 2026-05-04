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Governo aumenta le accise sulla benzina, rincari immediati alla pompa per automobilisti e autotrasportatori

Governo aumenta le accise sulla benzina, rincari immediati alla pompa per automobilisti e autotrasportatori

Prezzi carburanti in Italia: chi paga cosa, dove e perché

In Italia, i prezzi dei carburanti auto continuano a oscillare, con differenze significative tra modalità self service e servito e tra marchi principali e pompe bianche.
Le ultime rilevazioni dell’Osservatorio del Mimit, basate sui dati comunicati dai gestori degli impianti, fotografano il costo medio di benzina, diesel, GPL, metano e GNL su tutto il territorio nazionale.
Le misurazioni, aggiornate a ieri mattina, arrivano in una fase di forte attenzione politica e mediatica sull’effetto accise e sull’impatto dei carburanti sul potere d’acquisto delle famiglie e sui costi di trasporto delle imprese.

In sintesi:

  • Benzina self service a 1,892 euro/litro, diesel self oltre la soglia 2 euro/litro.
  • Al servito il gasolio supera in media 2,18 euro/litro, benzina sopra 2 euro.
  • GPL sotto 0,82 euro/litro, metano e GNL sopra 1,50 euro/kg.
  • Tra i marchi principali differenze fino a circa 10 centesimi al litro.

Le medie nazionali evidenziano la benzina self service a 1,892 euro/litro, con le compagnie tradizionali a 1,907 e le pompe bianche a 1,860.
Per il diesel self service il prezzo medio sale a 2,049 euro/litro, con le compagnie a 2,054 e le pompe bianche a 2,040, segnalando una soglia psicologica superata in modo stabile.
Al servito, la benzina verde tocca in media 2,008 euro/litro (2,054 euro/litro per le compagnie, 1,922 per le pompe bianche), mentre il gasolio arriva a 2,187 euro/litro (2,229 compagnie, 2,108 pompe bianche).

I carburanti alternativi mostrano un quadro più contenuto ma comunque in tensione: il GPL al servito si attesta a 0,819 euro/litro (0,831 compagnie, 0,807 pompe bianche).
Il metano auto registra una media di 1,573 euro/kg per entrambe le tipologie di impianto, mentre il GNL si colloca a 1,525 euro/kg (1,541 compagnie, 1,513 pompe bianche), con ricadute dirette sul trasporto pesante a lungo raggio.

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Questi valori confermano come il canale self service e le pompe bianche restino i principali alleati dei consumatori alla ricerca di risparmio immediato, pur in un contesto di prezzi strutturalmente elevati.

Differenze tra marchi e impatto su famiglie e imprese

Lo spaccato per singolo marchio mostra differenziali rilevanti. Eni presenta la benzina self service a 1,940 euro/litro e a 2,105 euro/litro al servito, mentre il diesel viaggia a 2,046 euro/litro (2,258 al servito), livelli che collocano il brand nella fascia alta del mercato.
IP si assesta su 1,886 euro/litro per la benzina self (2,038 al servito) e 2,071 euro/litro per il diesel self (2,237 al servito), con un differenziale marcato tra modalità di rifornimento.

Q8 propone la benzina self a 1,910 euro/litro (2,025 al servito) e il diesel a 2,054 euro/litro (2,221 al servito), mentre Tamoil si posiziona a 1,919 euro/litro per la benzina self (1,975 al servito) e 2,046 euro/litro per il diesel self (2,129 al servito).
Le differenze, seppur nell’ordine di pochi centesimi, diventano consistenti su base annua per chi utilizza intensamente l’auto per lavoro o per il trasporto merci.

Per le famiglie, l’effetto combinato di accise e volatilità delle materie prime continua a incidere sul budget mensile di mobilità, mentre le imprese di logistica e autotrasporto devono ricalibrare listini e contratti, trasferendo spesso una quota dei maggiori costi sui prezzi finali dei beni.

Prospettive sui carburanti e strategie di risparmio

Nel breve periodo l’andamento dei prezzi dipenderà da quotazioni internazionali, decisioni sull’accisa e dinamiche competitive tra compagnie e pompe bianche.
L’evoluzione di GPL, metano e GNL sarà cruciale per chi punta su alimentazioni alternative meno esposte alle fiammate del greggio.

Per consumatori e flotte aziendali la strategia di risparmio passa da monitoraggio costante dei prezzi locali, uso prevalente del self service, scelta consapevole tra marchi e valutazione di veicoli a minori consumi o alimentazioni alternative, in attesa di scenari più stabili sul fronte fiscale ed energetico.

FAQ

Qual è oggi il prezzo medio della benzina self in Italia?

Attualmente la benzina self service registra un prezzo medio nazionale di 1,892 euro/litro, con le compagnie leggermente più care rispetto alle pompe bianche.

Quanto costa mediamente il diesel al servito rispetto al self?

Il diesel self service è in media a 2,049 euro/litro, mentre al servito sale a 2,187 euro/litro, con differenze ulteriori tra marchi.

Il GPL conviene ancora rispetto a benzina e diesel?

Sì, il GPL al servito costa mediamente 0,819 euro/litro, risultando sensibilmente più economico di benzina e gasolio per chilometro percorso.

Perché le pompe bianche costano meno delle compagnie petrolifere?

Le pompe bianche sono generalmente meno costose perché hanno strutture di costo più leggere, meno servizi accessori e maggiore flessibilità commerciale sulla politica dei prezzi.

Da quali fonti derivano i dati e le informazioni utilizzate?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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