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LG Electronics lancia in Italia le lavasciuga AI a pompa di calore

LG Electronics lancia in Italia le lavasciuga AI a pompa di calore

16 Novembre 2026

16 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/LG Electronics lancia in Italia le lavasciuga AI a pompa di calore

Una lavasciuga con asciugatura a pompa di calore, due capacità di carico e un ciclo combinato da 150 minuti: è la nuova proposta di LG Electronics per il mercato italiano, presentata il 16 novembre 2026. La gamma DUAL INVERTER AI è disponibile sul negozio online del marchio e nei principali punti vendita di elettronica, con prezzi consigliati di 1.299 e 1.099 euro. Le novità riguardano soprattutto le temperature di asciugatura, la regolazione automatica dei programmi e i consumi dichiarati.

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LG WHX9016TLC Lavasciuga 11/6 kg X9, Pompa di Calore, AI DD, 1400 Giri/Min | Classe A-10% / A-30%, Lavaggio con AI, DUAL Inverter, TurboWash 360, Vapore Steam, Condensatore Autopulente

LAVATRICE E ASCIUGATRICE 2-in-1: con questa lavasciuga LG lavi fino a 11 kg e asciughi fino a 6 kg di bucato con un unico elettrodomestico, in Classe A -10% e A -30%, pensata per famiglie con bambini e per chi non ha un balcone dove stendere · TECNOLOGIA AI DD: l’intelligenza artificiale di LG rileva il peso del carico, riconosce la tipologia di tessuti e sceglie da sola i movimenti ottimali tra 20.000 combinazioni, per trattare ogni capo con la giusta cura · POMPA DI CALORE DUAL INVERTER: asciuga i tuoi capi a bassa temperatura per un trattamento più delicato dei tessuti; pompa di calore e motore sono garantiti da LG per 10 anni

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I due modelli si distinguono per la capacità di lavaggio: la versione da 11/6 kg può lavare fino a 11 kg di bucato e asciugarne fino a 6, mentre quella da 9/6 kg porta il carico massimo di lavaggio a 9 kg, mantenendo invariata la capacità di asciugatura. Il prezzo più alto corrisponde al modello con maggiore capacità di lavaggio.

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Asciugatura tra 50 e 55 gradi

Il sistema AI DUAL Inverter HeatPump abbina la pompa di calore alla regolazione automatica dei cicli. Per l’asciugatura utilizza aria a temperature comprese tra 50 e 55 °C. Secondo LG, questo intervallo permette di limitare lo stress termico sui tessuti e contribuisce a contenere il rischio che i capi si restringano o si infeltriscano.

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L’azienda associa inoltre il trattamento a bassa temperatura a una maggiore morbidezza dei capi e a una minore formazione di pieghe. La cura delle fibre è quindi uno degli obiettivi dichiarati del sistema, che riunisce lavaggio e asciugatura nello stesso apparecchio senza richiedere il trasferimento del bucato da una macchina all’altra.

Sul fronte energetico, LG indica per entrambi i modelli la classe A. Nel solo lavaggio dichiara prestazioni superiori del 30% alla soglia minima della classe, mentre per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura lo scarto dichiarato è del 10%. Sono due valori riferiti a modalità di utilizzo differenti: il primo riguarda il lavaggio, il secondo comprende anche l’asciugatura.

Il ciclo rapido e la regolazione dei programmi

La funzione TurboWash + Dry consente, secondo le indicazioni del produttore, di completare lavaggio e asciugatura in 150 minuti. Il tempo indicato riguarda questa specifica funzione e non va quindi esteso a tutti i programmi disponibili sulla macchina.

La gestione automatica del bucato si articola invece in due sistemi distinti: AI Wash 2.0 interviene durante il lavaggio, mentre AI Dry regola l’asciugatura. In base alle caratteristiche dei tessuti riconosciute dall’elettrodomestico, il primo modifica i movimenti del cestello e il secondo adatta i parametri della fase di asciugatura. L’impiego dell’intelligenza artificiale riguarda dunque entrambe le fasi del trattamento.

È presente anche Steam+, una funzione che utilizza vapore ad alta temperatura. LG ne indica l’azione sugli allergeni e dichiara una riduzione delle pieghe di circa il 30%, con l’obiettivo di diminuire il lavoro necessario per stirare i capi dopo il ciclo.

Controllo da app e differenze tra le versioni

Entrambe le lavasciuga integrano il Wi-Fi e possono essere gestite attraverso l’app LG ThinQ. Le funzioni comprendono il controllo a distanza dello stato dell’apparecchio, il monitoraggio dei consumi energetici e la gestione dei cicli. Dall’app si possono inoltre scaricare programmi aggiuntivi e ricevere suggerimenti personalizzati.

Per quanto riguarda la costruzione, la gamma adotta un frontale piatto, uno sportello in vetro temperato e il comando Easy Circle. Il cestello comprende elementi in acciaio inox.

La scelta tra i due modelli riguarda soprattutto la quantità di bucato da lavare: la versione più capiente offre 2 kg in più in questa fase, ma non aumenta il carico massimo di asciugatura. Per chi intende utilizzare abitualmente il ciclo completo, il riferimento resta quindi la capacità di 6 kg, comune a entrambe le versioni.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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