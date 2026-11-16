16 Novembre 2026

/ Home/PERSONE/Plaud affida a Marta Bonzanini lo sviluppo del mercato italiano

Plaud ha nominato Marta Bonzanini Head of Italy, affidandole lo sviluppo delle attività italiane. L’incarico, annunciato il 16 novembre 2026 a Milano, comprende le strategie commerciali e di marketing, le partnership e le iniziative per raggiungere nuovi utenti. L’azienda, che propone strumenti per prendere appunti con l’intelligenza artificiale, punta ad ampliare la propria presenza tra professionisti e imprese.

Bonzanini arriva nel nuovo ruolo dopo sedici anni di esperienza internazionale nel marketing tecnologico. Il suo percorso comprende incarichi in Duolingo, Airbnb e Meta, con attività svolte tra Europa e Australia e un lavoro concentrato sull’adattamento delle strategie dei marchi ai singoli mercati.

Per Plaud, la nomina risponde all’obiettivo di sviluppare il mercato italiano attraverso una guida locale. Il mandato non riguarda soltanto la comunicazione del marchio: include anche la definizione delle modalità con cui proporre l’offerta a professionisti e aziende.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Marta Bonzanini, Head of Italy di Plaud, descrive così le priorità del suo incarico:

“Sono entrata in Plaud in una fase in cui l’AI sta cambiando il modo di lavorare e di confrontarsi. In Italia vedo un grande interesse per strumenti che aiutano a recuperare tempo e a valorizzare ogni riunione, ma anche a ritrovare concentrazione tra un incontro e l’altro e, perché no, qualche momento per sé. Il mio obiettivo è accompagnare professionisti e aziende in questo percorso”

Il percorso tra marketing internazionale e mercato italiano

La carriera di Bonzanini nel marketing e nella pianificazione dei media è iniziata nel 2010. Prima del ritorno in Italia, la manager ha lavorato per Meta, SoundCloud e Smartly.io, maturando esperienze in Australia e Nuova Zelanda.

Nel 2020 è rientrata in Italia. Successivamente ha assunto in Airbnb la responsabilità del marketing per Spagna e Italia, occupandosi di campagne che comprendevano social network, canali digitali, televisione, pubblicità esterna e audio.

Il passaggio seguente è stato in Duolingo, dove ha ricoperto l’incarico di Country Marketing Manager Italia. In questa funzione ha seguito la crescita dell’azienda nel Paese, lavorando sia sul posizionamento del marchio sia sull’acquisizione di utenti.

Il nuovo incarico riunisce quindi due aspetti già presenti nel suo percorso: l’esperienza all’interno di aziende tecnologiche internazionali e la gestione del marketing rivolto al pubblico italiano. In Plaud, queste competenze saranno impiegate nello sviluppo delle attività nazionali.

Le responsabilità della nuova guida italiana

Bonzanini dovrà definire la strategia di mercato e coordinare le campagne di marca. Rientrano nel suo mandato anche le attività di go-to-market, cioè le iniziative con cui l’azienda porta la propria offerta al pubblico di riferimento.

Un altro ambito di responsabilità riguarda le partnership. L’obiettivo indicato dall’azienda è allargare la presenza in Italia e aumentare la base di utilizzatori professionali e aziendali, affiancando alle campagne di marketing lo sviluppo di collaborazioni.

David Hamidzadah, Global Head of Brand + Marketing di Plaud, collega la scelta della manager al peso attribuito dall’azienda al Paese:

“Il mercato italiano è strategico per Plaud. Con Marta abbiamo una leader con esperienza internazionale e una profonda conoscenza del mercato locale, capace di tradurre la strategia globale in risultati tangibili”

Le dichiarazioni dei due responsabili delineano i livelli su cui si concentrerà il lavoro: da una parte le esigenze di chi utilizza gli strumenti durante la giornata professionale, dall’altra l’attuazione in Italia della strategia internazionale del marchio.

La nomina riguarda dunque la struttura e le responsabilità con cui Plaud intende affrontare la crescita nel Paese. I prossimi passi affidati a Bonzanini saranno la definizione delle iniziative locali, il coordinamento delle campagne e la costruzione delle partnership rivolte ai due pubblici indicati dall’azienda: professionisti e imprese.