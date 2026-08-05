Disney valuta un servizio streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità

5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Disney valuta un accesso streaming gratuito finanziato dalla pubblicità.

valuta un accesso streaming gratuito finanziato dalla pubblicità. Il CEO Josh D’Amaro ha confermato l’esplorazione del progetto.

ha confermato l’esplorazione del progetto. L’obiettivo è raggiungere utenti più sensibili al prezzo.

Non sono stati comunicati lancio, Paesi o catalogo disponibile.

( Riassunto generato con AI)

Disney valuta lo streaming gratuito con pubblicità

Disney sta esplorando un prodotto streaming gratuito sostenuto dalla pubblicità, da affiancare alle attuali formule in abbonamento. La conferma è arrivata dal CEO Josh D’Amaro durante la conference call sui risultati del terzo trimestre fiscale 2026, trasmessa il 5 agosto sul sito dedicato agli investitori del gruppo.

L’iniziativa riguarderebbe un accesso pensato per ampliare la portata dell’ecosistema streaming e intercettare una fascia di pubblico più sensibile al prezzo. D’Amaro ha chiarito che non ci sono ancora annunci specifici, ma che l’ipotesi è concretamente allo studio.

La ragione strategica è duplice: estendere la distribuzione dei contenuti Disney oltre gli abbonati e rafforzare il modello pubblicitario. Il progetto, se realizzato, introdurrebbe una nuova porta d’ingresso nell’offerta digitale del gruppo senza sostituire i servizi premium esistenti.

Canali dedicati e pubblico più ampio

Le informazioni disponibili indicano che Disney non ha definito né la data di lancio né i Paesi coinvolti, e non ha precisato quali contenuti potrebbero essere inclusi. Resta quindi aperta la questione sulla forma del servizio: un livello gratuito dell’attuale piattaforma, canali lineari digitali o una combinazione delle due soluzioni.

Il punto emerso con maggiore chiarezza è che la gratuità sarebbe finanziata dagli inserzionisti e concepita come complemento, non alternativa, agli abbonamenti. L’attenzione sarebbe rivolta a canali dedicati capaci di convivere con l’offerta a pagamento, anziché all’apertura integrale del catalogo.

La possibilità era già circolata a luglio, quando il chief product and technology officer Adam Smith aveva evocato un potenziale piano gratuito durante un incontro aziendale. Le parole di D’Amaro portano ora quell’ipotesi dentro la strategia pubblica illustrata dal vertice del gruppo.

Il contesto competitivo aiuta a leggere la mossa: servizi come Disney Plus, Netflix e HBO Max devono confrontarsi con la crescente rilevanza di YouTube, che ha sviluppato funzioni più vicine alla fruizione televisiva. Per Disney, una proposta gratuita potrebbe aumentare la visibilità dei propri contenuti presso utenti che oggi non sottoscrivono un abbonamento.

Il modello pubblicitario avrebbe inoltre una funzione commerciale precisa: ampliare l’audience disponibile per gli inserzionisti. Finché non arriveranno dettagli operativi, non è però possibile stabilire ampiezza, contenuti e posizionamento effettivo della futura proposta.

Il digitale al centro della prossima espansione

Nel prossimo anno Disney intende rafforzare Disney Plus come “fulcro digitale” della propria offerta. Il piano prevede l’integrazione di giochi, merchandising e altre esperienze, insieme a maggiore personalizzazione, contenuti esclusivi e benefici per gli abbonati.

Il gruppo ha anche annunciato una partnership con TikTok per portare nel feed di Disney Plus contenuti creati dai fan e dedicati all’universo Disney. In questo quadro, l’eventuale accesso gratuito rappresenterebbe un ulteriore strumento per allargare il bacino digitale.

FAQ

Disney lancerà sicuramente uno streaming gratuito?

Sì, Disney sta esplorando il progetto, ma Josh D’Amaro ha precisato che non esiste ancora un annuncio specifico sul lancio.

Quando arriverà il servizio gratuito Disney?

Sì, l’ipotesi è in valutazione, ma non è stata comunicata alcuna data di debutto del possibile servizio finanziato dalla pubblicità.

Quali Paesi avranno i canali gratuiti?

Sì, il progetto è stato confermato come possibilità strategica, ma Disney non ha indicato i Paesi che potrebbero essere coinvolti.

Il catalogo Disney Plus sarà gratuito?

Sì, l’accesso gratuito è allo studio, ma le fonti non indicano l’apertura dell’intero catalogo: si parla soprattutto di canali dedicati.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: CronacaPop e The Verge.