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HONOR lancia ADO Air 20 Pro, e-bike pieghevole con cambio automatico

HONOR lancia ADO Air 20 Pro, e-bike pieghevole con cambio automatico

8 Ottobre 2026

8 Ottobre 2026/Home/INTERNET/HONOR lancia ADO Air 20 Pro, e-bike pieghevole con cambio automatico

La notizia in sintesi

  • HONOR presenta la pieghevole ADO Air 20 Pro, disponibile dall’8 ottobre 2026 al prezzo consigliato di 1.699 euro.
  • Il motore BAFANG da 250 W integra un cambio automatico a due velocità e un sensore di coppia bilaterale.
  • La batteria rimovibile da 370 Wh offre un’autonomia dichiarata fino a 100 chilometri con assistenza alla pedalata.
  • La bicicletta pesa circa 21 chilogrammi e, secondo l’azienda, si ripiega in tre passaggi in 10 secondi.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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【Batteria a lunga durata】La bici elettrica è equipaggiata con una batteria Li-ion 48V 7.5Ah che offre una portata fino a 60 km in modalità assistenza alla pedalata. La batteria rimovibile può essere facilmente caricata a casa o in ufficio, rendendolo un eccellente pendolare in città · 【Motore potente】La potente il motore brushless da 250W possono raggiungere una velocità di 25 km/h, per fornire potenza sufficiente per un’accelerazione e una salita fluide. Rendendo la pedalata più fluida e piacevole · 【Sicurezza e comfort migliorati】Doppie sospensioni e ammortizzatore in sella, che riducono efficacemente le vibrazioni e migliorano la sicurezza per una guida fluida su terreni accidentati. Faro a LED luminoso luce posteriore del freno garantiscono la visibilità, mentre i pneumatici antiscivolo migliorano la stabilità

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Una bicicletta elettrica pieghevole con cambio automatico entra nella gamma HONOR CHOICE. La ADO Air 20 Pro è disponibile dall’8 ottobre 2026 su honor.com, nella colorazione Gray, con un prezzo consigliato di 1.699 euro. Il modello è destinato agli spostamenti urbani e alle uscite del fine settimana: abbina un motore posteriore BAFANG a una trasmissione a cinghia, una batteria estraibile e un telaio richiudibile per il trasporto e il parcheggio in spazi ridotti.

Il prezzo scende a 1.499 euro dall’8 ottobre all’8 novembre combinando una riduzione di 100 euro con il coupon Early Bird dello stesso importo. Tra gli elementi tecnici del modello figurano il cambio interno a due velocità, che seleziona il rapporto senza intervento del ciclista, e il sensore che misura la forza applicata ai pedali per regolare l’assistenza.

Come funzionano cambio e assistenza

La ADO Air 20 Pro utilizza un motore BAFANG H700 da 250 W collocato nella ruota posteriore. Il cambio automatico integrato adotta il rapporto più corto nelle partenze e in salita, mentre all’aumentare della velocità passa a quello superiore, con rapporto 1:1,36. L’obiettivo indicato dall’azienda è limitare la sensazione di pedalare a vuoto che può verificarsi sulle biciclette con un solo rapporto.

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Il sensore di coppia bilaterale rileva lo sforzo su entrambi i pedali. Secondo HONOR, la misurazione avviene in pochi millisecondi e consente di ridurre il ritardo nella risposta del motore. Il comportamento dell’assistenza dipende quindi dalla forza esercitata dal ciclista, anziché dalla sola rotazione dei pedali.

La trasmissione impiega una cinghia in fibra di carbonio al posto della catena. Non necessita di lubrificazione e, stando ai dati dichiarati, può raggiungere 10.000 chilometri senza interventi di manutenzione. Questa indicazione riguarda la cinghia, non l’intera bicicletta.

Batteria estraibile e dotazione per la strada

La batteria agli ioni di litio è inserita nel reggisella e può essere rimossa. Ha una capacità di 370 Wh, con tensione di 37 V e capacità di 10 Ah. L’autonomia dichiarata arriva fino a 100 chilometri utilizzando l’assistenza alla pedalata; non sono specificate le condizioni di prova associate a questo valore.

La forcella anteriore ammortizzata può essere bloccata. La sospensione è destinata ad assorbire le irregolarità di pavé e fondi sconnessi, mentre il blocco permette di limitarne il movimento sull’asfalto liscio. L’impianto frenante comprende freni a disco idraulici, con dischi da 160 millimetri sia davanti sia dietro.

Gli pneumatici misurano 20 × 1,95 pollici e hanno bande riflettenti. La dotazione comprende inoltre portapacchi posteriore, parafanghi in alluminio, luce posteriore e indicatori di direzione integrati per segnalare le svolte.

Chiusura del telaio e funzioni digitali

Il telaio è in lega di alluminio e il peso complessivo dichiarato è di circa 21 chilogrammi. La chiusura richiede tre passaggi e, secondo l’azienda, si completa in 10 secondi. Una volta ripiegata, la bicicletta misura 900 × 430 × 670 millimetri: dimensioni pensate per agevolarne la sistemazione in auto, sui mezzi pubblici o in ambienti con poco spazio.

Sul manubrio è presente un display IPS a colori da 2,4 pollici, con protezione IPX7, che visualizza velocità, distanza percorsa, modalità di guida e carica residua. L’accensione avviene anche attraverso il modulo NFC, utilizzando la card fornita nella confezione.

L’app ADO EBIKE permette di modificare le impostazioni, scegliere tra le modalità ECO e SPORT, consultare la navigazione su mappa e registrare i dati delle uscite. Consente inoltre di aggiornare via OTA il firmware del controller e del modulo Bluetooth.

Prezzi, coupon e condizioni di acquisto

Il coupon Early Bird da 100 euro è valido dal 21 settembre all’8 novembre. Per chi ha già comprato sull’HONOR Store prodotti diversi dalle e-bike è previsto un coupon privato dello stesso valore, utilizzabile dall’8 ottobre all’8 novembre e non cumulabile con l’Early Bird.

Chi ha già acquistato una e-bike sullo store può invece ottenere un coupon Loyalty Reward da 50 euro, spendibile nello stesso periodo per prodotti diversi dalle biciclette elettriche. Dal 21 settembre all’8 novembre è previsto anche il reso gratuito entro 14 giorni, senza obbligo di motivazione.

La confezione contiene, oltre alla bicicletta, un caricatore da 42 V e 3 A, gli attrezzi per il montaggio, la card NFC, una guida rapida e i manuali. Con questo modello HONOR amplia la propria offerta nella mobilità urbana, puntando sulla combinazione di telaio pieghevole, cambio automatico e trasmissione senza catena.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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