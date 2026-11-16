16 Novembre 2026

/ Home/TECNOBEAUTY & TECNOFITNESS/Amazfit aggiorna HYROX Virtual Pace con percorsi e transizioni

La pianificazione delle gare HYROX sugli smartwatch Amazfit terrà conto anche della disposizione delle singole sedi. Il marchio, partner ufficiale della competizione, ha annunciato il 16 novembre un aggiornamento di HYROX Virtual Pace che integra i dati sui percorsi di corsa e sulle transizioni nella Rox Zone. Tra gli appuntamenti interessati c’è HYROX Milano, in calendario dal 4 al 6 dicembre: l’obiettivo è distribuire il tempo di gara considerando non soltanto la preparazione dell’atleta, ma anche gli spazi che dovrà attraversare.

L’aggiornamento riguarda gli eventi previsti in autunno e nei mesi successivi. Secondo quanto descrive l’azienda, l’analisi dei dati permette di inserire nel piano la lunghezza effettiva della Rox Zone e la collocazione degli accessi al percorso di corsa. Sono elementi che possono cambiare tra una sede e l’altra, pur all’interno dello stesso formato di gara.

Perché la sede cambia la strategia

La ripartizione dei tempi non riguarda quindi soltanto la corsa e gli esercizi. Anche gli spostamenti tra le diverse prove entrano nel calcolo dell’obiettivo finale, con una quota di tempo dedicata alle transizioni.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

“Gli eventi HYROX alternano otto segmenti di corsa a otto stazioni di allenamento. Il formato resta lo stesso, ma la disposizione degli spazi e la lunghezza delle transizioni nella Rox Zone possono cambiare da una sede all’altra. Per noi atleti, questo rende più complesso pianificare i tempi e gestire il ritmo della corsa. HYROX Virtual Pace ci aiuta ad avere un riferimento che tenga conto delle caratteristiche dell’evento e a seguire la strategia prevista”

Lo spiega Giovanni Benzon, Ambassador di Amazfit Italia e finalista ai Campionati Mondiali HYROX 2026. La funzione è disponibile su alcuni modelli del marchio, tra cui Active 3 Premium, Balance 3 e T-Rex 3 Pro.

Il piano si prepara nell’app Zepp

La configurazione parte dall’app Zepp. L’utente sceglie l’evento, indica la categoria nella quale gareggerà e imposta il tempo complessivo che intende raggiungere. Su queste informazioni HYROX Virtual Pace costruisce una distribuzione dei tempi tra tratti di corsa, stazioni di allenamento e passaggi nella Rox Zone.

Il risultato può essere modificato manualmente. A ogni intervento il sistema ricalcola la ripartizione: impostando, per esempio, una corsa più rapida, è possibile riservare un margine maggiore ad alcune stazioni senza cambiare il traguardo cronometrico complessivo. Il piano consente così di adattare il peso delle singole prove alla strategia scelta dall’atleta.

Una volta completata la preparazione nell’app, il piano viene richiamato sull’orologio attraverso la modalità HYROX Race. Durante la prova, lo schermo riporta il tempo della frazione in corso, quello complessivo e lo scarto rispetto alla tabella prevista. Mostra anche quale sarà la fase successiva.

Il controllo dei tempi durante la gara

Alle indicazioni sul passo si affiancano altri parametri, tra cui la frequenza cardiaca. L’atleta può personalizzare i dati mostrati sul display, scegliendo le informazioni da tenere sotto controllo mentre corre o affronta una stazione.

Per la Rox Zone, il funzionamento segue il tempo assegnato agli spostamenti: esaurita quella quota, l’orologio fa partire automaticamente il conto alla rovescia della fase seguente. Se invece la transizione termina prima del previsto, un pulsante permette di avviare manualmente la registrazione del segmento successivo. Le informazioni raccolte rimangono consultabili dopo la competizione per l’analisi della gara.

L’uso del piano richiede però di distinguere tra il riferimento cronometrico e le condizioni effettive dell’atleta. Alessia Donati, Ambassador di Amazfit Italia e finalista ai Campionati Mondiali HYROX 2026, richiama l’attenzione sulla preparazione dell’obiettivo e sulla lettura degli scostamenti:

“Il mio consiglio è partire da un obiettivo realistico, costruito sui tempi provati in allenamento, e considerare anche il tempo necessario per le transizioni. Prima della gara è utile familiarizzare con le schermate e i comandi dell’orologio, così da sapere subito dove trovare le informazioni che servono. Durante la competizione, il pacer può aiutarci a capire come stiamo procedendo rispetto al piano: se perdiamo qualche secondo in una stazione, non significa che dobbiamo recuperarli tutti nel chilometro successivo. La strategia va letta nel suo insieme, tenendo conto anche delle sensazioni e della fatica”

Per l’appuntamento milanese, la novità consiste dunque nella possibilità di preparare una tabella che includa le caratteristiche della sede. Il confronto tra tempi previsti e registrati prosegue poi nell’analisi successiva alla gara, quando i dati raccolti consentono di esaminare l’esecuzione del piano.