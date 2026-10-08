8 Ottobre 2026/Home/MOTORI/Laura di Bari assume la guida di media relations e PR di Chery Italy
La notizia in sintesi
- Laura di Bari entra in Chery Italy con la responsabilità delle media relations e delle attività PR.
- L’incarico riguarda la comunicazione corporate e di prodotto del gruppo e dei suoi brand sul mercato italiano.
- Di Bari ha oltre 15 anni di esperienza e proviene da Burson.
- Nel suo percorso figurano incarichi in FC Internazionale Milano e Samsung Electronics Italia.
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(Riassunto generato con AI)
Laura di Bari entra in Chery Italy per guidare le relazioni con i media e le attività di pubbliche relazioni sul mercato italiano. La nomina, annunciata l’8 ottobre 2026 a Milano, comprende la comunicazione del gruppo e dei marchi OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR. L’obiettivo indicato dall’azienda è consolidarne la presenza comunicativa in Italia e sviluppare i rapporti con media e stakeholder.
Il perimetro dell’incarico comprende sia la comunicazione corporate sia quella di prodotto. Di Bari seguirà quindi le attività PR riferite al Gruppo Chery e quelle relative ai brand inclusi nella sua responsabilità. La nomina assegna a un’unica figura la gestione di questi ambiti per il mercato italiano, mantenendo nel medesimo incarico le relazioni con la stampa e la comunicazione aziendale e di prodotto.
Un incarico esteso al gruppo e ai suoi marchi
Il nuovo ruolo non riguarda soltanto uno dei marchi presenti nel portafoglio: le responsabilità di di Bari si estendono a OMODA & JAECOO, LEPAS, CHERY e iCAUR. È questo l’elemento centrale della nomina, che colloca sotto la sua guida le attività di media relations e PR di più brand, insieme alla comunicazione del gruppo sul mercato nazionale.
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Il rafforzamento del posizionamento e della visibilità in Italia costituisce una finalità dichiarata dell’incarico, non un risultato già raggiunto. A questo obiettivo si affianca lo sviluppo delle relazioni con gli interlocutori esterni dell’azienda. Il mandato unisce dunque due piani: la comunicazione del gruppo e dei prodotti, da una parte, e i rapporti con media e stakeholder, dall’altra.
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Il passaggio da Burson a Chery Italy
Di Bari arriva in Chery Italy dopo un’esperienza in Burson, dove ha lavorato su clienti internazionali e progetti di comunicazione integrata. È il passaggio professionale più recente prima del nuovo incarico. Il suo percorso complessivo supera i 15 anni e si è sviluppato tra aziende, organizzazioni e agenzie internazionali, con responsabilità nella comunicazione corporate, nelle media relations e nelle public affairs.
Prima di Burson, di Bari ha ricoperto il ruolo di Head of Corporate Communications & Public Affairs di FC Internazionale Milano. L’incarico comprendeva quindi, già nella sua denominazione, due degli ambiti che caratterizzano il suo percorso: la comunicazione aziendale e le relazioni istituzionali. Ancora prima è stata Head of PR di Samsung Electronics Italia, con una responsabilità specifica nelle pubbliche relazioni.
La sua esperienza comprende inoltre attività professionali in L’Oréal Italia, Giorgio Armani e BMW/MINI. Il percorso si è svolto tra Italia e Francia, attraversando contesti aziendali differenti. La gestione della reputazione di marchi internazionali e lo sviluppo dei rapporti con media e stakeholder sono gli ambiti di esperienza richiamati nella presentazione della nuova responsabile.
Il profilo e gli obiettivi del nuovo ruolo
Di origine pugliese, di Bari si è laureata in Comunicazione e Marketing all’Università IULM di Milano. Il suo ingresso in Chery Italy segue dunque una carriera costruita nella comunicazione, con incarichi sia all’interno delle aziende sia in agenzia. Nel nuovo ruolo queste esperienze confluiscono in un mandato riferito al gruppo e ai suoi brand in Italia.
Il compito affidato a di Bari è sviluppare le relazioni con gli interlocutori del mercato italiano e rafforzare la visibilità dei marchi attraverso le attività di comunicazione. Il perimetro annunciato resta quello delle media relations e delle PR corporate e di prodotto: sono questi gli ambiti sui quali si concentrerà il suo lavoro in Chery Italy.
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