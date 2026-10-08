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MSI apre i preordini del Prestige N16 Flip AI+ da 4.299 euro

MSI apre i preordini del Prestige N16 Flip AI+ da 4.299 euro

8 Ottobre 2026

8 Ottobre 2026/Home/INTERNET/MSI apre i preordini del Prestige N16 Flip AI+ da 4.299 euro

La notizia in sintesi

  • MSI apre i preordini del Prestige N16 Flip AI+, con prezzi da 4.299 euro e due configurazioni iniziali.
  • La piattaforma NVIDIA RTX Spark combina CPU Grace, GPU Blackwell RTX e fino a 128 GB di memoria unificata.
  • Il convertibile integra un touchscreen Tandem OLED UHD+ da 16 pollici, cerniera a 360 gradi e Nano Pen.
  • Gli acquisti entro il 31 dicembre 2026 possono beneficiare di MSI Care Plus e protezione contro i danni accidentali.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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MSI ha aperto l’8 ottobre 2026 i preordini del Prestige N16 Flip AI+, un notebook convertibile basato sulla piattaforma NVIDIA RTX Spark. Il prezzo parte da 4.299 euro, con due configurazioni disponibili al lancio. Il dispositivo punta sull’esecuzione locale dei modelli di intelligenza artificiale e abbina questa capacità a uno schermo da 16 pollici utilizzabile anche in modalità tablet, con penna inclusa.

Il nuovo modello si rivolge a chi lavora con sviluppo software, contenuti multimediali e applicazioni di IA. Secondo MSI, è il primo convertibile Windows 2-in-1 con RTX Spark, touchscreen e supporto per una penna dedicata. La disponibilità annunciata riguarda il preordine: l’offerta sarà successivamente ampliata con altre configurazioni e attraverso ulteriori canali di vendita.

Intelligenza artificiale locale e memoria condivisa

RTX Spark riunisce una CPU NVIDIA Grace e una GPU NVIDIA RTX con architettura Blackwell. MSI indica una capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale fino a 1 petaflop nel formato FP4. Il sistema supporta inoltre NVIDIA CUDA, la piattaforma impiegata da diversi software per i carichi di lavoro di IA.

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L’obiettivo è permettere l’esecuzione sul computer di modelli e agenti personali, senza affidare necessariamente queste attività al cloud. Tra gli impieghi descritti figurano la prototipazione di modelli, la generazione di risorse e la scrittura di codice. Per questi carichi locali, MSI indica come vantaggi una minore dipendenza dalla connettività, l’assenza dei ritardi di rete e una riduzione dei costi ricorrenti dei servizi cloud.

Le configurazioni arrivano fino a 128 GB di memoria unificata, condivisa tra CPU e GPU. Secondo le indicazioni del produttore, questa dotazione consente di gestire modelli di IA di maggiori dimensioni, progetti tridimensionali fino a 90 GB e contenuti multimediali ad alta risoluzione, anche mantenendo aperte più applicazioni impegnative.

Il notebook utilizza Windows on Arm, con supporto sia per applicazioni native Arm sia per software Windows eseguito tramite emulazione. La batteria ha una capacità di 99,9 Wh. MSI dichiara inoltre una riattivazione immediata dallo standby e prestazioni elevate anche quando il computer non è collegato alla rete elettrica.

Schermo OLED, penna e strumenti per i creativi

Il Prestige N16 Flip AI+ monta un display touchscreen Tandem OLED UHD+ da 16 pollici. Le specifiche dichiarate comprendono una luminosità di picco superiore a 1.000 nit, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, certificazione Calman, precisione cromatica Delta E inferiore a 1 e frequenza di aggiornamento variabile.

La cerniera a 360 gradi permette di passare dall’uso come notebook a quello come tablet, oltre alle modalità “a tenda” e presentazione. La MSI Nano Pen è compresa nel prezzo e dispone di un alloggiamento sotto lo chassis che serve anche per la ricarica. Può essere utilizzata per appunti, annotazioni e disegno direttamente sullo schermo.

Il touchpad MSI Action ha una superficie più grande del 53% rispetto alla generazione precedente e dispone di zone personalizzabili per i gesti. Completano la dotazione un lettore di schede SD, destinato anche al trasferimento di foto e filmati, e un sistema audio con quattro altoparlanti.

Per la produzione di contenuti, MSI segnala l’impiego dei Tensor Core di quinta generazione in DaVinci Resolve e di DLSS 4.5 Ray Reconstruction per il path tracing nella viewport CYCLES di Blender. Adobe Premiere Pro utilizza i motori NVENC e NVDEC dell’architettura Blackwell, mentre ComfyUI può eseguire flussi di diffusione locali con accelerazione NVFP4. Sono supportate anche le tecnologie ray tracing, DLSS e Reflex per il gaming.

Preordini e condizioni dell’offerta iniziale

Il computer è prenotabile su Amazon. Le due configurazioni iniziali hanno un prezzo di partenza di 4.299 euro; MSI prevede di aggiungerne altre progressivamente.

Per chi acquista entro il 31 dicembre 2026 è previsto il pacchetto “Early Bird”, che comprende un anno di MSI Care Plus e un anno di protezione contro i danni accidentali. Il preordine è disponibile anche sullo store ufficiale MSI. La proposta combina quindi l’elaborazione locale dell’IA con il formato convertibile, mantenendo nello stesso dispositivo gli strumenti per lavorare con codice, video, grafica e annotazioni a penna.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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