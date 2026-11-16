 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Amazfit aggiorna HYROX Virtual Pace con percorsi e transizioni

Amazfit aggiorna HYROX Virtual Pace con percorsi e transizioni

16 Novembre 2026

16 Novembre 2026/Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Amazfit aggiorna HYROX Virtual Pace con percorsi e transizioni

La pianificazione delle gare HYROX sugli smartwatch Amazfit terrà conto anche della disposizione delle singole sedi. Il marchio, partner ufficiale della competizione, ha annunciato il 16 novembre un aggiornamento di HYROX Virtual Pace che integra i dati sui percorsi di corsa e sulle transizioni nella Rox Zone. Tra gli appuntamenti interessati c’è HYROX Milano, in calendario dal 4 al 6 dicembre: l’obiettivo è distribuire il tempo di gara considerando non soltanto la preparazione dell’atleta, ma anche gli spazi che dovrà attraversare.

Offerta Amazon

Amazfit Balance 2 Smartwatch 47mm, 21 Giorni Batteria, Mappe Offline | AMOLED 1,5″, GPS Dual Band, 170+ Modalità Sportive, HYROX e Golf, Allenamento di Forza, Cardio & Sonno per Android e iPhone

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐞 𝐒𝐭𝐢𝐥𝐞: Il corpo in alluminio elegante e il resistente vetro zaffiro da 1,5″ offrono un design premium e durevole. I doppi altoparlanti integrati forniscono indicazioni audio chiare durante l’allenamento. · 𝐀𝐥𝐥𝐞𝐧𝐚𝐭𝐢 𝐏𝐢ù 𝐚 𝐋𝐮𝐧𝐠𝐨 𝐒𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐫𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢: Fino a 21 giorni di autonomia con un utilizzo tipico, così potrai affrontare ogni allenamento, avventura o routine con meno tempo dedicato alla ricarica e più tempo concentrato sulle prestazioni. · 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞: Allenati in oltre 180 sport con un avanzato monitoraggio multisport, incluse le modalità ufficiali HYROX Gara, Simulazione, Allenamento, Virtual Pace e PFT, oltre alle mappe scaricabili di 40.000 campi da golf.

-28%SCONTOOra216,99 €Prezzo consigliato: 299,90 €RISPARMI 82,91 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

L’aggiornamento riguarda gli eventi previsti in autunno e nei mesi successivi. Secondo quanto descrive l’azienda, l’analisi dei dati permette di inserire nel piano la lunghezza effettiva della Rox Zone e la collocazione degli accessi al percorso di corsa. Sono elementi che possono cambiare tra una sede e l’altra, pur all’interno dello stesso formato di gara.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

Perché la sede cambia la strategia

La ripartizione dei tempi non riguarda quindi soltanto la corsa e gli esercizi. Anche gli spostamenti tra le diverse prove entrano nel calcolo dell’obiettivo finale, con una quota di tempo dedicata alle transizioni.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

“Gli eventi HYROX alternano otto segmenti di corsa a otto stazioni di allenamento. Il formato resta lo stesso, ma la disposizione degli spazi e la lunghezza delle transizioni nella Rox Zone possono cambiare da una sede all’altra. Per noi atleti, questo rende più complesso pianificare i tempi e gestire il ritmo della corsa. HYROX Virtual Pace ci aiuta ad avere un riferimento che tenga conto delle caratteristiche dell’evento e a seguire la strategia prevista”

Lo spiega Giovanni Benzon, Ambassador di Amazfit Italia e finalista ai Campionati Mondiali HYROX 2026. La funzione è disponibile su alcuni modelli del marchio, tra cui Active 3 Premium, Balance 3 e T-Rex 3 Pro.

immagine 1

Il piano si prepara nell’app Zepp

La configurazione parte dall’app Zepp. L’utente sceglie l’evento, indica la categoria nella quale gareggerà e imposta il tempo complessivo che intende raggiungere. Su queste informazioni HYROX Virtual Pace costruisce una distribuzione dei tempi tra tratti di corsa, stazioni di allenamento e passaggi nella Rox Zone.

Il risultato può essere modificato manualmente. A ogni intervento il sistema ricalcola la ripartizione: impostando, per esempio, una corsa più rapida, è possibile riservare un margine maggiore ad alcune stazioni senza cambiare il traguardo cronometrico complessivo. Il piano consente così di adattare il peso delle singole prove alla strategia scelta dall’atleta.

Una volta completata la preparazione nell’app, il piano viene richiamato sull’orologio attraverso la modalità HYROX Race. Durante la prova, lo schermo riporta il tempo della frazione in corso, quello complessivo e lo scarto rispetto alla tabella prevista. Mostra anche quale sarà la fase successiva.

Il controllo dei tempi durante la gara

Alle indicazioni sul passo si affiancano altri parametri, tra cui la frequenza cardiaca. L’atleta può personalizzare i dati mostrati sul display, scegliendo le informazioni da tenere sotto controllo mentre corre o affronta una stazione.

Per la Rox Zone, il funzionamento segue il tempo assegnato agli spostamenti: esaurita quella quota, l’orologio fa partire automaticamente il conto alla rovescia della fase seguente. Se invece la transizione termina prima del previsto, un pulsante permette di avviare manualmente la registrazione del segmento successivo. Le informazioni raccolte rimangono consultabili dopo la competizione per l’analisi della gara.

L’uso del piano richiede però di distinguere tra il riferimento cronometrico e le condizioni effettive dell’atleta. Alessia Donati, Ambassador di Amazfit Italia e finalista ai Campionati Mondiali HYROX 2026, richiama l’attenzione sulla preparazione dell’obiettivo e sulla lettura degli scostamenti:

“Il mio consiglio è partire da un obiettivo realistico, costruito sui tempi provati in allenamento, e considerare anche il tempo necessario per le transizioni. Prima della gara è utile familiarizzare con le schermate e i comandi dell’orologio, così da sapere subito dove trovare le informazioni che servono. Durante la competizione, il pacer può aiutarci a capire come stiamo procedendo rispetto al piano: se perdiamo qualche secondo in una stazione, non significa che dobbiamo recuperarli tutti nel chilometro successivo. La strategia va letta nel suo insieme, tenendo conto anche delle sensazioni e della fatica”

Per l’appuntamento milanese, la novità consiste dunque nella possibilità di preparare una tabella che includa le caratteristiche della sede. Il confronto tra tempi previsti e registrati prosegue poi nell’analisi successiva alla gara, quando i dati raccolti consentono di esaminare l’esecuzione del piano.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioLe migliori sedie ergonomiche da ufficio di agosto 2026Casa e ufficioI migliori accessori per smart working di agosto 2026Casa e ufficioLe migliori scrivanie per casa e ufficio di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
EVENTI
Retail Award, IKEA e Veralab tra i vincitori scelti dalla giuria
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 nov
#2
FINTECH
SumUp: il 35% degli italiani cambia programmi per motivi economici
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 11 nov
#3
EVENTI
Medici del Mondo porta a Milano le domande sulla sessualità
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 13 nov
#4
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
FORUM RETAIL 2026 AI, solo il 17% degli italiani online le delegherebbe gli acquisti
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 12 nov
#5
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Hypershell porta a Milano le prove gratuite dei suoi esoscheletri
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 9 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.